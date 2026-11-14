पाकिस्तान-श्रीलंका कसोटी अनिर्णित; WTC गुणतालिकेत कोणते बदल?
पाकिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला.
Published : November 14, 2026 at 9:42 AM IST
रावळपिंडी WTC Point Table : पाकिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला. रावळपिंडी इथं खेळल्या गेलेल्या या कसोटी सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली, परंतु अंतिम दिवसापर्यंत निकाल अनिर्णित राहिला.
The first #WTC27 Test between Pakistan and Sri Lanka ends in a draw in Rawalpindi 🤝 📝: https://t.co/gCTbicB831 https://t.co/jzkUB01O71— ICC (@ICC) November 13, 2026
सामन्यात काय झालं? : सामन्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं आपला पहिला डाव 9 गडी बाद 434 धावांवर घोषित केला. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेनं पहिल्या डावात 446 धावा करुन 12 धावांची आघाडी घेतली. यानंतर दुसऱ्या डावात, पाकिस्ताननं 8 गडी बाद 284 धावांवर डाव घोषित केला. श्रीलंकेला विजयासाठी 297 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं, परंतु श्रीलंकेचा संघ निर्धारित वेळेपूर्वी हे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला, परिणामी सामना अनिर्णित राहिला. या अनिर्णित निकालामुळं जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) गुणतालिकेत कोणत्याही संघाला फायदा झाला नाही. दरम्यान, भारतीय संघ अव्वल पाच संघांमध्ये कायम आहे.
Honours even 🤝 Here’s how the updated #WTC27 standings look after Pakistan and Sri Lanka split the points in the Rawalpindi Test 👀 Check the standings predictor ➡️ https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/kbfnxfU9MX— ICC (@ICC) November 13, 2026
पाकिस्तान-श्रीलंका पहिल्या कसोटीनंतर डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेतील स्थिती : पहिली कसोटी अनिर्णित राहिली असली तरी, पाकिस्तान संघ जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) 2025-27 च्या गुणतालिकेत 9व्या आणि शेवटच्या स्थानावर कायम आहे. हा संघ 7.50 च्या विजय टक्केवारीसह 9व्या स्थानावर आहे. सध्याच्या डब्ल्यूटीसी चक्रातील पाकिस्तानचा हा पहिला अनिर्णित सामना होता. मागील 9 कसोटी सामन्यांमध्ये पाकिस्ताननं 7 सामने गमावले होते आणि 2 जिंकले होते. श्रीलंका संघही 33.33 च्या विजय टक्केवारीसह 7व्या स्थानावर कायम आहे. शिवाय, या सामन्यातील अनिर्णित स्थितीचा गुणतालिकेतील इतर संघांच्या स्थानावर परिणाम झालेला नाही.
Pakistan remain at the bottom of the WTC standings following their Rawalpindi draw against Sri Lanka 👀 #WTC27 current State of Play 👇 https://t.co/nnZ11166XC— ICC (@ICC) November 14, 2026
पहिल्या स्थानावर कोण? : भारतीय संघ 51.52 च्या विजयी टक्केवारीसह चौथ्या स्थानावर कायम आहे. न्यूझीलंड 72.22 च्या विजय टक्केवारीसह पहिल्या स्थानावर आहे, आणि दक्षिण आफ्रिका 71.43 च्या विजय टक्केवारीसह दुसऱ्या तर ऑस्ट्रेलिया 69.23 च्या विजय टक्केवारीसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय, बांगलादेश आणि इंग्लंड अनुक्रमे 5व्या आणि 6व्या स्थानावर आहेत, तर वेस्ट इंडिज संघ 8व्या स्थानावर आहे.
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