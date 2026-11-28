WWE दिग्गजाचं 38व्या वर्षी निधन! 'क्राऊन ज्वेल'मध्ये झाली होती दुखापत
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) च्या विश्वातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियन कुस्तीपटू ब्रॉन्सन रीड याचं वयाच्या 38व्या वर्षी निधन झालं आहे.
Published : November 28, 2026 at 9:24 AM IST
मुंबई Bronson Reed Dies At 38 : वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) च्या विश्वातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियन कुस्तीपटू ब्रॉन्सन रीड याचं वयाच्या 38व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्याचं खरं नाव जर्मेन हेली होतं. WWE नं शनिवारी सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, वैद्यकीय गुंतागुंतीमुळं रीड याचं निधन झालं. काही आठवड्यांपूर्वी तो 'क्राऊन ज्वेल' कार्यक्रमात सहभागी झाला होता, जिथं त्याला गंभीर दुखापत झाली होती.
WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026
WWE नं काय म्हटलं? : आपल्या निवेदनात WWE नं म्हटलं आहे, "आम्हाला अत्यंत दुःखानं कळवावं लागत आहे की, WWE चाहत्यांना ब्रॉन्सन रीड म्हणून ओळखला जाणारा जर्मेन हेली याचं आज निधन झालं आहे." कंपनीनं त्याचं वर्णन एक उत्तम व्यक्तिमत्त्व, एक समर्पित कुटुंब सदस्य आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचा लाडका सदस्य असं केलं आहे. WWE नं त्यांची गर्भवती पत्नी पेज, मुलगी, कुटुंब, मित्र आणि चाहत्यांप्रति शोक व्यक्त केला आहे.
'क्राऊन ज्वेल'मध्ये ब्रॉन्सन रीड झाला होता जखमी : 'क्राऊन ज्वेल' कार्यक्रमानंतर काही आठवड्यांतच रीड याचं निधन झालं आहे. 7 नोव्हेंबर रोजी सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या इव्हेंटमधील कोणत्याही सामन्यात तो सहभागी नव्हता, परंतु टॅग टीम चॅम्पियनशिप सामन्यादरम्यान तो त्याच्या सहकाऱ्यांसोबत रिंगबाहेर दिसला होता. हा सामना 'द व्हिजन'चे ब्रॉन रेकर आणि ऑस्टिन थिअरी विरुद्ध पेंटा आणि जे'वॉन इव्हान्स यांच्यात होता. रीडनं आपल्या सहकाऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला, पण ओबा फेमीनं त्याला थांबवलं. त्यानंतर फेमीनं रीडला स्टेजवरुन प्रोडक्शन उपकरणांच्या दिशेनं फेकून दिलं.
Jermaine “Bronson Reed” Haley has died at age 38, WWE has announced. More details: https://t.co/6jh4GjeWR9 https://t.co/uHJxXkWmNl— B/R Wrestling (@BRWrestling) November 28, 2026
या घटनेनंतर रीडला गंभीर दुखापत झाली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याच्या बरगड्या मोडल्या होत्या आणि किडनीला दुखापत झाली होती. उपचारासाठी त्याला सौदी अरेबियामध्ये राहावं लागलं. रिपोर्ट्सनुसार, त्याची काळजी घेण्यासाठी WWE चे वैद्यकीय कर्मचारी सदस्यही उपस्थित होते. मात्र, आपल्या अधिकृत निवेदनात, WWE नं रीडच्या मृत्यूचा संबंध क्राउन ज्वेलमध्ये झालेल्या दुखापतींशी जोडलेला नाही. कंपनीनं मृत्यूचं कारण वैद्यकीय गुंतागुंत असल्याचं सांगितलं.
दुखापतीतून सावरल्यानंतर WWE मध्ये पुनरागमन : ब्रॉन्सन रीड या वर्षी फेब्रुवारी ते सप्टेंबरपर्यंत रिंगपासून दूर होता. त्याला दुखापत झाली होती, ज्यामुळं तो अनेक महिने रिंगबाहेर होता. या काळात त्यानं आपल्या फिटनेसवर काम केलं आणि सप्टेंबरमध्ये पुनरागमन केलं. त्याचं पुनरागमन हे त्याच्या कारकिर्दीतील एक नवीन पर्व मानलं गेलं. तो WWE मध्ये सक्रिय होता आणि 'द व्हिजन'चा एक भाग म्हणून ओळखला जात होता. क्राउन ज्युएलमधील दुखापतीपूर्वी, तो नियमितपणे सामने आणि शोमध्ये सहभागी होत असे. वयाच्या 38 व्या वर्षी झालेला त्याचा मृत्यू हा कुस्ती जगतासाठी एक मोठा धक्का आहे. WWE नं त्याला केवळ एक महान कुस्तीपटू म्हणूनच नव्हे, तर एक चांगला माणूस आणि एक समर्पित कुटुंब सदस्य म्हणूनही स्मरलं आहे.
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