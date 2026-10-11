WWE MITB Results: पेंटा-टिफनीनं जिंकली 'ब्रीफकेस'; रोमन रेन्सनं उडवला प्रतिस्पर्ध्यांचा धुव्वा
WWE चा मोठा कार्यक्रम 'मनी इन द बँक' संपला आहे. या शोमध्ये चाहत्यांना पाच मोठे सामने पाहायला मिळाले.
Published : October 11, 2026 at 10:57 AM IST
मुंबई WWE Money in the Bank Results : WWE चा मोठा कार्यक्रम 'मनी इन द बँक' संपला आहे. या शोमध्ये चाहत्यांना पाच मोठे सामने पाहायला मिळाले. सर्व पैलवानांनी आपल्या कृतीनं चाहत्यांची मनं जिंकली. रोमन रेन्सचा सामनाही झाला. ट्रिपल एच ने शोचं छान आयोजन केलं, यात काही धक्कादायक क्षणही आले. चाहत्यांनी त्यांच्या आवडत्या कुस्तीपटूंना जबरदस्त पाठिंबा दिला. यात मुख्य स्पर्धेत पुरुषांची लॅडर लढत पाहायला मिळाली, त्यामध्ये बराच गोंधळ झाला.
ROMAN'S REVENGE ☝️ Roman Reigns RETAINS the World Title! @WWERomanReigns https://t.co/BsgknPev4l— WWE (@WWE) October 10, 2026
वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिप सामना : रोमन रेईन्सनं प्रथम त्याच्या वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपचा LA नाइट विरुद्ध बचाव केला. या सामन्यात दोन्ही स्टार्सनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या. नाइटनं अनेक वेळा रेन्सला BFT लागू केला पण त्याला विजय मिळवला नाही. रीन्सनं नाइटला सुपरमॅन पंच आणि स्पीयरसह पिन केले परंतु ते अयशस्वी ठरले. दोन्ही कुस्तीपटू सामन्यात अनेकवेळा विजयाच्या जवळ आले. रिंगच्या बाहेरही ॲक्शन पाहायला मिळाली. नाइटनं रेन्सला टेबलावरही फेकलं. चाहते नाइटला पाठिंबा देत होते. शेवटी, रेन्सनं सलग दोन सुपरमॅन पंच नाईट्सला मारले. यानंतर त्यानं नाइटला भाल्याच्या सहाय्यानं पिन करत जेतेपद राखलं. यावेळी रेईन्सनं मोठ्या कष्टानं विजय मिळवला.
ओबा फेमीचा सामना : ओबा फेमीची ब्रॉन्सन रीडशी टक्कर झाली. दोघांनी एकमेकांवर खूप चाली केल्या. द व्हिजनची ऑस्टिन थिअरी, लोगान पॉल आणि मेक्सिकन डुप्री यांनी या सामन्यात हस्तक्षेप केला. थेअरीनं रीड ब्रास नॅकल्स देखील दिले. रीडनं फेमीवर दोनदा नॅकल्सनं हल्ला केला पण त्याला पकडण्यात तो असमर्थ ठरला. शेवटी फेमीचा वरचष्मा होता. त्यांनी या थेअरीचं खंडन केलं. यानंतर, त्यानं ग्रेस मूव्हमधून फॉलसह रीडला पिन करुन जिंकलं.
TIFFY 2X 💰 @tiffstrattonwwe is once again Ms. Money in the Bank! https://t.co/NpnMpNNh9X— WWE (@WWE) October 10, 2026
महिलांचा लॅडर सामना : सोल रुका, लोला व्हाइस, जेसी झेन, रोक्सेन पेरेझ, लॅश लिजेंड आणि टिफनी स्ट्रॅटन यांनी या सामन्यात खूप कहर केला. रुका आणि लीजेंडनं त्यांच्या कृतीनं अनेकांची मनं जिंकली. सामन्यादरम्यान काही लॅडरही तुटल्या. परेझ हा सामना जिंकेल असं अनेकवेळा वाटत होतं. तीही विजयाच्या अगदी जवळ आली. लीजेंडनंही ब्रीफकेस बाहेर काढण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. शेवटी, लॅडरमध्ये टिफनी आणि लीजेंड यांच्यात लढाई दिसली. टिफनीनं लीजेंडला खाली उतरवून दिलं अन् तिनं लगेच शिडीवर चढून ब्रीफकेस बाहेर काढली. टिफनीनं तिच्या कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा ब्रीफकेस जिंकली आहे.
PENTA IS MR. MONEY IN THE BANK!!!!!!!! #MITB https://t.co/GufCx0mStY— WrestlePurists (@WrestlePurists) October 11, 2026
पुरुषांचा लॅडर सामना : सीएम पंक, केविन ओवेन्स, पेंटा, ट्रिक विल्यम्स, जेव्हॉन इव्हान्स आणि ब्रॉन ब्रेकर यांनी सामन्यात चांगलाच कहर केला. जॉन ब्रेकरनं चांगलीच दहशत निर्माण केली. त्यानं आपल्या ब्रेकरनं सगळ्यांना उद्ध्वस्त केलं. त्यानं इव्हान्सवर एवढा जबरदस्त हल्ला केला की त्याला रुग्णवाहिकेतून घेऊन जावं लागलं. मात्र, नंतर तो रुग्णवाहिकेतूनही परतला. इव्हान्सनंही आपल्या कृतीनं सर्वांची मनं जिंकली. इव्हान्स हा सामना जिंकेल असं अनेकवेळा वाटत होतं. ब्रेकरनं सामन्यातील वातावरण पूर्णपणे तयार केलं. तो विजयाच्या अगदी जवळ आला होता. मात्र यादरम्यान अचानक पेंटा आला आणि त्याला शिडीवर मेक्सिकन डिस्ट्रॉयर देऊन त्याचा पराभव केला. यानंतर पेंटा सहज शिडीवर चढला आणि त्यानं ब्रीफकेस बाहेर काढली.
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