WWE कडून ब्रॉक लेसनरच्या निवृत्तीची अधिकृत घोषणा; व्हिडिओ जारी करत दिग्गजाचा केला सन्मान
डब्ल्यूडब्ल्यूईनं ब्रॉक लेस्नरच्या निवृत्तीची अधिकृत घोषणा केली आहे. 'रॉ'च्या ताज्या एपिसोडमध्ये याबाबत माहिती देण्यात आली.
Published : April 22, 2026 at 10:57 AM IST
Brock Lesnar : WWE रेसलमेनिया 42 हा एक जबरदस्त कार्यक्रम होता. यात चाहत्यांनी दोन दिवस दमदार ॲक्शन अनुभवली. मात्र यादरम्यान ब्रॉक लेस्नरनं निवृत्ती जाहीर करुन सर्वांना मोठा धक्का दिला. लेस्नरनं आपले ग्लोव्हज आणि शूज काढून रिंगमध्ये ठेवले. त्यानं चाहत्यांना अभिवादनही केलं. लेस्नर रिंगमध्ये परत येईल अशी अनेकांना अपेक्षा होती, मात्र त्यानं आपल्या अचानक घेतलेल्या मोठ्या निर्णयानं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. लेस्नर आता रिंगमध्ये परत येणार नाही, कारण डब्ल्यूडब्ल्यूईनं त्याच्या निवृत्तीची अधिकृत घोषणा केली आहे. 'रॉ'च्या ताज्या एपिसोडमध्ये याबाबत माहिती देण्यात आली.
There will NEVER be another Brock Lesnar! 😤— WWE (@WWE) April 21, 2026
डब्ल्यूडब्ल्यूईची मोठी घोषणा : ब्रॉक लेस्नर रेसलमेनिया 42 मध्ये निवृत्त होईल अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती. शो नंतर, ट्रिपल एचनं सांगितलं की हे नियोजित नव्हतं. लेस्नरनं हा निर्णय स्वतः घेतला. लेस्नरनं पॉल हेमनला मिठी मारली आणि चाहत्यांचा निरोप घेतला. रेसलमेनिया 42 नंतर डब्ल्यूडब्ल्यूईनं त्याच्या निवृत्तीची पुष्टी केली नव्हती. मात्र कंपनीनं 'रॉ'च्या ताज्या एपिसोडमध्ये याची अधिकृत घोषणा केली. डब्ल्यूडब्ल्यूईनं एका व्हिडिओ पॅकेजद्वारे 'द बीस्ट'चा सन्मान केला. समालोचक मायकल कोल यांनी सांगितलं की लेस्नरनं निवृत्ती घेतली आहे. आता हे निश्चित झालं आहे की लेस्नरची रिंगमधील उपस्थिती यापुढं दिसणार नाही.
डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 42 मध्ये पराभव : रेसलमेनिया 42 च्या दुसऱ्या रात्री, ब्रॉक लेस्नरनं ओबा फेमीचा सामना केला. दोघांमध्ये एक जबरदस्त सामना झाला. यात फेमीनं लेस्नरला हरवलं. त्यांचा सामना पाच मिनिटांपेक्षा कमी काळ चालला. लेस्नरनं फेमीला सुप्लेक्स आणि एफ-5 हे डावही मारले. फेमी आणि लेस्नरची कथा उत्कृष्टपणे तयार केली गेली होती. या सामन्यात ट्रिपल एचनंही भाग घेतला होता. फेमीनं आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा सामना लढला. भविष्यात त्याला आणखी मोठी संधी दिली जाऊ शकते.
हेही वाचा :