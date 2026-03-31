जॉन सीनाच्या WWE मध्ये पुनरागमनाची घोषणा; रेसलमेनिया 42 मध्ये दिसणार दिग्गज
जॉन सीना रेसलमेनिया 42 मध्ये पुनरागमन करणार आहे. जॉन सीनानं गेल्या वर्षीच्या अखेरीस आपल्या कारकिर्दीतील शेवटचा सामना लढला होता.
Published : March 31, 2026 at 10:20 AM IST
नवी दिल्ली WrestleMania 42 : WWE रेसलमेनिया 42 हा एक जबरदस्त कार्यक्रम ठरणार आहे. यासाठी कंपनीनं अत्यंत चुरशीच्या सामन्यांची घोषणा केली आहे. साप्ताहिक भाग खूपच स्फोटक ठरत आहेत. यातील एक-एक सरप्राईज मनोरंजक पद्धतीनं समोर आणले जात आहेत. आता चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी येत आहे, जॉन सीना रेसलमेनिया 42 मध्ये पुनरागमन करणार आहे. जॉन सीनानं गेल्या वर्षीच्या अखेरीस आपल्या कारकिर्दीतील शेवटचा सामना लढला होता. अशातच आता सीनानं स्वतः सोशल मीडियावर जाहीर केलं आहे की तो लास वेगासमध्ये उपस्थित राहणार आहे. या बातमीनंतर चाहते नक्कीच आनंदी झाले आहेत.
Since retirement, my “road” has looked a little different… but now I can officially say I’m headed to WrestleMania!!!! See you in Las Vegas! pic.twitter.com/nyNypOhRpk— John Cena (@JohnCena) March 30, 2026
WWE दिग्गज जॉन सीनाचं मोठं विधान : जॉन सीनानं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यात तो म्हणाला, "उन्हात आरामदायी जीवन. गंमत करत आहे. मी नेटफ्लिक्ससाठी 'वन अटेम्प्ट रिमेनिंग' नावाच्या चित्रपटाचं चित्रीकरण करत आहे. तो प्रदर्शित झाल्यावर तुम्ही पाहू शकता. मी सध्या प्रवासही करत आहे. हे विचित्र आहे कारण 'रोड टू रेसलमेनिया' सुरु आहे. हॉलीवूड लास वेगासच्या खूप जवळ आहे. अशा अफवा आहेत की रेसलमेनियाला एका होस्टची गरज आहे. मी आधीच त्या प्रवासावर आहे. तर रेसलमेनियामध्ये भेटूया." सीनाच्या या विधानानंतर, WWE नं देखील अधिकृत केलं की तो रेसलमेनिया 42 चा होस्ट असेल. WWE नं म्हटलं, "दिग्गज रेसलर जॉन सीना लास वेगासमध्ये होणाऱ्या रेसलमेनिया 42 चा अधिकृतपणे होस्ट असेल."
We can't wait for @JohnCena to host The Showcase of the Immortals! 🎤— WWE (@WWE) March 31, 2026
YOU CAN(T) SEE HIM at WrestleMania 42! pic.twitter.com/yM6sfQzkkk
जॉन सीनानं आपला शेवटचा सामना कधी लढला? : जॉन सीनाचा 2025 मधील रिटायरमेंट टूर जबरदस्त होता. तो वर्षभर सक्रिय राहिला, इतकंच नाही तर या काळात त्यानं आपल्या काही जुन्या प्रतिस्पर्ध्यांचाही सामना केला. सीनानं आपल्या कारकिर्दीतील शेवटचा सामना 13 डिसेंबर 2025 रोजी WWE सॅटरडे नाईट्स मेन इव्हेंटमध्ये गुंथरविरुद्ध लढला. सीना आणि गुंथर यांच्यात एक उत्तम सामना झाला. अखेरीस, टॅपआऊटमुळं सीनाचा पराभव झाला.
WWE रेसलमेनिया 42 कधी आणि कुठं आयोजित होणार? : रेसलमेनिया पूर्वी एक दिवसाचा इव्हेंट असायचा, पण 2020 पासून तो दोन दिवस आयोजित केला जात आहे. दोन दिवसांत बारापेक्षा जास्त सामने होतात. रेसलमेनियाची 42वी आवृत्ती 2026 मध्ये होणार आहे. याचं थेट प्रक्षेपण शनिवार, 18 एप्रिल आणि रविवार, 19 एप्रिल रोजी नेवाडा, लास वेगास येथील अलियांटे स्टेडियममधून केलं जाईल. रेसलमेनिया 42 भारतात रविवार, 19 एप्रिल आणि सोमवार, 20 एप्रिल रोजी थेट प्रक्षेपित होईल. या शोमध्ये रॉ आणि स्मॅकडाउन ब्रँडचे कुस्तीपटू सहभागी होतील.
