जिद्दीनं डोळस असलेली ईश्वरी 38 किमीची सामुद्रधुनी करणार पार; जागतिक विक्रमाकरिता कसून तयारी सुरू
डोळ्यांनी पाहू न शकणारी जलतरणपटू ईश्वरी पांडे जागतिक विक्रम करण्यासाठी सज्ज झालीय. ती श्रीलंकेतील तलाईमन्नार ते तामिळनाडूमधील धनुष्कोडी 38 किलोमीटर अंतराची पाल्कची सामुद्रधुनी पार करेल.
Published : March 31, 2026 at 4:23 PM IST
नागपूर- ज्यांना अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी कराव्याशा वाटतात, त्यांच्याकडं अत्यंत सकारात्मक 'दृष्टी'कोन असतो. त्यासाठी लौकिक अर्थाने दृष्टी असावीच लागते असे नाही, हे जलतरपटू ईश्वरी पांडे जगाला सिद्ध करून दाखवित आहे. डोळ्यांनी पाहू न शकणारी जलतरणपटू ईश्वरी कमलेश पांडे ही अतिशय आव्हानात्मक मानली जाणारी तलाईमन्नार (श्रीलंका)ते धनुष्कोडी (भारत) 38 किलोमीटर अंतराची पाल्कची सामुद्रधुनी ही सलग 14 तास जलतरण करून पार करण्याच्या जिद्दीने समुद्रात उतरणार आहे. ही ऐतिहासिक मोहीम फत्ते केल्यास असा पराक्रम करणारी ईश्वरी ही जगातील पहिली दृष्टिबाधित जलतरणपटू ठरणार आहे.
"जागतिक विक्रम करण्यासाठी ईश्वरी रोज आठ ते दहा तास सराव करत आहे. येत्या सहा एप्रिलला 2 वाजता ती श्रीलंकेच्या तलाईमन्नार येथून समुद्रात उडी घेणार आहे. त्यानंतर सलग 14 तास जलतरण करून भारताच्या धनुष्कोडी येथे ती पोहोचेल. निसर्गानं साथ दिली तर ईश्वरी निर्धारित वेळेपेक्षा आधी ही मोहीम फत्ते करेल", असा विश्वास ईश्वरीचे प्रशिक्षक संजय बाटवे यांनी व्यक्त केला आहे. यापूर्वी ईश्वरीनं 2024 मध्येही एलिफंटा ते गेट वे ऑफ इंडिया हे 17 किलोमीटरचे सागरी अंतर पार केलं होतं.
सहा महिन्यांपासून तलावांमध्ये कसून सराव- ईश्वरी पांडे आपली मोहीम 6 एप्रिलला पहाटे 2 वाजता तलाईमन्नार जेट्टी येथून हा प्रवास सुरू करणार आहे. तर दुपारी 3 वाजेपर्यंत भारताचे टोक असलेल्या धनुष्कोडीत पोहोचणार आहे. 16 वर्षीय ईश्वरीला प्रतिकूल हवामानाबरोबरच भरती-ओहोटी, समुद्री प्रवाह, उसळणाऱ्या प्रचंड लाटा, डॉल्फिन, शार्क आणि जेलिफिशसारख्या महाकाय आणि धोकादायक समुद्री जीवांचा सामना करावा लागणार आहे. या अभियानासाठी ईश्वरी सहा महिन्यांपासून नागपूर जिल्ह्यातील विविध जलतरण तलावांमध्ये कसून सराव करत आहे.
माझ्या स्वप्नांना गवसणी घालणार:- ईश्वरी- "अत्यंत आव्हानात्मक आणि कठीण अशी पाल्कची सामुद्रधुनी पार करण्याचे मी स्वप्न पाहिलं आहे. त्यामुळे स्वप्नपूर्तीसाठी पाच-सहा महिन्यांपासून कठोर मेहनत घेत आहे. जिद्द, चिकाटी आणि पुरेशी माझी तयारी झाली. आई- वडील प्रशिक्षकांसह नागपूरकरांच्या आशीर्वादामुळे अभियान नक्की पूर्ण करेन, असा मला पूर्ण विश्वास आहे", असे ईश्वरी पांडे यांनी म्हटलं.
आर्थिक अडचणींमधून मार्ग काढताना:- ईश्वरी प्रतिभावान दृष्टिबाधित खेळाडू आहे. कठोर मेहनत आणि जिद्दीनं ती या अभियानात तयारी करीत आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नाही. तरीदेखील तिचे प्रशिक्षक संजय बाटवे आणि काही लोकांच्या मदतीनं इथपर्यंतचा प्रवास तिनं पूर्ण केलाय. समाजातील काही व्यक्तींनी थोडी-थोडी मदत करून हे शिवधनुष्य उचललं आहे.
अनुभवी आणि तज्ञांची टीम असणार सोबत:- ईश्वरीच्या साहसी अभियानासाठी आवश्यक सर्व परवानगी घेण्यात आल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. या अभियानात ईश्वरीसोबत प्रशिक्षक संजय बाटवे असतील. यासह अतिशय अनुभवी जलतरणपटू इशांत पांडे, रवींद्र तरारे, भावी राजगिरे, संदीप वैद्य, शंकर आष्टणकर, विलास फाले आणि डॉ. नीरव पंड्या हे 'पेस स्विमर'म्हणून भूमिका पार पाडणार आहेत. त्याचबरोबर सुरक्षा आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सभोवती सहा ते सात बोटी राहणार आहे. तर वैद्यकीय पथक असणार आहे.
- अनेक स्पर्धांत केली चमकदार कामगिरी- ईश्वरीनं दहावीच्या परीक्षेत 84 टक्के गुण प्राप्त केले. ईश्वरी दरवर्षी 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला अंबाझरी तलावामध्ये ध्वजारोहण करते. या शिवाय ईश्वरीनं अनेक राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक स्विमिंग स्पर्धा जिंकत नागपूरचं नाव उज्वल केलं आहे. पुन्हा एकदा जिद्द आणि कर्तबगारीच्या लाटेवर स्वार होत वाटेत येणारं प्रत्येक आव्हान परतवून लावत यशाचा किनारा गाठण्यासाठी ईश्वरी सज्ज होत आहे.
हेही वाचा-