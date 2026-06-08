पहिल्या डावात 140 धावा करुनही इंग्रजांचा लॉर्ड्सवर विजय; कींवीच्या पराभवासह WTC गुणतालिकेत भूकंप
इंग्लंड आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना इंग्लंडनं जिंकला.
Published : June 8, 2026 at 9:13 AM IST
लंडन WTC 2025-27 Points Table : इंग्लंड आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना, जो 4 जून रोजी लॉर्ड्सवर सुरु झाला, चौथ्या दिवसाच्या खेळाच्या पहिल्या सत्रातच संपला. गोलंदाजांनी सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं, हा सामना यजमान इंग्लंडनं अखेरीस 115 धावांनी जिंकला. इंग्लंडनं न्यूझीलंडसमोर चौथ्या डावात 253 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, परंतु कीवी संघ त्यांच्या दुसऱ्या डावात केवळ 138 धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळं त्यांना पराभव पत्करावा लागला. यामुळं जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या गुणतालिकेतही बदल झाला आहे. या विजयामुळं इंग्लंडला फारसा फायदा झाला नसला तरी, न्यूझीलंड दुसऱ्या स्थानावरुन चौथ्या स्थानावर घसरला आहे.
New Zealand slip down the #WTC27 standings after a tough defeat to England at Lord's 👀— ICC (@ICC) June 7, 2026
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दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका यांची एका स्थानाची झेप : या कसोटी मालिकेच्या सुरुवातीपूर्वी डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर असलेला न्यूझीलंड संघ, लॉर्ड्सवरील कसोटी सामना गमावल्यानंतर आता चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. चार सामन्यांतून दोन विजय, एक पराभव आणि एक बरोबरीसह त्यांचे 58.33 गुण झाले आहेत. दरम्यान, इंग्लंड मालिका सुरु होण्यापूर्वी सातव्या क्रमांकावर होता आणि विजयानंतरही त्याच स्थानावर कायम आहे. मात्र, त्यांची गुणांची टक्केवारी 37.88 टक्क्यांपर्यंत सुधारली आहे. कीवींच्या पराभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका यांना झाला असून, या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एका स्थानानं सुधारणा केली आहे. दक्षिण आफ्रिका आता 75 टक्के गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे, तर श्रीलंका 66.67 टक्क्यांसह तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया 87.50 टक्के गुणांसह अव्वल स्थानी कायम आहे.
England kickstart the summer in style with a dominant victory over New Zealand at Lord's 💪— ICC (@ICC) June 7, 2026
#WTC27 📝: https://t.co/QE0WQyonC8 pic.twitter.com/ZgBHCiW40N
भारतीय संघ सहाव्या, तर पाकिस्तान आठव्या स्थानावर : डब्ल्यूटीसी 2025-27 गुणतालिकेतील उर्वरित संघांची स्थिती पाहता, बांगलादेश 58.33 टक्के गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे, तर भारत 48.15 टक्के गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे. चार सामने खेळल्यानंतर केवळ 8.33 टक्के गुणांसह पाकिस्तान आठव्या स्थानावर आहे. या चक्रात आठ सामने खेळून एकही सामना न जिंकलेल्या वेस्ट इंडिजची गुणांची टक्केवारी 4.17 आहे, आणि संघ शेवटच्या स्थानावर आहे.
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