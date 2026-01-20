दिल्ली 'राजधानी' एक्सप्रेस सुसाट; जेमिमाच्या दमदार अर्धशतकी खेळीनं मुंबईचा सलग तिसरा पराभव
WPL 2026 च्या 13वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात झाला. यात दिल्लीनं मुंबईचा 7 गडी राखून पराभव केला.
Published : January 20, 2026 at 11:31 PM IST
वडोदरा MI Lost to DC : महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या 13व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा दारुण पराभव झाला. दिल्ली कॅपिटल्सनं मुंबईचा 7 विकेट्सनं पराभव केला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईनं 20 षटकांत 5 विकेट्स गमावून 154 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दिल्ली कॅपिटल्सनं कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जच्या शानदार अर्धशतकाच्या जोरावर 19 षटकांत 155 धावांचं लक्ष्य गाठलं. जेमिमानं 37 चेंडूंत 5 चौकार आणि 1 षटकारासह नाबाद 51 धावांची खेळी केली. यासह दिल्लीनं हंगामातील दुसरा विजय मिळवला तर मुंबईला सलग तिसऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
जेमिमाचं शानदार अर्धशतक : मुंबईनं दिलेल्या 155 धावांच्या प्रत्युत्तरात दिल्लीनं चांगली सुरुवात केली. शेफाली वर्मा आणि लिजेल ली यांनी 63 धावांची भागीदारी करत चांगली सुरुवात केली. आठव्या षटकात शेफाली वर्मा 29 धावांवर बाद झाल्यावर पहिली विकेट पडली. तर 11व्या षटकात लीची विकेट पडली. लीनं 28 चेंडूत 46 धावांची शानदार खेळी केली. त्यानंतर लॉरा वोल्वार्ड आणि जेमिमा यांनी संघाची धुरा सांभाळली. जेमिमानं 37 चेंडूत पाच चौकार आणि एक षटकार मारत नाबाद 51 धावा केल्या. या खेळीमुळं दिल्लीनं अवघ्या 19 षटकांत सामना जिंकला.
मुंबईची अडखळत फलंदाजी : सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या मुंबई संघाला अवघ्या 5 षटकांत दोन मोठे धक्के बसले. चौथ्या षटकात सजीवन सजना 9 धावांवर नंदिनी शर्माच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. त्यानंतर पुढच्या षटकात हेली मॅथ्यूज पॅव्हेलियनमध्ये परतली. तर हरमनप्रीत कौर 41 धावा काढून बाद झाली. परिणामी 17.1 षटकांत 4 विकेट गमावल्यानंतर मुंबईनं 130 धावा केल्या होत्या. मात्र, 17 व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर निकोला केरी 12 धावा काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतली. अखेर 20 षटकांत 5 विकेट गमावल्यानंतर मुंबई संघ 154 धावा करण्यात यशस्वी झाला. संघाकडून नॅट सायव्हर-ब्रंटनं सर्वाधिक 65 धावा केल्या आणि ती नाबाद राहिली.
गुणतालिकेची स्थिती काय : गुणतालिकेबाबत बोलायचं झालं तकर स्मृतीच्या नेतृत्वाखालील आरसीबीनं आतापर्यंत खेळलेले सर्व पाच सामने जिंकून पॉइंट टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. मुंबई दुसऱ्या स्थानावर आहे, मात्र मुंबईनं सहा पैकी फक्त दोन सामने जिंकले आहेत. यूपी वॉरियर्स पाच पैकी दोन विजयांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि दिल्ली आता चौथ्या स्थानावर घसरली आहे. ज्यांनी 5 पैकी 2 विजय मिळवले आहेत. दरम्यान, गुजरातचा संघही 5 पैकी 2 विजयांसह शेवटच्या स्थानावर आहे.
