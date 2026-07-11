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WWE Smackdown: गुंथरचा जनरल मॅनेजरवर हल्ला; सीएम पंक-कोडी रोड्समध्येही दमदार सामना

WWE सध्या समरस्लॅम 2026 ची तयारी करत आहे. या आठवड्याचा स्मॅकडाउन शो धमाकेदार होता.

WWE Smackdown Results
गुंथरचा जनरल मॅनेजरवर हल्ला (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 10:56 AM IST

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WWE Smackdown Results : WWE सध्या समरस्लॅम 2026 ची तयारी करत आहे. प्रत्येक आठवड्याच्या एपिसोडमध्ये नवीन घडामोडी समोर येत आहेत. या आठवड्याचा स्मॅकडाउन शो धमाकेदार होता. चाहत्यांनी मोठे सामने आणि सेगमेंट्स पाहिले. शोची सुरुवात सीएम पंक आणि कोडी रोड्स यांच्या सामन्यानं झाली, तर मुख्य सामन्यात गुंथरनं जनरल मॅनेजर निक एल्डिसवर निर्घृणपणे हल्ला केला. बॅरन कॉर्बिननंही पुनरागमन केलं.

सीएम पंकचा सेगमेंट आणि फिन बॅलरचा सामना : सीएम पंकनं संपूर्ण रोस्टरला इशारा देत शोची सुरुवात केली. कोडी रोड्सही त्याच्या सेगमेंटमध्ये दिसला. कोडीनं पंकला समरस्लॅम 2026 मध्ये सामन्यासाठी विचारलं. पंकनं लगेच होकार दिला. त्यानंतर, रिंगमध्ये उभे असलेल्या निक एल्डिसनं त्यांच्या सामन्याची अधिकृत घोषणा केली. फिन बॅलरचा सामना ताला टोंगाशी झाला. दोघांनी चाहत्यांसाठी एक चांगला सामना सादर केला. सामन्यादरम्यान ताला टोंगा देखील रिंगसाइडला उपस्थित होता. मात्र, तो फार काही करु शकला नाही. सामन्यात बॅलरची कामगिरी उत्कृष्ट होती. अखेरीस त्यानं एक मोठा विजय मिळवला.

जिमी उसो आणि जेकब फातू यांचा सेगमेंट : जिमी उसो आणि जेकब फातू रिंगमध्ये आले. जिमीनं सोलो सेकोयाला आव्हान दिलं. रॉयस कीजनं प्रवेश केला. कीजनं ब्लडलाइनला लक्ष्य केलं. जिमी आणि कीज यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरु झाली. फातूनं जिमीला पाठिंबा दिला नाही, तो या खेळातून बाहेर असल्याचं सांगितलं. ते दोघं पुन्हा एकदा भिडले. जिमी उसोचा सामना रॉयस कीजशी झाला. दोघांनीही जोरदार लढत दिली. सामन्यादरम्यान, सोलो सेकोया रिंगच्या बाहेर आला आणि त्यानं जिमीवर हल्ला केला. जेकब फातूनं प्रवेश केला. फातूनं सेकोयावर हल्ला केला, याचा फायदा घेतला आणि सामना जिंकला. सामन्यानंतर, फातूनं सेकोया आणि कीजवर हल्ला केला. एकूणच, रोमन रेन्सच्या भावांनी बराच गोंधळ घातला.

कार्मेलो हेझचा सामना : कार्मेलो हेझचा सामना ट्रिक विल्यम्सविरुद्ध होता. दोघांनीही जोरदार लढत दिली. हेझ सामना जिंकणारच होता, पण बॅरन कॉर्बिननं परत येऊन त्याच्यावर हल्ला केला. कॉर्बिननं विल्यम्सवर आपली फिनिशिंग मूव्हही वापरली. त्यानं यूएस चॅम्पियनशिप हिसकावून विल्यम्सच्या दिशेनं फेकली आणि निघून गेला. गुंथर मुख्य इव्हेंटमध्ये दिसला. त्यानं निक एल्डिसला आव्हान दिलं. गुंथर सतत चॅम्पियनशिप सामन्याची मागणी करत होता. एल्डिस म्हणाला की, सॅटरडे नाईट्स मेन इव्हेंटमध्ये सॅमी आणि गुंथर एकत्र कोडी आणि पंकचा सामना करतील. त्यानंतर गुंथरनं एल्डिसवर प्राणघातक हल्ला चढवला. गुंथरनं त्याला वारंवार स्लीपर होल्डमध्ये पकडलं आणि अनेक वेळा लाथाही मारल्या. अखेरीस, एल्डिसला वाचवण्यासाठी कोडीनं प्रवेश केला.

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WWE SMACKDOWN RESULTS

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