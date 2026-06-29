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कॅरोबियन संघाकडून 'लंकादहन'! भारतीय संघाला न खेळताच मोठा फायदा

वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं पहिल्या कसोटीत श्रीलंकेला एक डाव आणि 217 धावांनी दारुण पराभूत केल्यानं जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या गुणतालिकेत एक उलथापालथ झाली

WI vs SL Test
कॅरोबियन संघाकडून 'लंकादहन'! (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 8:38 AM IST

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अँटिग्वा WI vs SL Test : जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) 2025-27 च्या गुणतालिकेत एक मोठी उलथापालथ झाली आहे. वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं पहिल्या कसोटीत श्रीलंकेला एक डाव आणि 217 धावांनी दारुण पराभूत करुन केवळ आपला पहिला विजयच नोंदवला नाही, तर भारतीय संघाला एक मोठी आघाडीही मिळवून दिली. वेस्ट इंडिजच्या या विजयामुळं भारतीय संघ एका स्थानानं वर सरकला आहे. दरम्यान, पहिल्या कसोटीतील दारुण पराभवानंतर श्रीलंकेची गुणतालिकेत मोठी घसरण झाली आहे.

वेस्ट इंडिजचा मोठा विजय : अँटिग्वा येथील सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, यजमान वेस्ट इंडिजनं प्रत्येक विभागात उत्कृष्ट कामगिरी केली. पहिल्या डावात 318 धावांची आघाडी घेतल्यानंतर, कॅरिबियन गोलंदाजांनी दुसऱ्या डावात श्रीलंकेला केवळ 101 धावांवर गुंडाळलं आणि एक डाव व 217 धावांनी सामना जिंकला.

वेस्ट इंडिजचा पहिलाच विजय : अनुभवी वेगवान गोलंदाज केमार रोचनं वेस्ट इंडिजच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं दुसऱ्या डावात 11 षटकांत 51 धावा देऊन चार बळी घेतले, तर जेडन सील्सनं तीन फलंदाजांना बाद करुन संघाचा विजय निश्चित केला. डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्रातील वेस्ट इंडिजचा हा पहिला विजय आहे. संघानं आतापर्यंत नऊ सामने खेळले असून, त्यात एक विजय, एक बरोबरी आणि सात पराभवांसह ते आठव्या स्थानावर आहेत.

भारतीय संघाला न खेळताच फायदा : दुसरीकडे, श्रीलंकेला चालू डब्ल्यूटीसी चक्रातील पहिल्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. संघानं आतापर्यंत तीन कसोटी सामने खेळले असून, त्यात एक विजय, एक बरोबरी आणि एक पराभव आहे. या दारुण पराभवानंतर, त्यांची गुण टक्केवारी (PCT) 44.44 पर्यंत घसरली आणि ते तिसऱ्या स्थानावरुन सहाव्या स्थानावर आले. श्रीलंकेच्या घसरणीचा सर्वाधिक फायदा भारताला झाला आहे. भारतीय संघ आता 48.15 च्या पीसीटीसह पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. मात्र, अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आपलं स्थान आणखी मजबूत करण्यासाठी भारतीय संघाला आगामी कसोटी मालिकेत सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी करावी लागेल.

कांगारु पहिल्या स्थानावर कायम : ऑस्ट्रेलिया 87.50 च्या प्रभावी पीसीटीसह डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर कायम आहे. दक्षिण आफ्रिका 75.00 च्या पीसीटीसह दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे. न्यूझीलंड तिसऱ्या, तर बांगलादेश चौथ्या स्थानावर आहे. दरम्यान, पाकिस्तानसाठी हा हंगाम आतापर्यंत निराशाजनक ठरला आहे. शान मसूदच्या नेतृत्वाखालील संघानं चारपैकी तीन कसोटी सामने गमावले असून, षटकांच्या संथ गतीमुळं आठ गुण गमावल्यानं संघ नवव्या स्थानावर आहे.

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TAGGED:

WTC 2025 27
TEAM INDIA GETS STRAIGHT BENEFIT
WEST INDIES BEAT SRI LANKA
WTC POINT TABLE AFTER WI BEAT SL
WI VS SL TEST SERIES

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