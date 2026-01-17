ETV Bharat / sports

मेग लॅनिंगची दमदार खेळी; यूपी वॉरियर्सचा मुंबईविरुद्ध तीन दिवसांत दुसरा विजय

महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये यूपी वॉरियर्सनं मुंबई इंडियन्सचा 22 धावांनी पराभव केला. मुंबई इंडियन्सचा हा सलग दुसरा पराभव आहे.

UPW Beat MI in WPL 2026
यूपी वॉरियर्स (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 10:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई UPW Beat MI in WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग 2026 मध्ये यूपी वॉरियर्सनं मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सलग दुसरा विजय मिळवला आहे. डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी इथं खेळल्या गेलेल्या सामन्यात त्यांनी 22 धावांनी विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना कर्णधार मेग लॅनिंग (70) आणि फोबी लिचफिल्ड (61) यांच्या खेळीमुळं यूपीला 8 बाद 187 धावा करता आल्या. प्रत्युत्तरादाखल, मुंबई इंडियन्स 20 षटकांत 6 बाद 165 धावाच करु शकले.

मुंबईची फलंदाजी अपयशी : युपीनं दिलेल्या 188 धावांच्या प्रत्युत्तरात मुंबई इंडियन्सचा निम्मा संघ 11व्या षटकात बाद झाला आणि संघाचा एकूण धावसंख्या 69 झाली. त्यानंतर अमेलिया केर (नाबाद 49) आणि अमनजोत कौर (41) यांनी सहाव्या विकेटसाठी 45 चेंडूत 83 धावा जोडल्या. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. मागील सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सात विकेटनं पराभव करुन यूपी वॉरियर्सनं आपलं खातं उघडलं होतं. दोन्ही संघांचे आता पाच सामन्यांत प्रत्येकी चार गुण आहेत. यूपी वॉरियर्सकडून शिखा पांडेनं 30 धावांत दोन बळी घेतले, तर क्रांती गौंड, दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन आणि क्लो ट्रायॉननं प्रत्येकी एक बळी घेतला. मुंबई इंडियन्सकडून कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 18, नताली सायव्हर-ब्रंटनं 15, हेली मॅथ्यूजनं 13 आणि सजीवना सजना यांनी 10 धावा केल्या.

कर्णधार लॅनिंगची दमदार खेळी : यापूर्वी, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर, सलामीवीर किरण नवगिरे सलग पाचव्या सामन्यात अपयशी ठरली, पहिल्याच षटकात निकोला केरीनं तिला बाद केलं. त्यानंतर लॅनिंगनं लिचफिल्डसोबत फक्त 76 चेंडूत 119 धावांची भागीदारी करुन मुंबईला अडचणीत आणलं. लॅनिंगनं 45 चेंडूंच्या तिच्या डावात 11 चौकार आणि दोन षटकार मारले, तर उदयोन्मुख स्टार लिचफिल्डनं 37 चेंडूंच्या तिच्या डावात सात चौकार आणि तीन षटकार मारले. 13 व्या षटकात अमनजोत कौरनं लिचफिल्डला बाद केलं आणि 124 धावांवर यूपी वॉरियर्सना दुसरा बळी मिळवून दिला. पुढच्या षटकात लॅनिंगही बाद झाली आणि संघाची धावसंख्या तीन बाद 136 अशी झाली. त्यानंतर हरलीन देओलनं 16 चेंडूत 25 धावांचं योगदान दिलं आणि क्लोई ट्रायॉननं 13 चेंडूत 21 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सनं क्षेत्ररक्षणात अनेक चुका केल्या, पाच झेल सोडले. गोलंदाजीत अमेलिया केरनं 28 धावांत तीन, तर नताली सायव्हर-ब्रंटनं 22 धावांत दोन बळी घेतले.

हेही वाचा :

  1. पाटलाच्या लेकीच्या 5 विकेट, स्मृतीच्या संघाचा सलग तिसरा विजय; गुजरातचा दुसरा पराभव
  2. IPL लिलावात अनसोल्ड राहिलेल्या स्फोटक गोलंदाजाची हॅटट्रिक; 5 विकेट घेत लिहिला नवा इतिहास
  3. 18 जानेवारीपासून रंगणार ऑस्ट्रेलियन ओपनचा थरार; कुठं आणि कसे पाहायचे सामने, वाचा सविस्तर

TAGGED:

UPW BEAT MI IN WPL 2026
UP WARRIORZ BEAT MUMBAI INDIANS
UP WARRIORZ WON TODAY
WPL MATCH TODAY RESULT
WPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.