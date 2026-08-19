भारताचा श्रीलंकेत सलग सहावा विजय; WTC गुणतालिकेत नाही झाला फायदा; काय आहे कारण?
शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्ध पहिला कसोटी सामना जिंकला. या सामन्यानंतर डब्ल्यूटीसी मध्ये आणखी एक बदल झाला आहे.
Published : August 19, 2026 at 3:07 PM IST
गॉल WTC point Table After India Win : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्ध पहिला कसोटी सामना जिंकला. या सामन्यानंतर डब्ल्यूटीसी (वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप) मध्ये आणखी एक बदल झाला आहे. या विजयामुळं भारताच्या पीसीटीमध्ये वाढ झाली, परंतु क्रमवारीत कोणताही बदल झाला नाही. भारतीय संघानं सुरुवातीपासूनच या सामन्यावर आपली पकड कायम ठेवली होती, जी काही वेळा कमी झाली, परंतु अंतिम दिवशी संघानं चांगला खेळ करत विजय मिळवला.
Victory in Galle boosts India's #WTC27 prospects 👊— ICC (@ICC) August 19, 2026
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डब्ल्यूटीसीमध्ये भारताची पीसीटी 53.33 वर पोहोचली : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटीनंतर, टीम इंडियानं आता वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या या चक्रात एकूण 10 सामने खेळले आहेत. यापैकी टीम इंडियानं पाच सामने जिंकले आहेत. या स्पर्धेत प्रत्येक विजयासाठी संघाला 12 गुण दिले जात असल्यानं, भारताचे गुण आता 52 वरुन 64 झाले आहेत. या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा पीसीटी 48.15 होता, जे आता वाढून 53.33 झाला आहे. याचा अर्थ भारताच्या पीसीटीमध्ये 5.18 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या सामन्यापूर्वीही भारतीय संघ पाचव्या क्रमांकावर होता आणि सामन्यानंतरही त्याच स्थानावर राहील.
श्रीलंकेचा पीसीटी घसरला : दरम्यान, श्रीलंकेबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांचा पीसीटी कमी झाला आहे, परंतु त्यांची रँकिंग घसरलेली नाही, ही त्यांच्यासाठी दिलासादायक बाब असेल. श्रीलंकेच्या संघानं आतापर्यंत या स्पर्धेत पाच सामने खेळले आहेत. त्यापैकी दोन सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. या पराभवांमुळं त्यांना कोणतेही गुण मिळालेले नाहीत, जे पूर्वीप्रमाणेच 20 वर राहतील. या सामन्यापूर्वी श्रीलंकेचा पीसीटी 41.67 होता, जो आता कमी होऊन 33.33 झाला आहे. मात्र, संघ सहाव्या स्थानावरच राहील.
India's comprehensive win in Galle helps them gain crucial #WTC27 points 💪https://t.co/jDNbwiri79— ICC (@ICC) August 19, 2026
भारतीय संघाची रँकिंग का वाढली नाही? : आता प्रश्न असा आहे की विजय मिळवूनही भारतीय संघाची रँकिंग का वाढली नाही. याचं उत्तर असं आहे की बांगलादेशनं नुकताच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपला पहिला सामना जिंकला, त्यामुळं बांगलादेशचा पीसीटी वाढून 66.67 झाला आहे, जो भारतीय संघापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळं भारतीय संघाला पाचव्या स्थानावरच समाधान मानावं लागेल. दरम्यान, इंग्लंडचा पीसीटी 24.36 आहे, जो श्रीलंकेच्या 33.33 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळं श्रीलंका सहाव्या स्थानावरच राहील. यात कोणताही बदल झालेला नाही.
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