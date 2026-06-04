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French Open 2026: अव्वल टेनिसपटू आर्यना सबालेन्काचं स्वप्न भंगलं; रशियन खेळाडूनं उपांत्यपूर्व सामन्यात हरवलं

फ्रेंच ओपनमध्ये एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला. विजेतेपदाची प्रबळ दावेदार आणि अव्वल महिला टेनिसपटू आर्यना सबालेन्काला उपांत्यपूर्व फेरीत दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

aryna sabalenka
आर्यना सबालेन्का (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 10:01 AM IST

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French Open : बुधवारी फ्रेंच ओपनमध्ये एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला. विजेतेपदाची प्रबळ दावेदार आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेली महिला टेनिसपटू आर्यना सबालेन्काला उपांत्यपूर्व फेरीत दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. या धक्कादायक पराभवामुळं बेलारुसची ही स्टार खेळाडू पूर्णपणे खचल्याचं पाहायला मिळालं आणि सामन्यानंतर तिला आपलं दुःख लपवता आलं नाही. रशियाच्या डायना श्नायडरनं उल्लेखनीय पुनरागमन करत सबालेन्काला 3-6, 7-5, 6-0 असं पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आणि सबालेन्काचं पहिलं रोलँड गॅरोस विजेतेपद जिंकण्याचं स्वप्न धुळीस मिळालं.

पराभवानंतर काय म्हणाली आर्यना सबालेन्का : सामन्याच्या सुरुवातीला सबालेन्का मजबूत स्थितीत दिसत होती आणि तिनं पहिला सेट सहज जिंकला होता. मात्र सामन्याची गती नाट्यमयरित्या बदलली आणि तिच्याकडून चुका होणं सुरुच राहिलं. स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर सबालेन्का अत्यंत निराश आणि संतप्त दिसत होती. सामन्यानंतर आर्यना सबालेन्का म्हणाली, "सध्या माझ्या मनात कोणतेही विचार किंवा भावना शिल्लक नाहीत. मला आत्ताच टेनिस सोडून द्यावंसं वाटतं, पण बघूया काही दिवसांत काय होतं." तसंच आपला राग व्यक्त करत ती पुढं म्हणाली, "तुम्हाला त्या खोल्या माहीत आहेत का जिथं जाऊन तुम्ही सर्व काही तोडफोड करु शकता? कदाचित मी उद्या पूर्ण दिवस तिथंच वस्तूंची तोडफोड करत घालवणार आहे. कदाचित त्याचा मला थोडा फायदा होईल, कदाचित नाही."

विम्बल्डनमध्ये पुनरागमनावर लक्ष : अनेक अव्वल खेळाडू आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळं, पॅरिसमध्ये ट्रॉफी जिंकण्यासाठी सबालेन्काला एक प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं, त्यामुळं हा पराभव तिच्यासाठी अधिकच वेदनादायी आहे. मात्र, या हृदयद्रावक पराभवानंतर सबालेन्काला जास्त वेळ मिळणार नाही. डब्ल्यूटीए टूर आता गवताच्या कोर्टवरील हंगामावर लक्ष केंद्रित करणार असून, 29 जून रोजी विम्बल्डन सुरु होणार आहे. आपल्या कारकिर्दीत दोनदा ऑस्ट्रेलियन ओपन आणि दोनदा यूएस ओपन जिंकलेली सबालेन्का, पॅरिसमधील पराभव विसरुन एक उल्लेखनीय पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात, विम्बल्डन विजेतेपदासाठीच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक असेल.

उपांत्य फेरीत च्वालिन्स्का आणि श्नायडर आमनेसामने : सबालेन्काच्या पराभवानंतर, महिला एकेरीची उपांत्य फेरी निश्चित झाली असून, त्यात माजा च्वालिन्स्का आणि डायना श्नायडर आमनेसामने येणार आहेत. दोन्ही खेळाडूंनी त्यांच्या पहिल्या ग्रँड स्लॅम उपांत्य फेरीत प्रवेश केला असून, आता त्यांच्यासमोर पहिल्या ग्रँड स्लॅम अंतिम फेरीत पोहोचण्याची सुवर्णसंधी आहे. फ्रेंच ओपन 2026 मधील या दोन्ही तरुण खेळाडूंच्या प्रभावी प्रवासानं महिला टेनिसला एक नवीन ओळख दिली आहे आणि या रोमांचक उपांत्य फेरीच्या लढतीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

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WORLD NO 1 ARYNA SABALENKA
SABALENKA OUT FROM FRENCH OPEN
DIANA SHNAIDER BEAT SABALENKA
ARYNA SABALENKA
FRENCH OPEN 2026

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