विनेश फोगाटचा U-Turn... ऑलिंपिक पदकाच्या शोधात निवृत्तीचा निर्णय मागे; पुन्हा आखाड्यात दिसणार काँग्रेस आमदार
विनेश फोगाटनं पॅरिस ऑलिंपिक 2024 नंतर कुस्तीतून निवृत्ती घेतली होती, पण आता तिनं एक मोठा निर्णय घेत निवृत्ती मागे घेतली आहे.
Published : December 12, 2025 at 4:59 PM IST
नवी दिल्ली Vinesh Phogat : भारताची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटनं ऑलिंपिक पदकाच्या शोधात निवृत्तीचा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. ती 2024 च्या पॅरिस ऑलिंपिकच्या अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु 50 किलो वजनी गटात 100 ग्रॅम जास्त वजन असल्यामुळं ती अंतिम फेरीतून बाहेर पडली. यामुळं निराश होऊन तिनं घाईघाईनं निवृत्तीची घोषणा केली. मात्र आता तिनं आपला निर्णय मागे घेतला आहे.
पोस्ट करत दिली माहिती : सोशल मीडियावर पोस्ट करत विनेश फोगाटनं लिहिलं, "लोक मला विचारत होते की पॅरिस हा माझा शेवटचा प्रवास आहे का. बराच काळ माझ्याकडे उत्तर नव्हतं. मला मॅटपासून, दबावापासून, अपेक्षांपासून आणि माझ्या महत्त्वाकांक्षांपासून दूर जावं लागलं. वर्षानुवर्षे पहिल्यांदाच मी स्वतःला सुटकेचा नि:श्वास सोडू दिला. हृदयविकार, त्याग माझ्या अशा बाजू ज्या जगानं कधीही पाहिल्या नाहीत. शिस्त, दिनचर्या, संघर्ष हे सर्व माझ्यात रुजलं आहे. मी कितीही दूर गेले तरी माझा एक भाग मॅटवरच राहिला. कुस्तीबद्दलची माझी आवड कधीच कमी झाली नाही. मी आता निर्भय मनानं आणि अढळ भावनेनं LA28 ला परत जात आहे. यावेळी, मी एकटी चालत नाहीये. माझा मुलगा माझ्या संघात सामील होत आहे. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकच्या या प्रवासात माझा छोटासा चीअरलीडर."
पॅरिस ऑलिंपिकनंतर फोगटची अपील फेटाळली : पॅरिस ऑलिंपिक 2024 च्या अंतिम फेरीतून विनेश फोगाटला अपात्र ठरवण्यात आलं तेव्हा तिनं लवाद न्यायालयात अपील केलं. त्यानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली, परंतु सुनावणी अनेक वेळा लांबली, ज्यामुळं तिचं अपील फेटाळण्यात आले. विनेशनं तीन वेळा ऑलिंपिकमध्ये भाग घेतला, परंतु कधीही पदक जिंकलं नाही.
काँग्रेसच्या तिकिटावर आहे आमदार : विनेश फोगाटचा जन्म हरियाणाच्या चरखी दादरी इथं झाला. तिनं लहानपणापासूनच कुस्ती क्षेत्रात प्रवेश केला. तिनं जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत दोन कांस्यपदकं, आशियाई खेळांमध्ये एक सुवर्णपदक आणि राष्ट्रकुल खेळांमध्ये तीन सुवर्णपदकं जिंकली आहेत. 2024 मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर ती हरियाणाच्या जुलाना विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आली होती.
