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WWE Smackdown Results: मनी इन द बँक इपिसोडपूर्वी झालेल्या स्मॅकडाउनमध्ये कोणी मारली बाजी?

WWE मध्ये मनी इन द बँक इपिसोड 10 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्याची पूर्वतयारी सुरु झाली आहे. असातच स्मॅकडाउनचा या आठवड्याचा एपिसोड संपला आहे.

WWE SmackDown Result
मनी इन द बँक इपिसोडपूर्वी झालेल्या स्मॅकडाउनमध्ये कोणी मारली बाजी? (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 10:25 AM IST

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मुंबई WWE SmackDown Result : WWE मध्ये मनी इन द बँक इपिसोड 10 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्याची पूर्वतयारी सुरु झाली आहे. अशातच स्मॅकडाउनचा या आठवड्याचा एपिसोड संपला आहे. शोमध्ये प्रेक्षकांनी त्यांच्या आवडत्या स्टार्सना उत्साहानं प्रोत्साहन दिलं. यात चॅम्पियनशिप सामने देखील समाविष्ट होते. मुख्य इव्हेंटमध्ये एक ब्लॉकबस्टर सामना देखील होता. ज्यात सीएम पंक, केविन ओवेन्स आणि सामी झेन यांनी दमदार खेळ दाखवला. रोमन रेन्सचा पार्टनर, सामीनं यावेळी मोठं यश मिळवलं. तर महिला विभागानंही आपल्या कामगिरीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली.

रँडी ऑर्टनचा सेगमेंट : रँडी ऑर्टननं शोची सुरुवात केली. मेक्सिकन चाहत्यांनी त्याचं उत्साहानं स्वागत केलं. रँडीनं कोडीला लक्ष्य केलं. त्यानं सांगितलं की त्याचं आताचं ध्येय 15 व्यांदा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकणं आहे. ऑर्टन म्हणाला की जो कोणी त्याच्या मार्गात येईल त्याला तो पराभूत करेल. त्यानं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चॅम्पियनशिप जिंकण्याची शपथ घेतली. प्रेक्षकांनी सतत त्याच्या नावाचा जयघोष करत निराशा केली नाही.

एएए क्रूझरवेट टायटल सामना : रे फिनिक्सनं रिकी सेंट्सविरुद्ध एएए क्रूझरवेट टायटल डिफेंड केलं. दोन्ही संघांनी आपल्या आक्रमक खेळानं चाहत्यांची मनं जिंकली. रिकीनं सामन्यादरम्यान अनेक वेळा फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, आणि तो अनेकदा जिंकत असल्याचं दिसत होतं. फिनिक्सनं त्याच्या अनेक चालींना प्रत्युत्तर दिलं. अखेरीस, फिनिक्सनं रिकीला थोडक्यात हरवून आपलं विजेतेपद कायम राखलं. सामन्यानंतर फिनिक्सनं रिकीशी हस्तांदोलन करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो रागानं निघून गेला.

ट्रिक विल्यम्सचा सेगमेंट : नवीन यूएस चॅम्पियन ट्रिक विल्यम्सचं चाहत्यांकडून जोरदार स्वागत झालं. विल्यम्सनं बॅरन कॉर्बिनबद्दल आपली प्रशंसा व्यक्त केली आणि लिल यॉटीची प्रशंसा केली. त्यानं यॉटीला रिंगमध्ये आमंत्रित केलं. कॉर्बिननं बॅकस्टेजमध्ये यॉटीला मारहाण केली आणि त्याला स्टेजवर आणलं. विल्यम्स त्याला वाचवण्यासाठी धावला. बॅरन बॅकस्टेजमधून निघून गेला. नंतर कॉर्बिन परत आला आणि त्याने कँडी स्टिकनं विल्यम्सवर हल्ला केला.

महिला चॅम्पियनशिप सामना : चेल्सी ग्रीननं निया जॅक्सविरुद्ध महिला चॅम्पियनशिपचं रक्षण केलं. दोघांमध्ये एक उत्तम सामना झाला. नियानं आपल्या ताकदीचा वापर करुन ग्रीनवर मात केली. नियाला पाठिंबा देण्यासाठी लॅश लीजेंड उपस्थित होता, तर ग्रीनसाठी टिफनी स्ट्रॅटन रिंगसाइडला उपस्थित होती. लेजेंडनं रिंगबाहेर ग्रीनवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, पण टिफनी जखमी झाली. ग्रीननं लेजेंडला रिंगपोस्टवर आपटलं. त्यानंतर तो रिंगमध्ये गेला आणि जॅक्सवर आपली फिनिशिंग मूव्ह वापरुन त्याला पिन करुन विजय मिळवला.

मेन इव्हेंट : मुख्य सामन्यात, सीएम पंकनं सामी झेनविरुद्ध आपल्या अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चॅम्पियनशिपचं रक्षण केलं. दोन्ही कुस्तीपटूंनी चाहत्यांना एक उत्तम सामना दिला, ज्यात ते अनेक वेळा विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचले. केविन ओवेन्सनं सामन्यात हस्तक्षेप केला. त्यानं सामीला टायटलनं मारण्याचा प्रयत्न केला, पण ते पंकला लागलं. केविननं पुन्हा सामीला टायटलनं मारलं, पण त्याला लो ब्लोचा फटका बसला. त्यानंतर सामीनं पंकवर आपली फिनिशिंग मूव्ह वापरुन सामना जिंकला आणि नवीन वर्ल्ड चॅम्पियन बनला.

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TAGGED:

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मनी इन द बँक इपिसोड
अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिप
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