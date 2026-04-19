WWE रेसलमेनिया 42 मध्ये रँडी ऑर्टनचा मानहानीकारक पराभव; जॉन सीनासह 4 दिग्गजांच्या पुनरागमनानं चाहत्यांमध्ये उत्साह
WWE रेसलमेनिया 42 ची पहिली रात्र यशस्वीरित्या संपन्न झाली. पहिल्या दिवशी चाहत्यांनी सात जबरदस्त सामने पाहिले. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चाहत्यांमध्ये उत्साह कायम होता.
Published : April 19, 2026 at 10:43 AM IST
WrestleMania 42 : WWE रेसलमेनिया 42 ची पहिली रात्र यशस्वीरित्या संपन्न झाली. पहिल्या दिवशी चाहत्यांनी सात जबरदस्त सामने पाहिले. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चाहत्यांमध्ये उत्साह कायम होता. जॉन सीनानं सूत्रसंचालक म्हणून कार्यक्रमाची सुरुवात केली. सर्व प्रमुख स्टार्सनी आपल्या ॲक्शननं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रेसलर्सच्या एन्ट्रीज विलक्षण होत्या. मुख्य सामनाही शानदार होता. रँडी ऑर्टन आणि कोडी रोड्स चॅम्पियनशिपसाठी आमनेसामने आले. जॉन सीना, पेज, ब्रॉन ब्रेकर्स आणि बियान्का बेलर यांनी पुनरागमन केलं.
AN RKO TO CHARLES ROBINSON 😱 pic.twitter.com/Bb94eXJD2k— WWE (@WWE) April 19, 2026
सिक्स-मॅन टॅग टीम सामना : पहिल्या रात्रीची सुरुवात ऑस्टिन थिअरी, लोगन पॉल आणि आइसस्पीड विरुद्ध जे उसो, जिमी उसो आणि एलए नाईट यांच्या सामन्यानं झाली. उसोजेनं सुरुवातीलाच सुपरकिक्स मारुन थिअरी आणि पॉल यांना नॉकआऊट केलं. फेस स्टार्सचं वर्चस्व होतं, परंतु थिअरी, पॉल आणि स्पीड यांच्यातील ताळमेळ प्रभावी नव्हता. सामन्याचा शेवटही शानदार झाला, ज्यात स्पीडनं चुकून थिअरीवर हल्ला केला. नाईटनं थिअरीला स्पीडच्या दिशेनं ढकललं. नाइटनं थिअरीवर बीएफटी मूव्ह वापरुन सामना जिंकला. सामन्यानंतर, लोगननं स्पीडवर हल्ला केला आणि त्याला ठोसा मारला. फेस स्टार्सनी त्याला वाचवले. स्पीडनं टॉप रोपवरुन पॉलला अनाउन्स टेबलवर एक जोरदार स्प्लॅश दिला.
#ANDSTILL 🏆@CodyRhodes RETAINS the Undisputed WWE Title at #WrestleMania! pic.twitter.com/qnbTPW0Vg1— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 19, 2026
सेथ रोलिन्स विरुद्ध गुंथर : सेथ रोलिन्स आणि गुंथर यांच्यात जोरदार झाली. दोघांनीही एकमेकांवर जोरदार हल्ला केला. रोलिन्सचं वर्चस्व होतं, तो स्टॉम्प्स आणि पेडिग्रीजचा मारा करत होता. मात्र, गुंथरनं हार मानण्यास नकार दिला. गुंथरनं रोलिन्सला अनेक वेळा स्लीपर होल्डमध्ये पकडण्याचा प्रयत्न केला. रोलिन्सनं रिंगबाहेर गुंथरला स्टॉम्प मारला आणि अनाउन्स टेबलवर पेडिग्रीसुद्धा दिली. अचानक, ब्रॉन ब्रेकर रिंगबाहेर प्रकट झाला आणि त्यानं रोलिन्सला स्पीअर दिला. ब्रेकरनं रोलिन्सला पुन्हा रिंगमध्ये आणलं. त्यानंतर गुंथरनं रोलिन्सला स्लीपर होल्ड लॉकमध्ये अडकवलं आणि विजय मिळवला. सामन्यानंतर, ब्रेकरनं रोलिन्सला आणखी एक स्पीअर दिला. पॉल हेमननं स्टेजवर ब्रेकरला मिठी मारली.
\
A PUNT 😱😱😱@RandyOrton pic.twitter.com/NQJz4us23h— WWE (@WWE) April 19, 2026
मुख्य सामन्यात काय झालं : मुख्य सामन्यात, कोडीनं रँडी ऑर्टनविरुद्ध आपल्या अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिपचं रक्षण केलं. सामन्याच्या सुरुवातीलाच, कोडीनं जेली रोलच्या मदतीनं पॅट मॅकॅफीला नॉकआऊट केलं. त्याला स्ट्रेचरवरुन बॅकस्टेजला नेण्यात आलं. त्यानंतर रँडी आणि कोडी यांच्यातील सामना सुरु झाला. दोघांनी एकमेकांवर जोरदार प्रहार केलं. कोडीनं रँडीला रिंग पोस्टवर आपटल्यानंतर त्याच्या डोक्यातून रक्त येऊ लागले. कोडीनं सामन्यावर सातत्यानं वर्चस्व गाजवलं.
A message for the Vegas crowd on his way out 🙄@PatMcAfeeShow— WWE (@WWE) April 19, 2026
कोडी रोड्सनं मिळवला विजय : रँडीनं अनपेक्षितपणे पुनरागमन केलं आणि कोडीला क्रॉस रोड्स मारला. कोडीनं रँडीला आरकेओ मारला. रँडीनेही कोडीला आरकेओ मारला. रँडीनं रेफरीलाही आरकेओ मारुन नॉकआऊट केलं. कोडीनं रँडीला लो ब्लो मारला. रोड्सनं कोडी कटर मारण्याचा प्रयत्न केला, पण रँडीनं आरकेओ मारुन त्याला प्रत्युत्तर दिलं. पॅट मॅकॅफी रेफरी म्हणून मैदानात उतरला. कोडीनं काउंटआऊट केलं. रँडीनं पॅट मॅकॅफीलाही आरकेओ मारला. त्यानंतर कोडीनं रँडीला क्रॉस रोड्स पिन मारुन आपलं विजेतेपद कायम राखलं. मॅचनंतर, रँडीनं टायटलनं कोडीवर हल्ला केला. रँडीनं कोडीला पंट किकही मारली.
