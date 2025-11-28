WPL 2026 Auction: स्टार भारतीय अष्टपैलू ठरली सर्वात महागडी; टॉप-5 महागडे खेळाडू कोणते?
WPL 2026 चा मेगा लिलाव नवी दिल्ली इथं संपन्न झाला. पाचही संघांनी मेगा लिलावात एकूण ₹40.8 कोटी खर्च केले.
Published : November 28, 2025 at 9:25 AM IST
नवी दिल्ली WPL 2026 Auction : WPL 2026 चा मेगा लिलाव नवी दिल्ली इथं संपन्न झाला, ज्यात पाच संघांनी 23 विदेशी खेळाडूंसह एकूण 67 खेळाडूंना खरेदी करण्यासाठी बोली लढवली. या पाचही संघांनी मेगा लिलावात एकूण ₹40.8 कोटी खर्च केले. लिलावानंतर सर्व संघांचे संघ बदलण्याची शक्यता आहे. कोणत्या खेळाडूंना सर्वाधिक पैसे मिळाले ते जाणून घेऊया.
दीप्ती शर्मा लिलावात सर्वात महागडी खेळाडू : भारतीय महिला संघाची स्टार अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा WPL 2026 लिलावात सर्वात महागडी खेळाडू ठरली आहे. तिनं तिची मूळ किंमत ₹50 लाख ठेवली होती आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघ तिच्यासाठी बोली लावणारा पहिला संघ होता. त्यानंतर, UP वॉरियर्सनं राईट टू मॅच (RTM) द्वारे तिला ₹3.2 कोटी मध्ये त्यांच्या संघात समाविष्ट केलं, ज्यामुळं ती WPL 2026 मेगा लिलावात सर्वात महागडी खेळाडू बनली.
अमेलिया केरला मिळाली मोठी रक्कम : न्यूझीलंडची स्टार खेळाडू अमेलिया केर ही WPL 2026 च्या मेगा लिलावात दुसरी सर्वात महागडी खेळाडू ठरली. तिला मुंबई इंडियन्सनं ₹3 कोटी मध्ये खरेदी केले. ती यापूर्वी WPL मध्ये मुंबईकडून खेळली आहे. ती तिच्या शक्तिशाली गोलंदाजी आणि उत्कृष्ट फलंदाजीसाठी ओळखली जाते आणि 2024 च्या T20 विश्वचषकात न्यूझीलंडच्या विजयात तिनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
शिखा पांडेला ₹2.4 कोटी मिळाले : शिखा पांडे गेल्या तीन हंगामात WPL मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळली. आता, UP वॉरियर्सनं तिला मेगा लिलावात ₹2.4 कोटी मध्ये विकत घेतले आहे, तर तिची मूळ किंमत फक्त ₹40 लाख होती. ती अलीकडेच असाधारणपणे चांगली कामगिरी करत आहे, ज्यामुळं तिला घेण्यासाठी संघांमध्ये बोली लढाई सुरु झाली आहे.
सोफी डेव्हाईन 2 कोटीत गुजरातकडे : न्यूझीलंडची सोफी डेव्हाईन तिच्या उत्कृष्ट फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे. आता, तिला गुजरात जायंट्सनं ₹2 कोटी मध्ये विकत घेतलं आहे. याशिवाय, यूपी वॉरियर्स संघानं जगातील सर्वात स्फोटक कर्णधारांपैकी एक असलेल्या मेग लॅनिंगला त्यांच्या संघात समाविष्ट करण्यासाठी ₹1.9 कोटी रुपये दिले आहेत.
