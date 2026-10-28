WPL 2027 Auction: 27 खेळाडूंवर पडणार ₹8.15 कोटींचा पाऊस; कोण होणार मालामाल?
WPL 2027 साठीचा लिलाव आज केरलममधील कोची इथं आज होणार आहे. एकूण, संघ सुमारे ₹8.15 कोटी रुपये खर्च करतील.
Published : October 28, 2026 at 10:04 AM IST
कोची (केरलम) WPL 2027 Auction LIVE : 14 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान खेळल्या जाणाऱ्या WPL 2027 साठीचा लिलाव आज केरलममधील कोची इथं सायंकाळी 5:30 वाजता सुरु होईल. यात नोंदणी केलेल्या 150 खेळाडूंपैकी केवळ 27 खेळाडूंची खरेदी केली जाईल, ज्यासाठी पाच संघांचं एकत्रित बजेट ₹8.15 कोटी आहे. यात यूपी वॉरियर्सकडे सर्वाधिक ₹3.75 कोटी बजेट असून त्यांना आठ खेळाडू संघात घ्यायचे आहेत, तर मुंबई इंडियन्सकडे सर्वात कमी बजेट ₹90 लाख आहे.
𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝘼𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 🔨 @RCBTweets Head Coach Malolan Rangarajan talks about continuing the winning habit under Captain @mandhana_smriti and the return of Ellyse Perry 😎 Tune in to #TATAWPLAuction today at 5:30 PM IST ⏳ https://t.co/dGw24n5Pj4— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
₹8.15 कोटीमध्ये ठरणार 27 खेळाडूंचं भवितव्य : महिला प्रीमियर लीग 2027 साठी खेळाडूंचा लिलाव आज होणार आहे. हा लिलाव कोची इथं आयोजित केला जाईल. पुढील हंगामात, या स्पर्धेत केवळ पाच संघ सहभागी होतील. सर्व संघांच्या सध्याच्या जागांवर नजर टाकल्यास असं दिसून येतं की, त्यांच्याकडे सध्या केवळ 27 जागा उपलब्ध आहेत, ज्या आज भरल्या जातील. यापैकी 20 भारतीय खेळाडू आणि उर्वरित सात विदेशी खेळाडूंसाठी आहेत. संघांकडे त्यांच्या पर्समध्ये जास्त रोख रक्कम नाही. पाचही संघांकडे मिळून केवळ ₹8.15 कोटी रुपये शिल्लक आहेत आणि नवीन खेळाडू जोडण्यासाठी त्यांना हीच रक्कम वापरावी लागेल.
🚨 Update 🚨 With the addition of 4 players as requested by the franchises to the #TATAWPLAuction 2027 list, here's a look at the updated player pool 🔢 #TATAWPL https://t.co/gFGgtoXewO— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 27, 2026
स्नेह राणा आणि चमारी अटापट्टूवर असेल नजर : विशेष म्हणजे, भारत आणि विदेशातील सुमारे 150 खेळाडूंनी या लिलावासाठी नोंदणी केली आहे, म्हणजेच 100 हून अधिक खेळाडू अनसोल्ड राहतील. चर्चेत असलेल्या खेळाडूंमध्ये भारताची स्नेह राणा पहिली पसंती आहे. तिला संघातून मुक्त करण्यात आलं होतं, त्यामुळं तिचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं आहे. तसंच वेस्ट इंडिजची शक्तिशाली डिएंड्रा डॉटिन आणि श्रीलंकेची चमारी अटापट्टू यांचाही यात समावेश असेल. दरम्यान, यूपी वॉरियर्सकडे सर्वाधिक रक्कम उपलब्ध आहे. संघाकडे ₹3.75 कोटी रुपये शिल्लक आहेत, म्हणजेच ते त्यांना हव्या असलेल्या कोणत्याही खेळाडूला करारबद्ध करु शकतात.
No more waiting 🥳 #TATAWPL 𝗔𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝗶𝘀 𝗛𝗘𝗥𝗘 🔨 Catch the #TATAWPLAuction 2027 Today at 5.30 PM IST! https://t.co/n4lKWo8Zn5— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
लिलाव कधी आणि कुठं पाहायचा? : दरम्यान, लिलाव सायंकाळी 5 वाजता सुरु होईल. खरेदी करण्यासाठी जास्त खेळाडू नसल्यामुळं, हा जास्त वेळ चालणार नाही. या लिलावाचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओ हॉटस्टार उपलब्ध असेल.
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