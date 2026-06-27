WWE नाईट ऑफ चॅम्पियन्स 2026 पूर्वी मोठा धक्का; 44 वर्षीय दिग्गज रेसलरचं निधन
WWE मध्ये सध्या 'नाइट ऑफ चॅम्पियन्स 2026' ची तयारी सुरु आहे. मात्र, या प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंटच्या आधी एक दुःखद बातमी समोर आली आहे.
Published : June 27, 2026 at 10:22 AM IST
Joe Doering Passed Away : WWE मध्ये सध्या 'नाइट ऑफ चॅम्पियन्स 2026' ची तयारी सुरु आहे. 27 जून रोजी सौदी अरेबियामध्ये एक भव्य शो आयोजित केला जाईल. यासाठी कंपनीनं सहा प्रमुख सामन्यांची घोषणा केली आहे आणि यात काही आश्चर्यकारक घटना घडू शकतात. मात्र, या प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंटच्या आधी एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. एका प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन झालं आहे. वयाच्या अवघ्या 44 व्या वर्षी कर्करोगाशी झुंज देताना त्यानं अखेरचा श्वास घेतला. त्याच्या निधनाच्या बातमीनं WWE विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Joe Doering has sadly passed away, aged 44.— Cultaholic Wrestling (@Cultaholic) June 26, 2026
Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/4WHjoAoqsW
'WWE नाइट ऑफ चॅम्पियन्स 2026' च्या आधी एक मोठा धक्का : मेंदूच्या कर्करोगाशी दीर्घकाळ लढा दिल्यानंतर जो डोरिंगचं निधन झालं आहे. तो 44 वर्षांचा होता. त्यानं तरुण वयातच कुस्ती विश्वात आपलं नाव कमावलं होतं. AJPW आणि TNA मधून त्याला सर्वाधिक ओळख मिळाली, जिथं त्यानं आपल्या दमदार कामगिरीनं चाहत्यांना आनंदित केलं. त्यानं WWE च्या डेव्हलपमेंटल टेरिटरी असलेल्या फ्लोरिडा चॅम्पियनशिप रेसलिंगमध्येही काही काळ घालवला होता. 2016 मध्ये डोरिंगला पहिल्यांदा ब्रेन ट्यूमरचं निदान झालं होतं. त्यानं या आजारावर मात केली आणि लवकरच रिंगमध्ये पुनरागमन केलं. त्यानंतर, 2022 मध्ये दुसरा आणि 2025 मध्ये तिसरा ब्रेन ट्यूमर आढळून आला. यामुळं त्याला हॉस्पिस केअरमध्ये दाखल व्हावं लागलं. मात्र शुक्रवारी त्याचं निधन झालं. डोरिंगचं निधन कुस्ती जगतासाठी एक मोठं नुकसान आहे. तो त्याच्या कारकिर्दीत आणखी मोठं यश मिळवू शकला असता.
Name one way WWE could ruin Night of Champions... pic.twitter.com/hX2Lq42Nwz— J O H N (@RomanEra0) June 26, 2026
WWE नाईट ऑफ चॅम्पियन्स 2026 मध्ये मोठे सामने होणार : कंपनीनं नाईट ऑफ चॅम्पियन्स 2026 साठी मोठ्या सामन्यांचं नियोजन केलं आहे. किंग अँड क्वीन ऑफ द रिंग स्पर्धेचा अंतिम सामना तिथं होईल. विजेत्याला समरस्लॅम 2026 मध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सामना मिळेल. सेठ रोलिन्स आणि ब्रॉन वर्कर यांच्यात एक स्टील केज सामना देखील आयोजित करण्यात आला आहे. कोडी रोड्स, सामी झेन आणि गुंथर हे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चॅम्पियनशिपसाठी एकमेकांविरुद्ध लढतील. ट्रिक विल्यम्स आपली यूएस चॅम्पियनशिप रिकी सेंट्सविरुद्ध पणाला लावेल. जेड कारगिल आणि टिफनी स्ट्रॅटन यादेखील महिलांच्या यूएस चॅम्पियनशिपसाठी स्पर्धा करतील.
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