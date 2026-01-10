ETV Bharat / sports

गुजरात जायंट्सचा WPL 2026 मध्ये विजयी शुभारंभ; अ‍ॅशले गार्डनरची दमदार खेळी

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 चा दुसरा सामना गुजरात जायंट्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात खेळला गेला. यात गुजरातनं विजय मिळवला.

GG Beat UPW in 2nd Match
गुजरात जायंट्सचा WPL 2026 मध्ये विजयी शुभारंभ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई GG Beat UPW in 2nd Match : WPL 2026 चा दुसरा सामना UP वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात झाला. सामन्यात गुजरातनं 10 धावांनी विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना गुजरातनं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 207 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, UP 20 षटकांत 8 गडी गमावून फक्त 197 धावा करु शकला आणि अखेर पराभव पत्करावा लागला. गुजरात जायंट्सनं या हंगामाची सुरुवात विजयानं केली आहे.

गुजरातकडून अ‍ॅशले गार्डनरचं अर्धशतक : नाणेफेक गमावल्यानंतर, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या गुजरात जायंट्सनं चांगली सुरुवात केली. बेथ मूनी आणि सोफी डेव्हाईननं पहिल्या विकेटसाठी 41 धावा जोडल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या अनुष्का शर्मानं नंतर 30 चेंडूत 44 धावा केल्या. कर्णधार अ‍ॅशले गार्डनरनं कर्णधारपदाला साजेशी खेळी करत, 41 चेंडूत 65 धावांचं योगदान देत तीन षटकार आणि सहा चौकार मारले. शेवटी, जॉर्जिया वेरेहॅमनं 10 चेंडूत 27 धावा केल्या, तर भारती फुलमाळीनं 7 चेंडूत 14 धावा केल्या. यूपीकडून सोफी एक्लेस्टोननं 2 बळी घेतले, तर शिखा पांडे आणि डिएंड्रा डॉटिन यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

लिचफिल्डची खेळी निष्फळ : गुजरातनं दिलेल्या 208 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, यूपीला पहिला धक्का 3 धावांवर बसला जेव्हा किरण नवगिरे फक्त 1 धावेवर बाद झाली. त्यानंतर मेग लॅनिंग आणि फोएबे लिचफिल्ड यांनी 70 धावांची भागीदारी केली. लॅनिंगनं 27 चेंडूत 30 धावा केल्या. तिच्या बाद झाल्यानंतर हरलीन देओल शून्यावर आणि दीप्ती शर्मा 1 धावेवर बाद झाली. श्वेता सेहरावत 17 चेंडूत 25 धावा करुन संघाच्या पाचव्या फलंदाजाच्या रुपात बाद झाली. या सामन्यात यूपीकडून फोएबे लिचफिल्डनं सर्वाधिक 40 चेंडूत 78 धावा केल्या. शेवटी, आशा शोभनानं तिच्या संघाला विजयाकडे नेण्यासाठी जलद धावा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती अपयशी ठरली. आशानं 270 च्या स्ट्राईक रेटनं 10 चेंडूत 27 धावा केल्या. रेणुका सिंग ठाकूर, सोफी डेव्हाईन आणि जॉर्जिया वेअरहॅम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.

हेही वाचा :

  1. टी-20 विश्वचषक संघातून वगळल्याबद्दल शुभमन गिलनं सोडलं मौन; कीवींविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी म्हणाला...
  2. उपराजधानीत होणार IND vs NZ पहिला T-20I सामना; कशी करायची ऑनलाईन तिकिटांची खरेदी?
  3. WPL 2026 मध्ये आज 'डबलहेडर'; दोन्ही सामने 'फ्री'मध्ये कसे पाहायचे?

TAGGED:

GUJARAT GIANTS BEATS UP WARRIORZ
ASHLEIGH GARDNER
WPL 2026 SECOND MATCH
GG BEAT UPW IN 2ND MATCH
WPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.