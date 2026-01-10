WPL 2026 मध्ये आज 'डबलहेडर'; दोन्ही सामने 'फ्री'मध्ये कसे पाहायचे?
महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामाची सुरुवात झाली आहे. आज (10 जानेवारी) हंगामातील पहिला डबलहेडर होणार आहे.
Published : January 10, 2026 at 1:14 PM IST
नवी मुंबई WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामाची सुरुवात झाली आहे. आज (10 जानेवारी) हंगामातील पहिला डबलहेडर होणार आहे, ज्यामध्ये दोन सामने आहेत. दिवसाचा पहिला सामना गुजरात जायंट्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात खेळला जाईल. तर संध्याकाळी दुसऱ्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना मुंबई इंडियन्सशी होईल. या हंगामात यूपी आणि दिल्ली दोन्ही संघ नवीन कर्णधारांखाली खेळतील. मॅग लॅनिंग WPL 2026 मध्ये यूपीचं नेतृत्व करत आहे, तर जेमिमा रॉड्रिग्ज दिल्लीचं नेतृत्व करणार आहे. स्पर्धेत जेमिमावर पहिल्यांदाच कर्णधारपदाची जबाबदारी असेल.
In the 💛 corner: Captain Meg Lanning— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 10, 2026
In the 🧡 corner: Captain Ashleigh Gardner
🎥 The @UPWarriorz and @Giant_Cricket skippers preview their team's season ahead of an exciting contest 👊#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #UPWvGG pic.twitter.com/IwQbxAd1Cj
पहिल्या सामन्यात यूपी गुजरातशी भिडणार : 10 जानेवारी रोजी दिवसाच्या पहिल्या सामन्यात गुजरात जायंट्स (GG) आणि यूपी वॉरियर्स (UPW) एकमेकांसमोर येतील. हा सामना दुपारी 3:00 वाजता डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघ त्यांच्या हंगामाची सुरुवात विजयानं करण्याचा प्रयत्न करतील आणि या हंगामात त्यांचं पहिलं विजेतेपद जिंकण्याच्या दिशेनं एक मजबूत पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करतील. या हंगामात गुजरात जायंट्सचं नेतृत्व अॅशले गार्डनर करत आहे.
Next up: 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐬 💪#AaliRe #MumbaiIndians #TATAWPL #MIvDC pic.twitter.com/LtxdPqKPJl— Mumbai Indians (@mipaltan) January 10, 2026
संध्याकाळी मुंबई आणि दिल्लीत रोमांचक सामना : यानंतर, दिवसाचा दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स (MI) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात संध्याकाळी 7:30 वाजता खेळवला जाईल. या सामन्यासाठी टॉस संध्याकाळी 7 वाजता होईल. हा मुंबई इंडियन्सचा हंगामातील दुसरा सामना असेल. 9 जानेवारी रोजी हंगामाच्या सुरुवातीच्या सामन्यात, आरसीबीनं मुंबईचा शेवटच्या चेंडूवर 3 विकेट्सनं पराभव केला. या रोमांचक सामन्यात आरसीबीनं शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवला. आता या सामन्यात विजय मिळवत मुंबई हंगामात पहिला विजय मिळवण्याच्या निर्धारानं मैदानात उतरेल.
दोन्ही सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग कसं पाहू शकाल? : महिला प्रीमियर लीग 2026 चं भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे. याव्यतिरिक्त, जिओ हॉटस्टार अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध आहे. हा सामना पाहण्यासाठी, तुमच्या फोनवर जिओ हॉटस्टार अॅप असणं आवश्यक आहे. चाहते जिओ हॉटस्टार अॅपवर मोफत डब्ल्यूपीएल सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकतात. टीव्हीवर, तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर सामने थेट पाहू शकता.
