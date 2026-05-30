WWE SmackDown: क्लॅश इन इटलीपूर्वी थरारक सामन्यात गुंथर आणि कोडी रोड्स आमनेसामने; कोणी मारली बाजी?
क्लॅश इन इटली 2026 च्या आधी WWE स्मॅकडाउनचा समारोप झाला. यात चाहत्यांना प्रभावी सामने आणि सेगमेंट्स पाहायला मिळाले.
Published : May 30, 2026 at 10:05 AM IST
WWE SmackDown Results : क्लॅश इन इटली 2026 च्या आधी WWE स्मॅकडाउनचा समारोप झाला. यात चाहत्यांना प्रभावी सामने आणि सेगमेंट्स पाहायला मिळाले. अव्वल स्टार्सनी स्पेनमधील बार्सिलोना इथं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. मुख्य सामनाही प्रभावी होता. महिला विभागानंही उत्कृष्ट कामगिरी केली. क्लॅश इन इटलीची पूर्वतयारी उत्तम प्रकारे नियोजित होती, ज्यात स्टिरिओ लाईन्सवर भर दिला गेला होता. ट्रिपल एचनं हा शो भव्यदिव्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
जेड कारगिलचा सेगमेंट आणि अलेक्सा ब्लिसचा सामना :
जेड कारगिलनं बी-फॅब आणि मेशिनसोबत प्रवेश केला. ती जास्त काही बोलू शकली नाही. रिया रिप्ली लगेचच तिथं पोहोचली आणि क्लॅश इन इटलीमध्ये कारगिलला कडवी झुंज देण्याचं वचन दिलं. त्यानंतर अलेक्सा ब्लिस आणि शार्लोट फ्लेअरनं प्रवेश केला. ब्लिसनं कारगिलची खिल्ली उडवली आणि त्यानंतर त्या दोघींमध्ये एक सामना निश्चित करण्यात आला. अलेक्सा ब्लिसचा सामना जेड कारगिलशी झाला. दोघींनीही चाहत्यांना एक उत्तम सामना दिला, ज्यात कारगिलचं वर्चस्व होतं. अखेरीस कारगिलनं तिच्या 'जेडेड मूव्ह'नं अलेक्साला पराभूत केलं. मॅचनंतर, कारगिलनं रिंगमध्ये एक खुर्ची आणली आणि अलेक्साला 'जेडेड मूव्ह' दिली. शार्लोट आणि रिया अलेक्साच्या मदतीला धावून आल्या.
द मिझची मॅच आणि टॅग टीम सामना :
द मिझचा सामना ॲक्सिअमशी झाला. ॲक्सिअमला त्याच्या घरच्या चाहत्यांनी प्रोत्साहन दिलं. मॅच शानदार होती. शेवटी, ॲक्सिअमनं घरच्या प्रेक्षकांसमोर त्या दिग्गज खेळाडूवर एक निर्णायक विजय मिळवला. रॉइस कीज आणि डेमियन प्रीस्ट यांचा सामना ताला टोंगा आणि तामा टोंगा यांच्याशी झाला. सोलो सेक्वोयानं मॅचमध्ये हस्तक्षेप केला. आर-ट्रुथसुद्धा प्रीस्ट आणि कीजच्या समर्थनासाठी आला. तालानं या सर्वाचा फायदा घेतला. त्यानं टॅग टीम चॅम्पियन प्रीस्टला एका फिनिशिंग मूव्हनं पिन केलं आणि विजय मिळवला.
" i'm promising you...i'm gonna choke you out."
@Gunther_AUT gets the last word on @CodyRhodes...
सॅमी झेनची मॅच आणि ट्रिक विल्यम्सचा सेगमेंट :
सॅमी झेनचा सामना मॅट कार्डोनाशी झाला. दोन्ही स्टार्सनी आपल्या दमदार कामगिरीनं चाहत्यांना आनंदित केलं. दोघांनी शोमधील सर्वात शानदार मॅचेसपैकी एक सादर केली. शेवटी, रोमन रेन्सचा पार्टनर, सामीनं कार्डोनाला 'हेलुवा किक' मारुन पिन केलं आणि विजय मिळवला. कार्मेलो हेझ आणि रिकी सेंट्स यांनी ट्रिक विल्यम्सच्या सेगमेंटमध्ये हस्तक्षेप केला, ज्यामुळं त्या तिघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. विल्यम्सनं जाहीर केलं की हेझ आणि सेंट्स यांच्यातील सामना जो कोणी जिंकेल त्याला टायटल मॅच मिळेल. विल्यम्सनं सेंट्सवर हल्लाही केला.
सिंगल्स मॅच आणि कोडी रोड्सचा सेगमेंट :
कार्मेलो हेझ आणि रिकी सेंट्स यांच्यात एक जबरदस्त सामना झाला. दोघांनीही आपल्या क्षमतेची कसोटी लावली. दोघंही अनेक वेळा विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचले. सामन्याच्या शेवटी, त्यांनी रिंगबाहेर एकमेकांवर निर्दयपणे हल्ला केला, ज्यामुळं डबल काउंट-आऊट झाला. लगेचच गुंथरनं कोडी रोड्सच्या सेगमेंटमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी एकामागून एक प्रोमोमध्ये एकमेकांचा अपमान केला आणि एकमेकांना हरवल्याचा दावा केला. गुंथरचं वर्चस्व स्पष्टपणे दिसत होतं. त्यानं कोडीवर याचा आरोप केला आणि शेवटी सांगितलं की तो 'क्लॅश इन इटली'मध्ये नवीन WWE अनडिस्प्यूटेड चॅम्पियन बनेल.
