ETV Bharat / sports

WWE स्मॅकडाउनमध्ये गुंथरनं मारली बाजी; चॅम्पियनशिपसाठी नंबर 1 कंटेंडर्स सामन्यात दिग्गजाला हरवलं

बॅकलॅश 2026 नंतरचा WWE स्मॅकडाउनचा पहिला एपिसोड संपला आहे. यात चाहत्यांना काही दमदार सामने आणि सेगमेंट्स पाहायला मिळाले. अव्वल स्टार्सनी सर्व प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं.

WWE Smackdown Results
WWE स्मॅकडाउनमध्ये गुंथरनं मारली बाजी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WWE Smackdown Results : बॅकलॅश 2026 नंतरचा WWE स्मॅकडाउनचा पहिला एपिसोड संपला आहे. यात चाहत्यांना काही दमदार सामने आणि सेगमेंट्स पाहायला मिळाले. अव्वल स्टार्सनी सर्व प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. यात मुख्य इव्हेंटमध्ये अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिपसाठी नंबर 1 कंटेंडर्सचा सामना झाला. ट्रिपल एच आणि त्यांच्या टीमनं हा शो उत्कृष्ट बनवण्यासाठी आपले सर्वोत्तम प्रयत्न केले.

ट्रिक विल्यम्सचा सेगमेंट आणि द मिझचा सामना : ट्रिक विल्यम्सनं लिल यॉटीसोबत शोची सुरुवात केली. विल्यम्सनं चाहत्यांचं स्वागत केलं, यावेळी त्याचं कुटुंबही उपस्थित होतं. द मिझ आणि किट विल्सन यांनी हस्तक्षेप केला, ज्यामुळं त्यांच्यात शाब्दिक चकमकही झाली. यादरम्यान विल्सनही रागावलेला दिसत होता. नंतर द मिझ आणि ट्रिक विल्यम्स यांच्यात सामना झाला. दोघांनी एकमेकांना चांगली लढत दिली, ज्यात मिझनं केंडो स्टिकचाही वापर केला. इतक्यात लिल यॉटीनं रिंगबाहेर किट विल्सनवर हल्ला केला. यामुळं मिझचं लक्ष विचलित झालं. विल्यम्सनं याचा फायदा घेत मिझवर एक ट्रिक शॉट मारला आणि सामना जिंकला.

कोडी रोड्सचा सेगमेंट आणि कार्मेलो हेझची मॅच : कोडी रोड्सनं गुंथरला करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी बोलावलं. अशात गुंथर म्हणाला की कोडीनं त्याच्याशी आदरानं बोलावं. रॉइस कीज म्हणाला की तो स्वाक्षरी करण्यास तयार आहे. गुंथर आणि कीज यांनी रिंगमध्ये एकमेकांशी औपचारिक संवाद साधला. निक एल्डिस तिथं आला आणि त्यानं दोघांमध्ये नंबर 1 कंटेंडर्स मॅचची घोषणा केली. कार्मेलो हेझचा सामना रिकी सेंट्सशी झाला. दोघांनी आपल्या मूव्ह्सनं चाहत्यांना आनंदित करत एक कडवी झुंज दिली. मॅचच्या शेवटी, रिकीचा रेफरीसोबत वाद झाला. याचा फायदा घेत हेझनं सेंट्सवर रोलअप करुन विजय मिळवला.

डेमियन प्रीस्टची मॅच आणि मेन इव्हेंट : टॅग टीम चॅम्पियन डेमियन प्रीस्टचा सामना तामा टोंगाशी झाला. दोघांनीही जिंकण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. अखेरीस, प्रीस्टनं एकतर्फी विजय मिळवला. मॅचनंतर, सोलो सेकोया आणि ताला टोंगानं प्रीस्टवर निर्घृणपणे हल्ला केला. तर मुख्य इव्हेंट हा अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिपसाठी नंबर 1 कंटेंडर्स मॅच होता. गुंथर आणि रॉइस कीज यांनी एकमेकांना कडवी झुंज दिली. कीजनं आपल्या ताकदीनं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. सोलो सेकोयानं सामन्यात हस्तक्षेप करुन कीजचं लक्ष विचलित केलं, ज्यामुळं गुंथरला विजय मिळाला. त्यानंतर कोडी रोड्सनं येऊन गुंथरवर 'क्रॉस रोड्स' हा डाव टाकला.

हेही वाचा :

  1. IPL दरम्यान ईशान किशनची लागली लॉटरी; बिहार सरकारनं दिले 1 कोटी रुपये
  2. IPL दरम्यान आणखी एका देशानं केली T20 लीगची घोषणा; युवराज सिंगवर मोठी जबाबदारी
  3. मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजी प्रशिक्षकावर मोठी कारवाई; ठोठावला मोठा दंड, कारण काय?

TAGGED:

WWE SMACKDOWN RESULTS
GUNTHER BEATS ROYCE KEYS
WWE SMACKDOWN WHO WIN
NO 1 CONTENDERS MATCH
WWE SMACKDOWN RESULTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.