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WWE Summerslam: दिग्गजाचं 485 दिवसांनंतर रिंगमध्ये पुनरागमन; तिघांना पराभूत करत जिंकली टायटल मॅच

WWE समरस्लॅम 2026 संपन्न झाला आहे. चाहत्यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या रात्री मोठे सामने पाहायला मिळाले. ट्रिपल एचनं यावेळी एक मोठं सरप्राईज देण्याची योजना आखली होती.

WWE Summerslam 2026
दिग्गजाचं 485 दिवसांनंतर रिंगमध्ये पुनरागमन (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 3:02 PM IST

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हैदराबाद WWE Summerslam 2026 : WWE समरस्लॅम 2026 संपन्न झाला आहे. चाहत्यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या रात्री मोठे सामने पाहायला मिळाले. ट्रिपल एचनं यावेळी एक मोठं सरप्राईज देण्याची योजना आखली होती. मात्र, दुसऱ्या रात्रीच्या सामन्यादरम्यान प्रेक्षकांना आश्चर्यकारक क्षण पाहायला मिळालं. प्रसिद्ध स्टार आणि माजी चॅम्पियननं जवळपास 485 दिवसांनंतर भव्य पुनरागमन केलं. त्याला पाहून एरिनामधील सर्व चाहते आनंदानं उड्या मारु लागले. त्याच्या पुनरागमनाची बऱ्याच काळापासून प्रतीक्षा होती. अखेरीस, त्यानं समरस्लॅममध्ये पुनरागमन करत चाहत्यांना सरप्राईज दिलं.

केविन ओवेन्सचं रिंगमध्ये पुनरागमन : दुसऱ्या रात्रीच्या सामन्यांची सुरुवात अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिपसाठीच्या नंबर 1 कंटेंडर्स सामन्यानं झाली. फिन बॅलर आणि सामी झेन यांनी प्रवेश केला. अचानक, जनरल मॅनेजर निक एल्डिस मंचावर आले आणि त्यांनी घोषणा केली की आणखी एक स्टार सामन्यात प्रवेश करणार आहे. गुंथरनं येऊन, एल्डिसशी हस्तांदोलन करत रिंगमध्ये प्रवेश करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. त्यानंतर एल्डिसनं आणखी एक मोठी घोषणा केली, की हा सामना फेटल 4-वे असेल. केविन ओवेन्सच्या स्फोटक प्रवेशानं संपूर्ण एरिना हादरुन गेला.

केविन ओवेन्सनं जिंकला सामना : ओवेन्सला पाहून सर्वजण खूप खूश झाले. तो त्याच्या नेहमीच्या शैलीत कुस्ती खेळला. ओवेन्सनं गुंथर, बॅलर आणि सॅमी यांचा पराभव केला. ओवेन्सला पाहून सॅमीलाही आश्चर्य वाटलं. सामन्याच्या शेवटी, ओवेन्सनं त्याचा मित्र सॅमीला स्टनर मारुन सामना जिंकला. कंपनीनं केविनला त्याच्या पुनरागमनानंतर एक मोठा सामना दिला आहे. तो आता अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिपसाठी सीएम पंकचा सामना करेल. पहिल्या रात्री कोडी रोड्सला हरवून पंकनं आपलं विजेतेपद कायम राखलं.

रिंगमधील सामन्यांमधून ओवेन्स कधी पडला होता बाहेर? : गेल्या वर्षी, रेसलमेनिया 42 च्या आधी स्मॅकडाउनच्या एका एपिसोडमध्ये, केविन ओवेन्सनं एक मोठी घोषणा केली. त्यानं मानेच्या शस्त्रक्रियेमुळं निवृत्ती जाहीर केली होती. रेसलमेनियामध्ये त्याचा रँडी ऑर्टनसोबतचा सामना निश्चित झाला होता, पण तोही रद्द झाला. ओवेन्सला एक दिग्गज मानलं जातं. गेल्या काही वर्षांत, त्यानं आपल्या कामानं सर्वांची मनं जिंकली आहेत. आता त्याचं भविष्य कसं असेल हे पाहावं लागेल.

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TAGGED:

WWE LENGEND KEVIN OWENS
WWE SUMMERSLAM 2026
KEVIN OWENS
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