रेसलमेनिया-42 पूर्वी दिग्गजाचं निधन; WWE मध्ये दुःखाची लाट

WWE रेसलमेनिया-42 अवघ्या काही दिवसांवर आहे. या कार्यक्रमापूर्वी एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. एका दिग्गज खेळाडूचं वयाच्या 76 व्या वर्षी निधन झालं आहे.

David Dwinell Passed Away
रेसलमेनिया (Getty Images)
Published : April 11, 2026 at 10:57 AM IST

David Dwinell Passed Away : WWE रेसलमेनिया-42 अवघ्या काही दिवसांवर आहे. या कार्यक्रमापूर्वी एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. एका दिग्गज खेळाडूचं वयाच्या 76 व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्यांच्या निधनानं कुस्ती जगतावर शोककळा पसरली आहे. आदरणीय कुस्ती रेफरी डेव्हिल ड्विनेल यांच्या निधनानं सर्वांनाच शोकसागरात लोटलं आहे. डेव्हिल ड्विनेल यांनी रिंगच्या आत आणि बाहेरही आपली एक मोठी छाप सोडली आहे. कुस्ती क्षेत्रातील त्यांचं योगदान विसरणं कठीण आहे.

डेव्हिल ड्विनेल यांचं दुःखद निधन : एका गंभीर आजारामुळं डेव्हिल ड्विनेल यांचं निधन झालं. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, डेव्हिल यांनी खुलासा केला होता की ते पॅरानिओप्लास्टिक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोमनं ग्रस्त होते. त्यांच्यावर उपचार सुरु होते, मात्र त्यांची प्रकृती सातत्यानं खालावत होती. इंटरनॅशनल प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेमनं आता एका पोस्टद्वारे त्यांच्या निधनाच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे. इंटरनॅशनल प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेमनं लिहिलं, "आम्हाला अत्यंत दुःखानं कळवावं लागत आहे की, डेव्हिलच्या कुटुंबीयांनी 19 मार्च रोजी त्यांच्या निधनाची घोषणा केली आहे. ते एक दीर्घकाळचे रेफरी होते. डेव्हिलचं आत्मचरित्र, रिंगमॅन, खरोखरच अप्रतिम होतं. आम्हाला विश्वास आहे की, स्वर्गात आयर्न शीकप्रमाणे डेव्ह आपल्या कुटुंबियांना आणि मित्रांना पुन्हा भेटले असतील. आम्हा सर्वांना त्यांची कायम आठवण येईल."

डेव्हिल ड्विनेल (international professional wrestling hall of fame)

डेव्हिल ड्विनेल यांची कारकीर्द कशी होती? : डेव्हिल ड्विनेल हे WWE चे एक दिग्गज आहेत. त्यांनी जवळपास 30 वर्षे कुस्तीमध्ये एक उल्लेखनीय कारकीर्द घडवली. WWE व्यतिरिक्त, त्यांनी NWA आणि इतर स्वतंत्र प्रमोशन्समध्येही काम केलं आहे. त्यांनी कुस्तीव्यतिरिक्त इतर भूमिकाही पार पाडल्या. कर प्रशासनातही त्यांची एक प्रतिष्ठित कारकीर्द होती, जिथं त्यांनी जवळपास 23 वर्षे काम केलं. त्यांनी 2015 मध्ये कुस्तीतून निवृत्ती घेतली होती.

