WWE Clash in Italy: ब्रॉक लेसनरनं केला प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव; रोमन रेन्सचे वर्चस्व कायम
Published : June 1, 2026 at 9:49 AM IST
WWE Clash in Italy 2026 Results : WWE क्लॅश इन इटली 2026 यशस्वीरित्या संपन्न झाला. या इटालियन शोमध्ये चाहत्यांनी पाच जबरदस्त सामने पाहिले. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत उत्साह ओसंडून वाहत होता. अव्वल स्टार्सनी आपल्या ॲक्शननं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. ब्रॉक लेसनरनं पुन्हा एकदा विजय मिळवला. मुख्य सामनाही शानदार होता. वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपसाठी रोमन रेन्स आणि जेकब फातू यांच्यात ट्रायबल कॉम्बॅट सामना झाला.
.@CodyRhodes leaves #WWEClash STILL your Undisputed WWE Champion!— WWE (@WWE) June 1, 2026
कोडी रोड्स विरुद्ध गुंथर सामना : अनडिस्प्यूटेड चॅम्पियनशिपसाठी कोडी रोड्स आणि गुंथर एकमेकांसमोर उभे ठाकले. या सामन्यात जबरदस्त ॲक्शन पाहायला मिळाली. कोडीनं क्रॉस रोड्स आणि कोडी कटरनं हल्ला चढवला, तर गुंथरनं कोडीला स्लीपर होल्डमध्ये पकडलं. दोघंही अनेक वेळा विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. गुंथरनं आपल्या लॉकनं रोड्सला जवळजवळ नॉकआऊट केलं होतं, पण तो निसटला. अखेरीस, अमेरिकन नाईटमेअरनं कोडी कटर आणि क्रॉस रोड्सच्या साहाय्यानं आपलं विजेतेपद कायम राखलं. मात्र, पिन करताना गुंथरचा पाय दोरीच्या बाहेर होता आणि पंचांच्या ते लक्षात आलं नाही. कोडीचा विजय वादग्रस्त ठरला.
रिया रिप्ली विरुद्ध जेड कारगिल सामना : विमेन्स चॅम्पियनशिपसाठी रिया रिप्ली आणि जेड कारगिल यांच्यात सामना झाला. रिप्लीनं सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं. मिशॉन आणि बी-फॅब यांनीही हस्तक्षेप केला. शार्लोट फ्लेअरनं येऊन त्यांना हरवलं. अखेरीस रिप्लीनं कारगिलवर रिपटाइड लावून तिला पिन केलं आणि विजय मिळवला. रियाचा विजय फ्लेअरनंच मिळवून दिला होता.
ब्रॉक लेसनर विरुद्ध ओबा फेमी सामना : ब्रॉक लेसनर आणि ओबा फेमी यांच्यात एक जोरदार सामना झाला. लेसनरनं सुरुवातीलाच फेमीवर चार एफ-5 (F-5) मारले. फेमीनं किक-आउट केले. लेसनरनं फेमीच्या हाताला किमुरा लॉकही लावला. फेमी हार मानायला तयार नव्हता. त्यानं लेसनरवर आपल्या काही शक्तिशाली मूव्ह्सचा वापर केला. रिंगबाहेर, लेसनरनं अनाउन्स टेबलवर फेमीला एफ-5 (F-5) मारला. 10-काउंटच्या आधी फेमी रिंगमध्ये परतली. अखेरीस, लेस्नर थोडक्यात जिंकला. या सामन्यात लेस्नरनं फेमीवर एकूण सात एफ-5 (F-5) मारले.
महिला इंटरकॉन्टिनेंटल चॅम्पियनशिप सामना : बेकी लिंचनं सोल रुकाविरुद्ध महिला इंटरकॉन्टिनेंटल चॅम्पियनशिपचं रक्षण केलं. दोघांमध्ये एक जोरदार सामना झाला, ज्यात रुकानं विशेषतः आपल्या कृतींनी प्रभावित केलं. बेकीनं काही वेळा फसवणूक करण्याचा प्रयत्नही केला आणि जेसिका कॅरसोबत तिचा वादही झाला. अखेरीस, रुकानं बेकीवर आपला फिनिशिंग मूव्ह मारला आणि विजेतेपद जिंकलं. रुकाला मेन रोस्टरवर तिच्या पहिल्या विजेतेपदाच्या संधीची संधी मिळाली.
मुख्य सामन्यात काय झालं : मुख्य सामन्यात, रोमन रेन्सनं ट्रायबल कॉम्बॅट सामन्यात जेकब फातूविरुद्ध वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपचं रक्षण केलं. दोघांनी एकमेकांवर जोरदार प्रहार केले. सामन्यात टेबल, खुर्च्या आणि टूलबॉक्सचाही वापर करण्यात आला. सामन्याच्या शेवटी रेन्सनं वर्चस्व गाजवलं. रेन्सनं टूलबॉक्सने फातूच्या हातावर हल्ला केला. त्यानं फातूवर वारंवार स्पीअरही मारला. फातूनं रेन्सवर टोंगन डेथ ग्रिप लावली, पण तो अयशस्वी ठरला. रेन्सनं स्पीअर मारुन फतूला पिन केलं आणि आपले विजेतेपद कायम राखलं. सामन्यानंतर जे उसो आणि जिमी उसो सुद्धा बाहेर आले. जेने रेन्सवर उला-फाला लावला. पराभवानंतर फातू खूप निराश दिसत होता.
