25 वर्षांनंतर WWE चे दिग्गज AEW मध्ये चॅम्पियन; प्रसिद्ध कुस्तीपटूची 183 दिवसांची विजेतेपदाची कारकीर्द संपुष्टात
AEW चा 'डबल ऑर नथिंग' इव्हेंट संपन्न झाला आहे. चाहत्यांना काही जबरदस्त सामने पाहायला मिळाले.
Published : May 25, 2026 at 3:22 PM IST
AEW Double or Nothing : AEW चा 'डबल ऑर नथिंग' इव्हेंट संपन्न झाला आहे. चाहत्यांना काही जबरदस्त सामने पाहायला मिळाले. WWE चे दिग्गज एज आणि क्रिस्टीयन केज हे देखील या सामन्यात दिसले. एज सध्या AEW मध्ये ॲडम कोपलँड या नावानं काम करतो. केज आणि ॲडम यांना मोठं यश मिळालं आणि ते AEW टॅग टीम चॅम्पियन बनले. त्यांचा सामना FTR शी झाला. हा टॅग टीम सामना खूपच धोकादायक होता. या सामन्यात बेथ फिनिक्सनं देखील पुनरागमन केलं, जे ॲडम आणि केजच्या विजयात एक महत्त्वाचा घटक ठरले.
AEW डबल ऑर नथिंगमध्ये एक शानदार सामना : या सामन्यात क्रिस्टीयन केज आणि ॲडम कोपलँड यांच्या टॅग टीम कारकिर्दीचा प्रश्न होता. अटीनुसार, जर ते हरले, तर त्यांना एक संघ म्हणून निवृत्त व्हावे लागणार होते. 'आय क्विट' सामना खूपच गोंधळात टाकणारा होता. दोन्ही संघांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली. FTR च्या डॅक्स हारवुड आणि कॅश व्हीलर यांनी दोन्ही अनुभवी खेळाडूंना लक्ष्य केलं. एका क्षणी, बऱ्याच काळानंतर ॲडमला टॅग देण्यात आला आणि FTR नं अनेक वेळा किक-आउट केले.
FTR च्या विजेतेपदाच्या कारकिर्दीचा शेवट : FTR च्या वतीनं हस्तक्षेप करण्यासाठी स्टोकली हॅथवे देखील सामन्यात आली. यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली. बेथ फिनिक्सनं पुनरागमन केलं आणि काही काळासाठी FTR चे लक्ष विचलित केलं. केज आणि कोपलँडनं सामन्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवलं. व्हीलरनं चुकून हॅथवेवर हल्ला केला. केज आणि ॲडमनं डॅक्स हारवुडवर नियंत्रण मिळवलं, त्याला मारहाण केली आणि डबल सबमिशन लावले. अखेरीस हारवुडनं आपला पराभव मान्य केला. अशाप्रकारे, FTR च्या विजेतेपदाच्या कारकिर्दीचा शेवट झाला.
25 वर्षांनंतर टॅग टीमनं जिंकलं विजेतेपद : क्रिस्टीयन केज आणि ॲडम कोपलँड यांनी 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवत पुन्हा एकदा टॅग टीम चॅम्पियनशिप जिंकली आहे. त्यांनी WWE मध्ये शेवटचे टॅग टीम चॅम्पियनशिप 2001 मध्ये जिंकलं होतं. केज आणि ॲडम यांनी आतापर्यंत टॅग टीम विभागात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. आता ते AEW मध्येही चॅम्पियन बनले आहेत. त्यांची विजेतेपदाची कारकीर्द कशी पुढं जातं हे पाहणं बाकी आहे. ॲडम आणि केज यांनी FTR ची 183 दिवसांची विजेतेपदाची कारकीर्द संपुष्टात आणली आहे.
