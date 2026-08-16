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बांगलादेशविरुद्धच्या पराभवानंतर कांगारुंना WTC मध्ये धक्का; भारतीय संघावर काय परिणाम?

23 वर्षांच्या खंडानंतर कसोटी मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियात दाखल झालेल्या बांगलादेशनं, डार्विनमध्ये खेळवला गेलेला पहिला सामना चार दिवसांतच नऊ गडी राखून जिंकला.

WTC Point Table 2025-27
बांगलादेशविरुद्धच्या पराभवानंतर कांगारुंना WTC मध्ये धक्का (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 4:55 PM IST

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डार्विन WTC Point Table 2025-27 : कसोटी क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाला त्यांच्याच देशात हरवणं हे कोणत्याही संघासाठी कधीच सोपं काम नसतं, पण 16 ऑगस्टच्या सकाळी बांगलादेशनं जे यश मिळवलं ते आता इतिहासाच्या पानांवर कोरलं गेलं आहे. 23 वर्षांच्या खंडानंतर कसोटी मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियात दाखल झालेल्या बांगलादेशनं, डार्विनमध्ये खेळवला गेलेला पहिला सामना चार दिवसांतच नऊ गडी राखून जिंकला. बांगलादेशच्या या विजयामुळं वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या गुणतालिकेतील संघांच्या स्थानांमध्ये लक्षणीय बदल झालेला नाही, परंतु या स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून कांगारुंनी राखलेल्या अव्वल स्थानाला निश्चितच धोका निर्माण झाला आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील गुणांचं कमी झालं अंतर : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या गुणतालिकेनुसार, बांगलादेशविरुद्धचा सामना गमावल्यामुळं ऑस्ट्रेलियाच्या गुणांच्या टक्केवारीत घट झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया 77.78 च्या एकूण गुण टक्केवारीसह पहिल्या स्थानावर कायम आहे. गतविजेता दक्षिण आफ्रिका संघ डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत सध्या एकूण 75 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यामुळं, जर ऑस्ट्रेलिया बांगलादेशविरुद्धचा दुसरा सामना हरला, तर ते आपलं अव्वल स्थान गमावतील. दुसरीकडे, बांगलादेशला या विजयाचा फायदा झाला असून, डब्ल्यूटीसीच्या चालू हंगामातील त्यांची एकूण गुणांची टक्केवारी 66.67 वर पोहोचली आहे, ज्यामुळं ते चौथ्या स्थानावर आहेत.

भारतीय संघासमोरही आपल्या गुणांची टक्केवारी सुधारण्याचं आव्हान : सध्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय संघासाठी, जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या चालू हंगामाच्या अंतिम फेरीतील आपलं स्थान टिकवून ठेवण्याकरिता प्रत्येक सामना महत्त्वाचा बनला आहे. भारतीय संघ सध्या डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत एकूण 48.15 गुणांच्या टक्केवारीसह पाचव्या स्थानावर आहे. जर त्यांना गॉलमध्ये खेळला जाणारा पहिला कसोटी सामना जिंकण्यात यश आलं, तर ते आपलं स्थान थोडं मजबूत करु शकतील.

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