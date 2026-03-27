WWE ला मिळणार नवीन चॅम्पियन? या आठवड्यात स्मॅकडाउनमध्ये काय घडणार?

WWE सध्या रेसलमेनिया 42 च्या तयारीत आहे. या आठवड्याचा WWE स्मॅकडाउन शो देखील खूपच रोमांचक असणार आहे.

wwe smackdown preview today
Published : March 27, 2026 at 12:18 PM IST

पेनसिल्व्हेनिया WWE SmackDown : WWE सध्या रेसलमेनिया 42 च्या तयारीत आहे. चाहत्यांना सतत नवनवीन धक्के मिळत आहेत. सर्व साप्ताहिक भाग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या आठवड्याचा WWE स्मॅकडाउन शो देखील खूपच रोमांचक असणार आहे. कंपनीनं आधीच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अशातच 27 मार्च रोजी होणारा हा ब्लू ब्रँड शो पिट्सबर्ग, पेनसिल्व्हेनिया येथील PPG पेंट्स एरिनामधून थेट प्रक्षेपित केला जाईल. यात ट्रिपल एच महत्त्वपूर्ण भेटवस्तू देण्याची शक्यता आहे.

WWE स्मॅकडाउनवरील मोठे सामने : स्मॅकडाउन हा तीन तासांचा शो आहे, यात चाहत्यांना मोठे सामने पाहायला मिळतात. या आठवड्यात जेली रोलचा सामना किट विल्सनशी होईल. रोल बऱ्याच काळानंतर सामना खेळताना दिसणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून त्यांच्यातील वैर वाढत आहे. निक्की बेला आणि ब्री बेला यांचा सामना शार्लोट फ्लेअर आणि अलेक्सा ब्लिस यांच्याशी होणार आहे. हा सामना देखील रोमांचक असेल. लॅश लीजेंड आणि निया जॅक्सही हस्तक्षेप करु शकतात. ज्युलिया तिच्या महिला यूएस चॅम्पियनशिपचे रक्षण टिफनी स्ट्रॅटनविरुद्ध करेल. यावेळी, टिफनी नवीन चॅम्पियन बनू शकते. कंपनी तिला मोठी संधी देऊ शकते. जेकब फातू आणि ड्र्यू मॅकिन्टायर यांच्यात एक कट्टर वैर सुरु आहे. दोघांनीही आतापर्यंत मर्यादा ओलांडली आहे. निक एल्डिस या शोमध्ये त्यांच्यातील या वादाबद्दल एक मोठी माहिती देणार आहे.

रँडी ऑर्टन आणि कोडी रोड्स सामना ठरणार रोमांचक : रँडी ऑर्टननं अलीकडेच कोडी रोड्सविरुद्ध 'हील'ची भूमिका स्वीकारली आहे. रेसलमेनिया 42 मध्ये कोडी ऑर्टनविरुद्ध आपल्या अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चॅम्पियनशिपचे रक्षण करेल. रँडी सध्या धोकादायक दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात, त्यानं मॅट कार्डोनाचा हात मोडला. या आठवड्यात तो कोणाला लक्ष्य करेल हे पाहणं बाकी आहे. कोडीचं नाव देखील या शोसाठी जाहीर करण्यात आलं आहे. तो ऑर्टनवर हल्ला करु शकतो, ज्यामुळं दोघांमध्ये जोरदार टक्कर होण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

WWE SMACKDOWN PREVIEW
WWE SMACKDOWN PREVIEW TODAY
WWE SMACKDOWN MATCHES TODAY
WWE SMACKDOWN 27 MARCH
WWE SMACKDOWN

