WTC Point Table: आफ्रिकेच्या पराभवाचा कीवींना फायदा; भारताची स्थिती काय?
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकून ऑस्ट्रेलियानं कसोटी मालिकेत आघाडी घेतली आहे.
Published : October 14, 2026 at 12:38 PM IST
डरबन WTC Point Table Update : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकून ऑस्ट्रेलियानं कसोटी मालिकेत आघाडी घेतली आहे. सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी एडन मार्करमनं पराभव टाळण्यासाठी जीवापाड प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. यामुळं आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेतही उलथापालथ झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेला मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागलं आहे, तर न्यूझीलंडनं एकही सामना न खेळता एक स्थान वर झेप घेतली आहे. ऑस्ट्रेलिया मात्र पहिल्या स्थानावर कायम आहे.
मॅट रेनशॉच्या पहिल्या डावात शानदार 190 धावा : मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं 390 धावा केल्या होत्या, ज्या थोड्या कमी वाटत होत्या. मॅट रेनशॉनं शानदार फलंदाजी करत एकट्यानं त्या डावात 190 धावा केल्या. इतर कोणताही फलंदाज अर्धशतकही करु शकला नाही. केवळ मॅट रेनशॉमुळंच संघ या धावसंख्येपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेनं 284 धावा केल्या. डेव्हिड बॅडिंगहॅमनं संघासाठी सर्वाधिक 49 धावांची खेळी केली. यामुळं ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात 106 धावांची आघाडी मिळाली, जी नंतर निर्णायक ठरली.
Australia extend their dominance at the top of the #WTC27 standings following their win in Durban 🔥 More 👉 https://t.co/TJt9cbipMe https://t.co/DLAaVi7CKv— ICC (@ICC) October 13, 2026
एडन मार्करमची 75 धावांची झुंजार खेळी : ऑस्ट्रेलियानं आपल्या दुसऱ्या डावात सहा गडी गमावून 314 धावा केल्या आणि डाव घोषित केला. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेसमोर 421 धावांचं मोठं लक्ष्य होतं, जे एक कठीण आव्हान ठरलं. संघ आपल्या शेवटच्या डावात केवळ 206 धावाच करु शकला आणि 214 धावांच्या मोठ्या फरकानं सामना गमावला. एडन मार्करमनं संघासाठी 75 धावांची झुंजार खेळी केली आणि तो बाद होणारा शेवटचा फलंदाज ठरला.
आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप गुणतालिकेत बदल : दरम्यान, जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानी आहे. सामन्यापूर्वी त्यांची पीसीटी (PCT) 80 होती, जी या विजयानंतर वाढून 81.82 झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेची पीसीटी, जी 75 होती, ती आता 60 पर्यंत घसरली आहे. यामुळं हा संघ दुसऱ्या स्थानावरुन तिसऱ्या स्थानावर ढकलला गेला आहे. दरम्यान, 72.22 च्या पीसीटीसह न्यूझीलंडनं एका स्थानाची झेप घेत दुसरं स्थान पटकावलं आहे.
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