इंग्लंडचा 2011 नंतर पहिलाच विजय; WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये मोठे बदल
इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या चौथ्या कसोटी सामन्यात विजयी मिळवला. यानंतर WTC च्या गुणतालिकेत बदल झाला आहे.
Published : December 27, 2025 at 2:54 PM IST
मेलबर्न WTC Point Table : इंग्लंड क्रिकेट संघानं अॅशेस मालिकेतील चौथ्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा चार विकेट्सनं पराभव केला. ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडसमोर 175 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे इंग्लंडनं फारस्या अडचणीशिवाय पूर्ण केलं. 2011 नंतर इंग्लंडचा ऑस्ट्रेलियातील हा पहिलाच कसोटी विजय आहे, जो बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वाखाली मिळवला. या विजयामुळं आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये इंग्लंडचा पीसीटीही वाढला.
England rekindle their #WTC27 campaign with a win at the MCG 👊— ICC (@ICC) December 27, 2025
More on where each team stands ➡️ https://t.co/IDs8LuwMrB pic.twitter.com/4yY4GnUYS4
इंग्लंड सातव्या क्रमांकावर : विजयानंतर इंग्लंडचा पीसीटी वाढला आहे. त्यांचा पीसीटी आता 35.19 आहे. सामन्यापूर्वी त्यांचा पीसीटी 27.08 होता. मात्र इंग्लंडचं स्थान अपरिवर्तित राहिलं आहे, ते सातव्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंडनं चालू चक्रात एकूण नऊ सामने खेळले आहेत, ज्यात तीन जिंकले आहेत, पाच गमावले आहेत आणि एक अनिर्णित राहिला आहे.
Josh Tongue was the architect of England's landmark victory in Melbourne 👊#WTC27 | #AUSvENG 📝➡️ https://t.co/AibCWeIFBE pic.twitter.com/z8y5cNY4rs— ICC (@ICC) December 27, 2025
ऑस्ट्रेलियाचा 2025-27 च्या WTC पहिला पराभव : 2025-27 च्या वर्ल्ड कपमध्ये हा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाचा पहिला पराभव आहे. या सामन्यापूर्वी, त्यांनी चालू चक्रात एकूण सहा सामने खेळले होते आणि ते सर्व जिंकले होते. या पराभवाचा त्यांच्यावर फारसा परिणाम झालेला नाही आणि ते पहिल्या स्थानावर कायम राहिले आहेत. परंतु त्यांचा पीसीटी निश्चितच कमी झाला आहे. त्यांचा पीसीटी आता 100 टक्क्यांवरुन 85.71 वर घसरला आहे.
England pull off a stunning comeback to take their first Test win in Melbourne since 2010 🤩#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/SEp6T1bevk pic.twitter.com/uYMR8idGyb— ICC (@ICC) December 27, 2025
भारतीय संघ सहाव्या क्रमांकावर : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि आतापर्यंत नऊ सामने खेळला आहे, ज्यामध्ये चार जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत, एक सामना अनिर्णित आहे. त्यांचा पीसीटी सध्या 48.15 आहे. भारतीय संघानं घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची कसोटी मालिका 0-2 अशी गमावली.
जोश टंग सामनावीर : जोश टंगनं चौथ्या कसोटीत इंग्लंडसाठी शानदार कामगिरी केली आणि संघाचा सर्वात मोठा सामना जिंकणारा खेळाडू म्हणून उदयास आला. त्यानं पहिल्या डावात पाच विकेट घेतल्या, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलियाला मोठी धावसंख्या उभारता आली, कारण विरोधी संघ फक्त 152 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर टंगनं दुसऱ्या डावात दोन विकेट घेतल्या. त्याच्या कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला.
