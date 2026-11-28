WWE Survivor Series 2026: फायनल मॅच कार्डमध्ये होणार रंगतदार सामने; द रॉक आणि जॉन सीनाचीही होणार एन्ट्री
WWE चा पुढील प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंट, सर्व्हायव्हर सिरीज 2026 होणार आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी होणारी ही लढत अत्यंत रोमांचक असणार आहे.
Published : November 28, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई WWE Survivor Series 2026 : WWE चा पुढील प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंट, सर्व्हायव्हर सिरीज 2026 होणार आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी होणारी ही लढत अत्यंत रोमांचक असणार आहे. हा शो भारतात 29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 4:30 वाजता (ET) थेट प्रसारित होईल. हा इव्हेंट चाहत्यांसाठी नेहमीच आश्चर्याचे धक्के देतो. काही वर्षांपूर्वी सीएम पंकनंही पुनरागमन केलं होतं. प्रेक्षक वॉरगेम्स मॅचेससाठीही उत्सुक आहेत. रोमन रेन्स देखील आपल्या टीमचं नेतृत्व करताना एका मॅचमध्ये दिसणार आहे. या शोमध्ये दिवंगत ब्रॉन्सन रीड यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल. कंपनीनं मॅच कार्डही निश्चित केले आहे. कंपनीचे अव्वल कुस्तीपटू आपल्या कामगिरीनं चाहत्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत.
No matter what timezone you're in, don't miss #SurvivorSeries TOMORROW! #SurvivorSeries: #WarGames streams live tomorrow at 6PM ET/3PM PT on the @espn App with ESPN Unlimited! ▶️ https://t.co/bcczjIuYAI https://t.co/cAVy4Rl1rE— WWE (@WWE) November 27, 2026
5 ऑन 5 सर्व्हायव्हर सिरीज मॅच : सर्व्हायव्हर सिरीज 2026 मध्ये टीम यूएसए आणि टीम मेक्सिको यांच्यात 5 ऑन 5 सर्व्हायव्हर सिरीज मॅच होणार आहे. कोडी रोड्स यूएसएचं नेतृत्व करेल, तर रे मिस्टेरियो मेक्सिकोचं नेतृत्व करेल. कोडी व्यतिरिक्त, यूएसए संघात सीएम पंक, जे'वॉन इव्हान्स, सेठ रोलिन्स आणि एलए नाईट यांचा समावेश असेल. दरम्यान, मेक्सिकोमध्ये, मिस्टेरियोसोबत पेंटा, रे फिनिक्स, ड्रॅगन ली आणि एल ग्रांडे अमेरिकानो सामील होतील. रोलिन्सच्या पुनरागमनामुळं यूएसए संघात गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि पंक नाराज असल्याचं वृत्त आहे. याचा सामन्यावर काय परिणाम होईल हे पाहणं बाकी आहे.
महिला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सामना : या शोमध्ये महिला वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी एक सामना देखील होईल. लिव्ह मॉर्गन बेकी लिंचविरुद्ध आपल्या चॅम्पियनशिपचं रक्षण करेल. या दोघींमध्ये खूप जुनं वैर आहे. स्टेफनी वॉकर देखील त्यांच्या या वादात सामील होती, पण आता ती बाजूला झाली आहे. विजेतेपद पुन्हा मिळवण्याची ही बेकीची शेवटची संधी असेल. यावेळी ती चॅम्पियन बनूही शकते. मॉर्गनला मोठा धक्का बसू शकतो. चॅम्पियन म्हणून मॉर्गननं अद्याप फारसं काही मिळवलेलं नाही.
The OFFICIAL card for this weekends Survivor Series: •The Rock Returns •John Cena will be on the show •Team Mexico vs Team USA. •The Bloodline vs 946 •Becky Lynch vs Liv Morgan women’s title •Women’s war-games match #SurvivorSeries https://t.co/RPjLcs3R0B— SuplexInsider (@SuplexInsider) November 25, 2026
पुरुष वॉरगेम्स सामना : पुरुष वॉरगेम्स सामना अटीतटीचा होण्याची अपेक्षा आहे. ब्लडलाइन आणि 946 गटांमध्ये खूप काळापासून वैर आहे. ब्लडलाइनमध्ये रोमन रेन्स, जेकब फातू, जे उसो, जिमी उसो आणि सोलो सेकोया यांचा समावेश आहे. 946 गटामध्ये रॉइस कीज, ब्रॉन्को निमा, कार्मेलो हेझ, क्रूझ मोंटाना आणि लुसियन प्राइस यांचा समावेश आहे. जेडा पार्कर देखील रिंगबाहेर उपस्थित असेल. कीजचा गट खूप धोकादायक दिसतो. रोमन कोणती रणनीती वापरेल हे पाहणं बाकी आहे.
Your final card for Survivor Series this weekend: - The Bloodline vs. The 946 (WarGames) - Team Cargill vs. Team Flair (WarGames) - Team USA vs. Team Mexico (5 vs. 5) - Liv Morgan vs. Becky Lynch (World Title) - John Cena appears - The Rock appears If you're in the US, and want to watch the show via your Netflix account, simply use a VPN: https://t.co/ptslHTVxFS 🙏— Wrestle Features (@WrestleFeatures) November 24, 2026
द रॉक आणि जॉन सीना यांचं पुनरागमन : जॉन सीना आणि द रॉक हे देखील सर्व्हायव्हर सिरीजमध्ये दिसणार आहेत. या दोघांबद्दल एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सीना त्याच्या 'जॉन सीना क्लासिक' स्पर्धेचा प्रचार करत आहे. तो या स्पर्धेत आणखी एका स्टारचा समावेश करणार आहे. रॉक देखील बऱ्याच काळानंतर रिंगमध्ये दिसणार आहे. त्यानं कंपनीमध्ये 30 वर्षे पूर्ण केली आहेत, ज्याचा उत्सव साजरा केला जाईल. तो आपल्या चाहत्यांना एक मोठं आश्चर्य देखील देऊ शकतो.
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