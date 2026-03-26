"मी फक्त थोड्या काळासाठी परत..." ब्रॉक लेसनरचं WWE भविष्याबाबत मोठं विधान, चाहत्यांना धक्का
WWE SummerSlam 2023 मध्ये ब्रॉक लेसनरला कोडीकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर तो कंपनीतून गायब झाला.
Published : March 26, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई Brock Lesnar : WWE SummerSlam 2023 मध्ये ब्रॉक लेसनरला कोडीकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर तो कंपनीतून गायब झाला. मात्र गेल्या वर्षी SummerSlam मध्ये जॉन सीनावर हल्ला करुन लेसनरनं शानदार पुनरागमन केलं होतं. नंतर त्याचा सीनासोबत सामना झाला. तेव्हापासून लेसनर टीव्हीवर प्रमुख प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंट्समध्ये परफॉर्म करत आहे. मात्र, लेसनर आता WWE मध्ये जास्त काळ राहणार नाही. यावेळी, त्यानं आपल्या भविष्याबद्दल एक मोठं विधान केलं आहे.
WWE लीजेंड ब्रॉक लेसनर काय म्हणाला? : ब्रॉक लेसनरनं अलीकडेच 'स्पिटिन चिकलेट्स'ला एक मुलाखत दिली. यात लेसनरनं कबूल केलं की तो आपल्या मुलांचं पालनपोषण करण्यासाठी WWE मध्ये परतला आहे. लेसनर म्हणाला, "मी माझ्या मुलांचं पालनपोषण करण्यासाठी कामावर परत आलो आहे. तुम्ही सर्वजण माझं किराणा मालाचं बिल पाहू शकता. मी अनेक वर्षांपूर्वी कंपनी सोडली होती. मी फक्त थोड्या काळासाठी परत आलो आहे. यामुळं, मला माझ्या आयुष्यात मिळालेल्या सर्व संधींबद्दल मी खरोखरच कृतज्ञ आहे."
WWE रेसलमेनिया 42 मध्ये होणार मोठा सामना : रेसलमेनियाची 42वी आवृत्ती 18 आणि 19 एप्रिल रोजी लास वेगासमध्ये होणार आहे. चाहते या कार्यक्रमासाठी उत्सुक आहेत. त्यात ब्रॉक लेसनरही लढताना दिसणार आहे. लेसनरचा सामना तरुण ओबा फेमीशी होणार आहे. दोघांमधील वैर तीव्र आहे. फेमीनं आतापर्यंत वर्चस्व गाजवलं आहे. फेमीनं WWE रॉच्या सलग दोन भागांमध्ये लेसनरला पराभूत केलं आहे. चाहते दोघांमध्ये एका चांगल्या सामन्याची अपेक्षा करत आहेत. यावेळी फेमीला मोठी संधी देण्यात आली आहे. तो आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या सामन्यात लेसनरचा सामना करण्यास सज्ज आहे.
WWE रेसलमेनिया 42 कधी आणि कुठं आयोजित होणार? : रेसलमेनिया पूर्वी एक दिवसाचा इव्हेंट असायचा, पण 2020 पासून तो दोन दिवस आयोजित केला जात आहे. दोन दिवसांत बारापेक्षा जास्त सामने होतात. रेसलमेनियाची 42वी आवृत्ती 2026 मध्ये होणार आहे. याचं थेट प्रक्षेपण शनिवार, 18 एप्रिल आणि रविवार, 19 एप्रिल रोजी नेवाडा, लास वेगास येथील अलियांटे स्टेडियममधून केलं जाईल. रेसलमेनिया 42 भारतात रविवार, 19 एप्रिल आणि सोमवार, 20 एप्रिल रोजी थेट प्रक्षेपित होईल. या शोमध्ये रॉ आणि स्मॅकडाउन ब्रँडचे कुस्तीपटू सहभागी होतील.
