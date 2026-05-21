35 वर्षीय WWE दिग्गजाला अटक अन् जामिनावर सुटका; कारण काय?

WWE मध्ये सध्या 'सॅटरडे नाईट्स मेन इव्हेंट' आणि 'क्लॅश इन इटली'ची तयारी करत आहे. दरम्यान, एक वाईट बातमी समोर आली आहे.

Published : May 21, 2026 at 3:27 PM IST

Ludwig Kaiser Arrested : WWE मध्ये सध्या 'सॅटरडे नाईट्स मेन इव्हेंट' आणि 'क्लॅश इन इटली'ची तयारी करत आहे. चाहत्यांना दररोज नवनवीन गोष्टी पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, एक वाईट बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध स्टार आणि 35 वर्षीय लुडविग कैसरला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या आशादायक कारकिर्दीला मोठा धक्का बसू शकतो. त्याला एका गंभीर आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे.

लुडविग कैसरवरील आरोप काय : पोलिसांनी लुडविग कैसरला फ्लोरिडामध्ये अटक केली. 35 वर्षीय कैसरवर सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोड आणि हल्ला केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सुरुवातीला, हे प्रकरण कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित असल्याचं वाटत होतं, परंतु PWInsider नं याची पुष्टी केलेली नाही. वृत्तानुसार, नंतर त्याला 100 डॉलरच्या जामिनावर सोडण्यात आलं. कैसरनं अद्याप या प्रकरणी कोणतंही विधान केलेलं नाही.

2025 मध्ये खेळला शेवटचा सामना : लुडविग कैसरची भूमिका आता संपली आहे. त्यानं यापूर्वी गुंथर आणि विंचीसोबत उत्कृष्ट काम केलं होतं. त्यानं 17 जुलै, 2025 रोजी शेमस विरुद्ध एका डार्क मॅचमध्ये कुस्ती केली. त्यानंतर, तो काही काळासाठी टेलिव्हिजनवरून गायब झाला. लुडविग कैसर सध्या 'एल ग्रांदे अमेरिकानो' या नावानं रॉ (Raw) आणि लुचा लिब्रे प्रमोशन AAA साठी काम करतो. त्याचं पात्र काही काळापासून खूप लोकप्रिय आहे. तो मुखवटा घालून रिंगमध्ये प्रवेश करतो आणि जबरदस्त ॲक्शन सादर करतो.

30 मे ला होणार मोठी मॅच : एल ग्रांदे अमेरिकानोची सध्या चॅड गेबलसोबत स्पर्धा आहे. गेबल 'एल ग्रांदे अमेरिकानो' या नावानं काम करतो. या दोघांमध्ये 30 मे रोजी WWE AAA नोचे दे लॉस ग्रांदेसमध्ये एक मास्क विरुद्ध मास्क मॅच आयोजित करण्यात आली आहे. लुडविग कैसर 2017 पासून WWE मध्ये काम करत आहे. तो सध्या लॉस अमेरिकानोसचा नेता आहे आणि त्याच्या संघात पीट डन आणि टायलर ब्रेट यांचं प्रतिनिधित्व करणारे रायो आणि ब्राव्हो अमेरिकानो यांचा समावेश आहे. कैसरला AAA प्रमोशनमधील सर्वात लोकप्रिय बेबीफेसपैकी एक मानलं जातं. तर रॉ मध्ये त्याला हील म्हणून पाहिलं जातं.

