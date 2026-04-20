रेसलमेनिया 42 मध्ये रोमन रेन्स बनला नवा चॅम्पियन; ब्रॉक लेसनरनं घेतली निवृत्ती?
WWE रेसलमेनिया-42 ची दुसरी रात्र यशस्वीरित्या संपन्न झाली. या मेगा इव्हेंटच्या दुसऱ्या दिवशी चाहत्यांनी सहा मोठे सामने पाहिले. कंपनीनं चॅम्पियनशिप सामने देखील आयोजित केले होते.
Published : April 20, 2026 at 10:16 AM IST
WWE रेसलमेनिया 42 ची दुसरी रात्र यशस्वीरित्या संपन्न झाली. या मेगा इव्हेंटच्या दुसऱ्या दिवशी चाहत्यांनी सहा मोठे सामने पाहिले. कंपनीनं चॅम्पियनशिप सामने देखील आयोजित केले होते. ब्रॉक लेसनर आणि रोमन रेन्स हे देखील ॲक्शनमध्ये दिसले. अव्वल स्टार्सनी आपल्या ॲक्शननं सर्वांना मंत्रमुग्ध केलं. मुख्य इव्हेंटमध्ये वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपसाठी सामना होता. यावेळी प्रेक्षकांना एक नवीन चॅम्पियनही मिळाला.
PENTA RETAINS THE IC TITLE!!! 🏆 @PENTAELZEROM— WWE (@WWE) April 19, 2026
ब्रॉक लेसनर विरुद्ध ओबा फेमी : रेसलमेनिया 42 नाईट 2 ची सुरुवात ब्रॉक लेसनर आणि ओबा फेमी यांच्यातील सामन्यानं झाली. प्रत्येकजण त्यांची लढत पाहण्यासाठी तयार होता. लेसनरनं फेमीला क्लोथ्सलाइन देण्याचा प्रयत्न केला, पण तो यशस्वी झाला नाही. लेसनरनं फेमीला सुप्लेक्स आणि एफ-5 दिला. फेमीनं लगेचच लेसनरला चोकस्लॅम दिला. त्यानंतर फेमीनं आपली फिनिशिंग मूव्ह वापरुन लेसनरला पिन करत विजय मिळवला. पराभवानंतर, लेसनरनं आपले रिंगमधील कपडे काढले आणि चाहत्यांना अभिवादन केलं. जणू काही त्यानं निवृत्ती घेतली आहे असं वाटत होतं.
इंटरकॉन्टिनेंटल चॅम्पियनशिप सामना : पेंटानं जेवॉन इव्हान्स, रुसेव्ह, रे मिस्टेरियो, ड्रॅगन ली आणि जेडी मॅकडोनो यांच्याविरुद्ध आपल्या विजेतेपदाचा बचाव केला. या लॅडर सामन्यात बरीच तोडफोड झाली. इव्हान्सनं धोकादायक डाव खेळले. पेंटानंही प्रभावी कामगिरी करत, शिडीवर असलेल्या मॅकडोनोला 'मेक्सिकन डिस्ट्रॉयर' दिला. इव्हान्स अनेक वेळा विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचला, पण त्याला यश आलं नाही. सामन्याच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये पेंटानं जोरदार प्रभाव पाडला. सर्व कुस्तीपटू रिंगबाहेर विखुरले होते. रिंगमध्ये, पेंटाने इव्हान्सला 'मेक्सिकन डिस्ट्रॉयर' दिला. त्यानंतर त्यानं शिडीच्या साहाय्यानं विजेतेपद पटकावलं आणि सामना जिंकला.
TRICK WILLIAMS IS THE NEW UNITED STATES CHAMPION!!! 🇺🇸 @_trickwilliams— WWE (@WWE) April 19, 2026
WWE युनायटेड स्टेट्स चॅम्पियनशिप सामना : सॅमी झेननं ट्रिक विल्यम्सविरुद्ध युनायटेड स्टेट्स चॅम्पियनशिपचा बचाव केला. लिल यॉटीसुद्धा रिंगमध्ये उपस्थित होता. दोन्ही संघांनी जोरदार खेळ दाखवला. सुरुवातीला सॅमीचं वर्चस्व होतं, पण विल्यम्सनंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. चाहत्यांनी सॅमीला हुसकारलं. सॅमीनं यॉटीवरही हल्ला केला. त्यानं विल्यम्सला 'हेलुव्हा किक' मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. विल्यम्सनं एक ट्रिक शॉट मारुन त्याला पिन केलं आणि विजय मिळवत तो नवीन चॅम्पियन बनला. सामना खूपच छोटा होता.
THE ORIGINAL TRIBAL CHIEF ROMAN REIGNS IS THE NEW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION!!! ☝️ #WrestleMania@WWERomanReigns pic.twitter.com/bV2cwqBICZ— WWE (@WWE) April 20, 2026
मुख्य सामना : मुख्य सामन्यात वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपसाठी रोमन रेन्स आणि सीएम पंक यांच्यात सामना झाला. दोन्ही स्टार्सनी एकमेकांना चांगली लढत दिली. सुरुवातीला रेन्सचं वर्चस्व होतं. नंतर पंकनं पुनरागमन केलं आणि रेन्सच्या सर्व मूव्हजना प्रत्युत्तर दिलं. दोघांनी रिंगबाहेरही ॲक्शन दाखवली. रेन्सनं पंकला अनाउन्स टेबलवर आपटलं, ज्यामुळं त्याच्या शरीरातून रक्त येऊ लागले. रेन्सनं पंकच्या जीटीएसला प्रत्युत्तर दिलं. रेन्सनं पंकला स्पीअरही मारला, पण त्यानं किक-आउट केलं. दोघांनी एकमेकांना लॉकही लावला. पंकनं लो ब्लो मारुन रेन्सला पिन करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. पंकनं रेन्सला अनाउन्स टेबलवर आपटलं आणि नंतर रिंगमध्ये जीटीएस लावला. दुसऱ्या जीटीएस दरम्यान पंक थकल्यामुळं खाली पडला. रेन्सनं याचा फायदा घेतला. त्यानं पंकला दोनदा स्पीअर मारला आणि सामना जिंकण्यासाठी त्याला पिन केलं, ज्यामुळं रेन्स नवीन चॅम्पियन बनला.
हेही वाचा :