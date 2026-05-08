रेसलमेनियानंतर आता WWE मध्ये रंगणार बॅकलॅशचा थरार; कधी आणि किती होणार सामने?

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 3:50 PM IST

WWE Backlash 2026 : WWE चा पुढील प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंट, बॅकलॅश 2026 लवकरच येत आहे. चाहते याबद्दल खूप उत्सुक आहेत. कंपनी याची जोरदार जाहिरात करत आहे. चाहत्यांना मोठे सामने पाहायला मिळतील. सर्वात मोठी बातमी ही आहे की रोमन रेन्स देखील तिथं उतरणार आहे. तो पहिल्यांदाच आपल्या टायटलचं रक्षण करेल. ट्रिपल एचनं आधीच सांगितलं आहे की चाहत्यांसाठी काही मोठी आश्चर्ये असतील. काही स्टार्स परत येऊ शकतात.

कधी होणार बॅकलॅश 2026 : ही बॅकलॅश 2026 ची 21 वी आवृत्ती आहे. याचं प्रसारण बॅकलॅश-टँपा म्हणूनही केलं जात आहे. हा कार्यक्रम फ्लोरिडातील टँपा येथील बेंचमार्क इंटरनॅशनल एरिनामध्ये होणार आहे. रॉ आणि स्मॅकडाउन ब्रँडचे कुस्तीपटू यात सहभागी होतील. बॅकलॅश 9 मे रोजी आयोजित केला जाईल. हा प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंट 10 मे रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 3:30 वाजता सुरु होईल. भारतीय चाहते नेटफ्लिक्स ॲपवर या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. हे लक्षात घ्यावं की हा शो भारतातील कोणत्याही टीव्ही चॅनलवर थेट प्रसारित केला जाणार नाही.

किती होणार सामने : बॅकलॅश 2026 चा मुख्य सामना भव्यदिव्य होणार आहे. रोमन रेन्स आपल्या अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चॅम्पियनशिपचं जेकब फातू विरुद्ध संरक्षण करेल. आतापर्यंत त्यांची स्पर्धा प्रभावी ठरली आहे, ज्यात फातूचं वर्चस्व राहिलं आहे. बॅकलॅश 2026 मध्ये एकूण पाच सामने होणार आहेत. सेठ रोलिन्स आणि ब्रॉन ब्रेकर यांच्यात एक जोरदार लढत होईल. आयो स्कायचा सामना ओस्काशी होईल. सामी झेन आणि ट्रिक विल्यम्स यांचा सामना यूएस टायटलसाठी द मिझ आणि किट विल्सन यांच्याशी होईल. डॅनहाऊसेन, आपल्या रहस्यमय साथीदारासह, द मिझ आणि किट विल्सन यांचा सामना करेल.

जॉन सीनाही दिसणार : बॅकलॅश 2026 मध्ये जॉन सीनाच्या उपस्थितीबद्दल चाहते खूप उत्सुक आहेत. तो तिथं हजेरी लावेल अशी अपेक्षा आहे. सीनानं स्वतः पुष्टी केली आहे की तो एक ऐतिहासिक घोषणा करणार आहे. सीनानं रेसलमेनिया 42 चं सूत्रसंचालनही केलं होतं. आता, तो बॅकलॅश 2026 मध्ये काय करतो हे पाहणं बाकी आहे.

