WPL 2027: पाच संघांनी घेतले 25 खेळाडू; कोण ठरली सर्वात महागडी क्रिकेटपटू?
बीसीसीआयनं महिला प्रीमियर लीगच्या पाचव्या हंगामासाठी कोची इथं खेळाडूंचा लिलाव आयोजित केला होता.
Published : October 29, 2026 at 9:32 AM IST
कोची (केरलम) WPL Full Squad After Auction : बीसीसीआयद्वारे आयोजित महिला प्रीमियर लीगचा (WPL) पुढील हंगाम 2027 मध्ये 14 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान खेळला जाईल. आगामी पाचव्या हंगामाचं वेळापत्रक लवकरच जाहीर केलं जाईल. दरम्यान 28 ऑक्टोबर रोजी, बीसीसीआयनं आगामी पाचव्या हंगामासाठी कोची इथं खेळाडूंचा लिलाव आयोजित केला होता. यात एकूण 150 खेळाडूंचा समावेश होता आणि सर्व संघांमध्ये मिळून एकूण 27 जागा उपलब्ध होत्या. लिलाव संपल्यानंतर, एकूण 25 खेळाडू वेगवेगळ्या संघांमध्ये सामील झाले, ज्यात यूपी वॉरियर्सनं सर्वाधिक खेळाडू आपल्या संघात घेतले, त्यांच्याकडे एकूण 8 जागा उपलब्ध होत्या. या मिनी लिलावातील सर्वात महागडी खेळाडू ऑस्ट्रेलियाची सोफी मोलिन्यूक्स ठरली, जिला यूपी वॉरियर्सनं तिच्या 50 लाख रुपयांच्या मूळ किमतीऐवजी 1 कोटी 10 लाख रुपयांना खरेदी केलं.
THE AUCTION'S BIGGEST MOVES 📊 Which player are you most excited to watch in #TATAWPL 2027? 👇 #TATAWPLAuction https://t.co/N5IovdhzPF— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
यूपी वॉरियर्सनं अनेकांना घेतलं संघात : महिला प्रीमियर लीग 2027 च्या खेळाडूंच्या लिलावात, यूपी वॉरियर्सनं सोफी मोलिन्यूक्सला ₹1.10 कोटीत, तर स्नेह राणाला ₹30 लाखात संघात घेतलं. ग्रेस हॅरिस आणि कॅथरीन ब्राइस यादेखील पुढील डब्ल्यूपीएल हंगामासाठी यूपी वॉरियर्स संघाचा भाग असतील. यावेळी, यूपी वॉरियर्सनं लिलावापूर्वी केवळ 10 खेळाडूंना कायम ठेवले होते, ज्यामुळं त्यांच्या 8 जागा रिक्त झाल्या होत्या आणि त्यांनी त्या सर्व जागा भरल्या.
The 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗𝗦 𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝘁 for #TATAWPL 2027 📝 How has your team shaped up after the #TATAWPLAuction ? ✍️ https://t.co/PqBa3VJV5H— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
WPL 2027 साठी सर्व संघांचे अंतिम संघ -
- यूपी वॉरियर्स - दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, क्रांति गौड, मनाली दक्षिणी, सहाना पवार, आशा सोभना, प्रतिका रावल, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, स्नेह राणा, सुषमा वर्मा, ग्रेस हॅरिस, कॅथरीन ब्राइस, मेग लॅनिंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी एक्लेस्टोन, तारा नॉरिस, सोफी मोलिन्यूक्स.
- गुजरात जाएंट्स - अनुष्का शर्मा, ॲश्ले गार्डनर, बेथ मूनी, भारती फुलमाळी, जॉर्जिया वेयरहॅम, हॅप्पी कुमारी, जिन्तिमणि कलिता, कनिका आहूजा, काश्वी गौतम, किम गर्थ, राजेश्वरी गायकवाड, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, तनुजा कंवर, यास्तिका भाटिया, जी कमलिनी, ओर्ला प्रेंडरगेस्ट, समायरा राघव.
- दिल्ली कॅपिटल्स - ॲनाबेल सदरलँड, चिनेले हेनरी, दीया यादव, जेमिमाह रोड्रिग्ज, लॉरा वोल्वार्ड्ट, लुसी हॅमिल्टन, ममता मादीवाला, मारिजाने कॅप्प, मिन्नू मणि, एन श्री चारीणी, नंदिनी शर्मा, निकी प्रसाद, शेफाली वर्मा, किरण नवगिरे, किर्स्टी गॉर्डन, उमा काश्वी, नाजमा खान.
- मुंबई इंडियंस - अमनजोत कौर, ॲमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज, नताली साइवर ब्रंट, निकोला कॅरी, राहिला फिरदौस, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा, सानिका चालके, श्वेता सहरावत, अक्षिता भगत.
- रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु - अरुंधति रेड्डी, एलिसे पेरी, जॉर्जिया वोल, लॉरेन बेल, नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, प्रथ्योषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, ऋचा घोष, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंधाना, जेस जोनासेन, तेजल हसब्निस, वृंदा दिनेश, क्लो ट्रायॉन.
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