विजयी हॅटट्रिक करण्यासाठी स्मृतीचा संघ उतरणार मैदानात; गुजरातचं मजबूत आव्हान

WPL 2026 मध्ये आज स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी संघ गुजरातविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे.

RCB vs GG Match Today
विजयी हॅटट्रिक करण्यासाठी स्मृतीचा संघ उतरणार मैदानात (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
नवी मुंबई RCB vs GG Match Today : स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी पुढील चार दिवसांत (16-19 जानेवारी) तीन सामने खेळणार आहे. हे व्यस्त वेळापत्रक आज शुक्रवारपासून सुरु होईल, जेव्हा बंगळुरु संघ नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर गुजरात जायंट्सशी सामना करेल. विशेष म्हणजे, महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासात हे प्रथमच घडेल जेव्हा हे दोन्ही संघ या ठिकाणी एकमेकांसमोर येतील.

आरसीबीचा विजयी मालिका सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न : आरसीबी हा या हंगामात आतापर्यंत एकमेव अपराजित संघ आहे, त्यांनी दोनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत, यात त्यांनी मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्सना हरवलं आहे. त्यांची विजयी मालिका सुरु ठेवण्यासाठी, स्मृती मंधानाचा संघ आता अ‍ॅशले गार्डनरच्या गुजरात जायंट्सशी सामना करेल, ज्यांनी एमआयविरुद्ध पराभव पत्करला आहे, तर यूपी वॉरियर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध त्यांचे पहिले दोन सामने जिंकले आहेत.

दोन्ही संघाचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासात, बंगळुरु आणि गुजरातनं एकमेकांविरुद्ध सहा सामने खेळले आहेत, दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 3 विजय मिळवले आहेत. आरसीबीनं डीवायपीएल स्टेडियमवर पाचपैकी तीन सामने जिंकले आहेत आणि दोन गमावले आहेत. दुसरीकडे, गुजरातनं या ठिकाणी खेळलेल्या सहा सामन्यांपैकी दोन जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत.

हवामान आणि खेळपट्टीचा अहवाल काय : आज नवी मुंबईतील तापमान 19 ते 31 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे. तर निरभ्र आकाश अपेक्षित आहे, पावसाचा अंदाज नाही. ताशी 3 ते 8 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याची अपेक्षा आहे. रात्री थोडासा दवही पाठलाग करणाऱ्या संघाला अनुकूल असू शकतो. आरसीबी आणि गुजरात यांच्यातील हा WPA सामना उत्तम ठरु शकतो. कारण नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवरील खेळपट्टी फलंदाजीला अनुकूल आहे. अनेकदा संघांनी 150 चा टप्पा सहज ओलांडताना पाहिलं आहे, ज्यामुळं उच्च धावसंख्या असलेल्या सामन्यासाठी जागा मिळते. नंतर फलंदाजी करणं अनेकदा फायदेशीर ठरलं आहे.

सामना कुठे आणि कसा पाहायचा : बंगळुरु आणि गुजरात यांच्यातील सामना 16 जानेवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. दोन्ही कर्णधार संध्याकाळी 7 वाजता टॉससाठी मैदानात येतील. क्रिकेट चाहते स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर या सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात. तसंच सामना जिओहॉटस्टारवर ऑनलाइन स्ट्रीम केला जाईल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कर्णधार), डी हेमलता, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गौतमी नाइक, राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, लिंसे स्मिथ, लॉरेन बेल

गुजरात जायंट्स : बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डेवीने, आयुषी सोनी, एशले गार्डनर (कर्णधार), जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेनुका सिंह.

