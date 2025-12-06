ऐतिहासिक वेस्ट इंडिज-न्यूझीलंड कसोटी अनिर्णित राहिल्यानंतर WTC टेबलमध्ये बदल; टीम इंडियाची अवस्था काय?
क्राइस्टचर्च इथं झालेली वेस्ट इंडिज आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिली कसोटी रोमांचक ठरली. दोन्ही संघांनी WTC पॉइंट टेबलमध्ये आपलं खातं उघडलं आहे.
Published : December 6, 2025 at 4:05 PM IST
क्राइस्टचर्च WTC Point Table : क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हल इथं वेस्ट इंडिज आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिली कसोटी रोमांचक ठरली. 531 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या शाई होप आणि नंतर जस्टिन ग्रीव्हजनं कीवी गोलंदाजांना अनिर्णित राहण्यास भाग पाडले. शाई होपनं कीवी गोलंदाजांविरुद्ध 140 धावा करत षटकार ठोकले. दरम्यान, सहाव्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या ग्रीव्हजनं (202) पाचव्या दिवशी क्रीजवर आपलं स्थान टिकवून ठेवले आणि यजमानांच्या विजयाच्या आशा धुळीस मिळवल्या. केमार रोचनं ग्रीव्हजला बरोबरी साधण्यात उत्कृष्ट साथ दिली. त्यानं 233 चेंडूत नाबाद 58 धावा केल्या. या ऐतिहासिक बरोबरीनंतर, दोन्ही संघांनी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 पॉइंट टेबलमध्ये आपलं खातं उघडलं आहे.
डब्ल्यूटीसी स्टँडिंगमध्ये काय बदल झाले? : या अनिर्णित सामन्यातून न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिजनं प्रत्येकी चार गुण मिळवले आहेत. या सायकलमधील न्यूझीलंडचा हा पहिला सामना आहे, तर वेस्ट इंडिजनं त्यांचा सहावा कसोटी सामना खेळला. 2025-27 च्या जागतिक क्रिकेट स्पर्धेत पहिले गुण मिळवूनही, वेस्ट इंडिज पॉइंट टेबलमध्ये तळाशी आहे. मात्र त्यांचा पीसीटी 0 वरुन 5.55 पर्यंत वाढला आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंड 33.33 च्या पीसीटीसह सातव्या स्थानावर आहे.
ऑस्ट्रेलिया पहिल्या क्रमांकावर : 2023 चा जागतिक कसोटी विजेता ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्रिकेट स्पर्धेत 2025-27 च्या गुणतक्त्यात अव्वल स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलियानं 2025-27 च्या जागतिक क्रिकेट स्पर्धेत आतापर्यंत खेळलेले सर्व चार सामने जिंकले आहेत, ज्यामुळं त्यांना 100 चा पीसीटी मिळाला आहे. त्यांच्या पाठोपाठ गतविजेता दक्षिण आफ्रिका आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं आतापर्यंत खेळलेल्या चार सामन्यांपैकी तीन विजयांसह 75 चा पीसीटी मिळवला आहे.
टीम इंडिया कोणत्या स्थानावर : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेनंतर, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि भारताचे अनुक्रमे 66.67, 50.00 आणि 48.15 चे पीसीटी आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका गमावल्यानंतर भारताला मोठा धक्का बसला आणि तो पाचव्या स्थानावर घसरला. या जागतिक क्रिकेट परिषदेच्या चक्रात भारतानं आतापर्यंत नऊ सामने खेळले आहेत, त्यापैकी चार जिंकले आहेत आणि तेवढ्याच कसोटी गमावल्या आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.
ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड सामन्याचा निकालनं काय बदल होईल? : ब्रिस्बेनमधील गॅबा इथं इंग्लंडविरुद्ध सुरु असलेली दुसरी कसोटी ऑस्ट्रेलियानं गमावली तरीही ते जागतिक क्रिकेट परिषदेच्या 2025-27 गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर राहतील, परंतु पराभव झाल्यास त्यांचा पीसीटी 100 वरुन 80 वर घसरेल. दुसरीकडे, जर इंग्लंडनं पराभव केला तर त्यांचा पीसीटी 36.11 वरुन 30.95 वर घसरेल, ज्यामुळं ते न्यूझीलंडच्या खाली सातव्या स्थानावर येतील.
