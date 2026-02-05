मुंबईकर जेमिमा दिल्लीला पहिलं विजेतेपद मिळवून देणार? स्मृतीच्या संघाविरुद्ध आज अंतिम युद्ध
महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) आमनेसामने येतील.
Published : February 5, 2026 at 9:22 AM IST
वडोदरा WPL 2026 Final : गुरुवारी महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) आमनेसामने येतील. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखाली, RCB दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकून मुंबई इंडियन्सच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करेल, तर दिल्ली कॅपिटल्स तीन अंतिम सामन्यांमध्ये पराभवाचा कलंक पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करेल. याचा अर्थ WPL ला एकतर नवीन विजेता मिळेल किंवा इतिहासाची बरोबरी होईल. महत्त्वाचं म्हणजे, या सामन्यात दोन जवळच्या मैत्रिणी, स्मृती मंधाना आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज देखील एकमेकांसमोर येतील.
The stage is set for an epic finale! 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) February 5, 2026
Will it be '4th time lucky' for the #DC or will #RCB clinch their 2nd title? 🏏#TATAWPL 👉🏻 FINAL | #RCBvDC | THU, 5th FEB, 6 PM pic.twitter.com/BsTevCho54
RCB नं जिंकले सलग पाच सामने : RCB चा या हंगामातील प्रवास स्वप्नापेक्षा कमी नव्हता. सलग पाच सामने जिंकून संघानं WPL इतिहासात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. कठीण परिस्थितीतून परतण्याची त्यांची क्षमता ही संघाची ओळख बनली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ग्रेस हॅरिसनं यूपी वॉरियर्सविरुद्ध 75 धावांची स्फोटक खेळी करत वेग मिळवला, तर गौतमी नाईकनं 73 धावांची खेळी करत गुजरात जायंट्सविरुद्ध 61 धावांच्या मोठ्या विजयाचा पाया रचला.
It all comes down to this 🔥— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
The #TATAWPL Final awaits ⏳
Smriti Mandhana's #RCB or Jemimah Rodrigues' #DC - who will #ClaimTheCrown? 👑#RCBvDC | #Final | @RCBTweets | @DelhiCapitals pic.twitter.com/NQuUxWJmHb
गोलंदाजीतही दमदार कामगिरी : स्मृती मंधाना, ऋचा घोष, जॉर्जिया वोल आणि हॅरिससारख्या फलंदाजांमध्ये सातत्य नसलं तरी, त्यांच्या वेळेवर योगदानामुळं संघ मजबूत राहिला आहे. गोलंदाजीत, नदीन डी क्लार्क आणि सायली सतघरे यांनी महत्त्वाच्या क्षणी प्रभाव पाडला आहे. डी क्लार्क आठ सामन्यांमध्ये 15 बळींसह स्पर्धेत तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात यशस्वी गोलंदाज आहे, तर गुजरातविरुद्ध श्रेयंका पाटीलनं घेतलेल्या पाच बळींमुळं संघाची मजबूती स्पष्ट होते.
Leading the charge with eyes locked on the ultimate goal 🏆— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 4, 2026
Captains @mandhana_smriti and @JemiRodrigues are all set for the #Final battle in Vadodara. Who will take the coveted trophy home tomorrow ? ❤️💙#TATAWPL | #ClaimTheCrown | @RCBTweets | @DelhiCapitals pic.twitter.com/MINmkFsy3Z
दिल्लीला चौथ्या प्रयत्नात यश मिळणार? : दिल्ली कॅपिटल्ससाठी हा अंतिम सामना 'करो या मर' असा आहे. नवीन कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नेतृत्वाखाली, संघ त्यांचं पहिलं विजेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. गोलंदाजीत, चिनेल हेन्री आणि नंदिनी शर्मा यांनी नवीन चेंडूनं कहर केला आहे. 16 बळींसह नंदिनी ही सर्वाधिक बळी घेणारी दुसरी गोलंदाज आहे आणि भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी ती एक मजबूत दावेदार बनली आहे.
The wait is over, the nerves are kicking in, and the countdown has officially begun! ⏳— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 4, 2026
Pick your side and set your alarms for the #TATAWPL 2026 Grand Finale 🏆#ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @RCBTweets | @DelhiCapitals pic.twitter.com/6S6fJeW62O
कोण मारणार बाजी : फलंदाजीत, लिझेल ली आणि शफाली वर्मानं एलिमिनेटरमध्ये महत्त्वाची भागीदारी केली, तर लॉरा वोल्वार्ड्टनं संपूर्ण हंगामात संघाचा कणा असल्याचं सिद्ध केलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील खेळाडूंचा मजबूत गाभा आणि संघाच्या समन्वयामुळं दिल्लीला दबाव सहन करण्याची ताकद मिळाली आहे. आता हे पाहायचं आहे की मंधानाचा संतुलित आरसीबी इतिहास रचेल की जेमिमाहची दिल्ली अखेर अंतिम फेरीत विजय मिळवेल.
Two icons. One stage. Ultimate finale. ✨— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 4, 2026
A spectacular showdown at the #TATAWPL Finals, where bold beats meet iconic glamour on cricket’s biggest night.#ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final pic.twitter.com/VolcSWsB9w
हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा? : डब्ल्यूपीएल 2026 च्या अंतिम फेरीपूर्वी आरसीबी आणि डीसी यांच्यात एकूण नऊ सामने झाले आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सनं यापैकी सहा सामने जिंकले आहेत, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं तीन वेळा विजय मिळवला आहे. दोन्ही संघ चालू हंगामाच्या लीग टप्प्यात आमनेसामने आले होते. आरसीबीनं एक सामना आठ विकेट्सनं जिंकला, तर दुसरा डीसीनं सात विकेट्सनं जिंकला.
वडोदराची खेळपट्टी कशी असेल : वडोदराच्या कोटाम्बी स्टेडियमवरील खेळपट्टी हंगामाच्या सुरुवातीला संथ होती, त्यामुळं धावा करणं कठीण झालं होतं. मात्र, गेल्या काही सामन्यांमध्ये खेळपट्टी सुधारली आहे आणि फलंदाजांना चांगला पाठिंबा मिळत आहे. धावा आता सहज काढता येत आहेत आणि लक्ष्यांचा पाठलाग करणं देखील तुलनेनं सोपं झालं आहे. पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 150-160 धावा आहे. फिरकीपटूंना काही मदत मिळत आहे, परंतु फलंदाज मोकळेपणानं खेळू शकतात. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- दिल्ली कॅपिटल्स : जेमिमा रोड्रिग्स (कर्णधार), तानिया भाटिया (यष्टिरक्षक), लूसी हैमिल्टन, चिनेले हेनरी, मारिजाने कैप, अलाना किंग, लिजेल ली, मिन्नू मणि, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, शेफाली वर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, प्रगति सिंह, एडला सृजना, लॉरा वोल्वार्ट.
- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : स्मृति मंधाना (कर्णधार), लॉरेन बेल, नादिन डिक्लर्क, ऋचा घोष (यष्टिरक्षक), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, श्रेयांका पाटिल, कुमार प्रत्युषा, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, लिन्सी स्मिथ, पूजा वस्त्राकर, जॉर्जिया वॉल, राधा यादव.
हेही वाचा :