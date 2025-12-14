17 वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेल्या जॉन सीनाचा WWE ला अलविदा; पराभवासह 23 वर्षाच्या कारकीर्दीचा अखेर
WWE रिंगणातील दिग्गज सुपरस्टार आणि 17 वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेल्या जॉन सीनाच्या 23 वर्षांच्या शानदार कारकीर्दीचा अखेर 'शनिवार नाईट्स मेन इव्हेंट'मध्ये समारोप झाला.
Published : December 14, 2025 at 10:41 AM IST
वॉशिंग्टन John Cena Last Match : WWE रिंगणातील दिग्गज सुपरस्टार आणि 17 वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेल्या जॉन सीनाच्या 23 वर्षांच्या शानदार कारकीर्दीचा अखेर 'शनिवार नाईट्स मेन इव्हेंट'मध्ये अत्यंत भावनात्मक आणि धक्कादायक पद्धतीनं समारोप झाला. WWE मध्ये शनिवार नाईट्स मेन इव्हेंटच्या मुख्य स्पर्धेत जॉन सीना आणि गुंथर यांच्यात एकेरी सामना झाला. जॉन सीनाच्या कारकिर्दीतील हा शेवटचा सामना होता. चाहत्यांनी सीनाचं जल्लोषात स्वागत केलं. दोन्ही स्टार्सनी सर्वांना एक उत्तम सामना दिला. सीना आणि गुंथरनं सामना जिंकण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. शेवटी, सीना गुंथरच्या स्लीपर होल्डपासून वाचू शकला नाही, ज्यामुळं त्याला टॅप आउट करावं लागलं. सुमारे 19,000 हून अधिक चाहत्यांसमोर सीनानं त्याचा शेवटचा सामना गमावला. WWE मध्ये 21 वर्षांनंतर सीनाने टॅप आउट केलं हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.
The Ring General takes down The GOAT. @Gunther_AUT is victorious at #SNME. pic.twitter.com/OFQO04zQWs— WWE (@WWE) December 14, 2025
WWE शनिवार नाईट्स मेन इव्हेंटमध्ये एक स्फोटक सामना : जॉन सीना आणि गुंथर यांच्यातील सामना शानदारपणे सुरु झाला. गुंथरनं सामन्यात वर्चस्व गाजवलं. काही काळानंतर सीनानं पुनरागमन केलं आणि एक शक्तिशाली स्लॅम मारला. सीनानं पाच-नकल पंचानं गुंथरला मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी झाला. रिंग जनरलनं सप्लेक्स आणि कपड्यांच्या रेषेनं सीनाचा नाश केला. सीनानं गुंथरवर STF सबमिशन देखील लागू केलं. रिंग जनरलनं स्वतःला क्वचितच वाचवलं.
It's over.— WWE (@WWE) December 14, 2025
Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1
गुंथरची सीनाला मारहाण : गुंथरनं सीनाला एक धोकादायक पॉवरबॉम्ब आणि कपड्यांची दोरी दिली. गुंथरनं सीनाला मारहाण केली, ज्यामुळं तो गोंधळलेल्या अवस्थेत पडला. गुंथरनं सीनाला सलग सहा लॅरियन चाली मारल्या. सीनानं अचानक एए मूव्हनं गुंथरला झाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी झाला. गुंथरनं सीनाला स्लीपर होल्ड लॉकमध्ये अडकवलं. सीनानं गुंथरला स्लीपर होल्ड लॉक सबमिशन देखील केला. गुंथरनं दोरीवर पाय ठेवून स्वतःला वाचवलं.
SUPER AA FROM JOHN CENA!!!@JohnCena pic.twitter.com/WiUgeGRwxu— WWE (@WWE) December 14, 2025
गुंथरनं जॉन सीनाला टॅप आउट करण्यास भाग पाडलं : गुंथर आणि सीनानं रिंगच्या बाहेरही स्टार अॅक्शन दाखवली. सीनानं घोषणा टेबलवर स्टीलच्या पायऱ्यांवरून एएनं गुंथरला मारलं. त्यानंतर त्यानं रिंगमध्ये लेगड्रॉप केला. गुंथरनं सीनाला किकनं आणि रिंगच्या आत पॉवरबॉम्बने झाकलं. सीनानं वरच्या दोरीवरुन एएनं गुंथरला मारले. तरीही, गुंथरनं हार मानण्यास नकार दिला. दोन्ही स्टार पराभव स्वीकारण्यास तयार नव्हते. गुंथरनं वारंवार सीनाला स्लीपर होल्डमध्ये पिन करण्याचा प्रयत्न केला. सीनानं एए देखील लावला, परंतु गुंथरनं त्याला पुन्हा स्लीपर होल्डमध्ये ठेवले. गुंथरनं सीनाच्या मानेवरही हल्ला केला. शेवटी, सीनाला बाहेर पडावं लागलं आणि त्यामुळं त्याचा शेवटच्या सामन्यात पराभव झाला.
रिंगबाहेर दिग्गजांची उपस्थिती : शेवटच्या सामन्यातील पराभवानंतर, सीनानं रिंगमध्ये आपलं प्रसिद्ध 'नेव्हर गिव्ह अप'चे ब्रीदवाक्य पूर्णत्वास नेलं. संपूर्ण WWE लॉकर रुम, तसंच कर्ट अँगल, मार्क हेन्री, आरव्हीडी यांसारख्या दिग्गजांनी रिंगबाहेर हजेरी लावून सीनाला निरोप दिला. सीएम पंक आणि कोडी ऱ्होड्स यांनी त्याला चॅम्पियनशिप बेल्ट्स देऊन सन्मानित केलं. भावनाविवश झालेल्या सीनानं आपले बूट आणि रिस्टबँड्स रिंगच्या मध्यभागी ठेवून डब्ल्यूडब्ल्यूई विश्वाला अखेरचा 'सॅल्यूट' केला आणि रिंगमधून बाहेर पडला.
हेही वाचा :