World Chess Championship: गुकेश-सिंदारोव्ह यांच्यातील सलग चौथा सामना ड्रॉ; दोन्ही खेळाडूंचा स्कोअर किती?
जिनिव्हा इथं खेळल्या जात असलेल्या विश्व बुद्धिबळ स्पर्धेतील चौथा सामनाही बरोबरीत सुटला.
Published : November 29, 2026 at 1:01 PM IST
जिनिव्हा World Chess Championship 2026 : जिनिव्हा इथं खेळल्या जात असलेल्या विश्व बुद्धिबळ स्पर्धेतील चौथा सामनाही बरोबरीत सुटला. एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर, शुक्रवारी भारताचा गतविजेता डी. गुकेश आणि उझबेकिस्तानचा जावोखिर सिंदारोव्ह यांच्यात चौथा सामना खेळला गेला. दोन्ही खेळाडू बचावात्मक खेळले आणि त्यांनी कोणताही धोका पत्करला नाही. 34 चालींनंतर, दोन्ही खेळाडूंनी सामना बरोबरीत सोडवण्यास सहमती दर्शवली. या सलग चौथ्या बरोबरीमुळं दोन्ही खेळाडू प्रत्येकी 2-2 गुणांवर बरोबरीत आहेत. सिंदारोव्ह आता पाचव्या सामन्यात पांढऱ्या सोंगट्यांनी खेळेल.
Game 4 | Salesforce FIDE World Championship ◽️White: Gukesh D 🇮🇳 ◾️Black: Javokhir Sindarov 🇺🇿 ⚔️ Result: 0.5-0.5 ♟ Match score: 2-2 ↔️ Game length: 34 moves 📖 Opening: Petrov's Defense ⚙️ Variation: Modern Attack #GukeshSindarov https://t.co/xHdaAHHPMa— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 28, 2026
या स्पर्धेपूर्वी, 20 वर्षीय भारतीय खेळाडू गुकेश हा सर्वात तरुण बुद्धिबळ विश्वविजेता होता. तो सध्या 2710 रेटिंगसह 26व्या क्रमांकावर आहे, तर सिंदारोव्ह 2782 रेटिंगसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.
कसा घोषित होणार विजेता : या स्पर्धेत दोन्ही खेळाडूंमध्ये एकूण 14 क्लासिकल सामने खेळले जातील. जो खेळाडू प्रथम 7.5 गुण मिळवेल, त्याला विश्वविजेता घोषित केलं जाईल. सामना जिंकल्यास एक गुण मिळतो, तर सामना बरोबरीत सुटल्यास दोन्ही खेळाडूंना प्रत्येकी अर्धा गुण मिळतो. 14 गेम खेळल्यानंतरही गुण समान राहिल्यास, विजेता टायब्रेकरद्वारे ठरवला जाईल.
कोण आहे सध्याचा विश्वविजेता? : भारतीय ग्रँडमास्टर डी. गुकेश हा सध्याचा विश्वविजेता आहे. त्यानं 2024 मध्ये सिंगापूर इथं चीनच्या डिंग लिरेनला हरवून विश्वविजेतेपद जिंकलं होतं. पाच वेळा विजेते ठरलेल्या विश्वनाथन आनंदनंतर विश्वविजेतेपद जिंकणारा तो दुसरा भारतीय आहे.
विश्व बुद्धिबळ स्पर्धेची बक्षीस रक्कम : या विश्व बुद्धिबळ स्पर्धेची एकूण बक्षीस रक्कम 25 लाख डॉलर्स आहे. प्रत्येक विजयानंतर 2 लाख डॉलर्स मिळतील, तर उर्वरित बक्षीस रक्कम दोन्ही खेळाडूंमध्ये समान विभागली जाईल. टायब्रेकर झाल्यास, विजेत्याला 13 लाख डॉलर्स आणि उपविजेत्याला 12 लाख डॉलर्स मिळतील.
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