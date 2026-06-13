WWE किंग ऑफ द रिंग 2026 च्या उपांत्य फेरीचे सामने निश्चित; जेतेपदासाठी कोण कोणाविरुद्ध भिडणार?
चाहते WWE किंग ऑफ द रिंग 2026 बद्दल उत्सुक आहेत. एका स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : June 13, 2026 at 3:36 PM IST
King of the Ring 2026 : चाहते WWE किंग ऑफ द रिंग 2026 बद्दल उत्सुक आहेत. एका स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या सामन्यांची पहिली फेरी पार पडली असून, उपांत्य फेरीचे सामनेही निश्चित झाले आहेत. कंपनीच्या अव्वल चार स्टार्सनी यश मिळवलं आहे. आता, त्यांना ही स्पर्धा जिंकून समरस्लॅम 2026 मध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सामना मिळवण्याची संधी आहे. येत्या काही आठवड्यांत उपांत्य फेरीचे सामनेही दाखवले जातील.
The official King of the Ring Semi Finals matches are set...— EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) June 13, 2026
• Oba Femi vs. Dominik Mysterio
• Jey Uso vs. Je'Von Evans#SmackDown pic.twitter.com/NLJPn2chIQ
कसे होणार उपांत्य फेरीचा सामने : पहिला उपांत्य फेरीचा सामना ओबा फेमी आणि डॉमिनिक मिस्टेरियो यांच्यात रेड ब्रँडच्या पुढील आठवड्याच्या एपिसोडमध्ये होईल. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी फेमीनं पेंटा, सोलो सेकोया आणि कार्मेलो हेझ यांचा पराभव केला. तर डॉमिनिक मिस्टेरियोनं ब्रॉन ब्रेकर, डेमियन प्रीस्ट आणि ट्रिक विल्यम्स यांचा पराभव केला. दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना जे उसो आणि जे'वॉन एवंस यांच्यात होईल. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी जे'वॉन एवंसनं सेठ रोलिन्स, ताला टोंगा आणि रिकी सेंट्स यांचा पराभव केला. जे उसोनं एलए नाइट, रॉइस कीज आणि फिन बॅलर यांचा पराभव करत उपांत्य फेरीत स्थान मिळवलं.
With it all on the line…@WWE Night of Champions will be LIVE Saturday, June 27 at 1pm ET. Stream on @espn app in the US / @netflix internationally. pic.twitter.com/xXIgTIst9i— Triple H (@TripleH) June 8, 2026
27 जून रोजी होणार नाईट ऑफ चॅम्पियन्स : नाईट ऑफ चॅम्पियन्स 27 जून रोजी सौदी अरेबियामध्ये होणार आहे. तिथं चाहत्यांना काही प्रभावी सामने पाहायला मिळतील. नाईट ऑफ चॅम्पियन्समध्ये किंग ऑफ द रिंग स्पर्धेचा अंतिम सामना देखील होणार आहे. कोणते स्टार्स अंतिम फेरीत पोहोचतात हे पाहणं बाकी आहे. समरस्लॅम 2026 चा थरार 1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी होणार आहे आणि चाहते त्यासाठी सज्ज आहेत. किंग ऑफ द रिंग स्पर्धा जिंकणाऱ्या कुस्तीपटूला उन्हाळ्यातील सर्वात मोठ्या इव्हेंटमध्ये वर्ल्ड टायटल मॅच मिळेल. वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिप किंवा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चॅम्पियनशिप कोण जिंकणार हे पाहणं बाकी आहे.
The Expected Match Card for WWE Night of Champions 2026 🔥:— Matcam Wrestling (@thematcam) June 7, 2026
• Cody Rhodes (c) vs. Sami Zayn vs. Gunther - WWE Undisputed Championship
• Oba Femi vs. Seth Rollins - King of the Ring finals
• Liv Morgan vs. Iyo Sky - Queen of the Ring finals
• Penta (c) vs. Rey Mysterio -… pic.twitter.com/L4oI8S43DO
ओबा फेमी प्रबळ दावेदार : सध्या ओबा फेमीला किंग ऑफ द रिंग स्पर्धा जिंकण्यासाठी प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. जर तो जिंकला, तर तो वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपसाठी रोमन रेन्सला आव्हान देऊ शकतो. फेमीनं काही महिन्यांपूर्वी रेन्सला आव्हान दिलं होतं. कंपनी फेमीला एक मोठी संधी देऊ शकते.
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