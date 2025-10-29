इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका सेमीफायनल रद्द झाल्यास कोणाला मिळणार मुंबईचं तिकिट? ICC चा नियम काय, वाचा
महिला वनडे विश्वचषक 2025 च्या पहिल्या उपांत्य फेरीत इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका एकमेकांसमोर येतील. हा सामना 29 ऑक्टोबर रोजी गुवाहाटीतील बरसापारा स्टेडियमवर खेळला जाईल.
गुवाहाटी ENGW vs SAW 1st Semi Final : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. रोमांचक साखळी फेरीनंतर, आजपासून उपांत्य फेरीची लढाई सुरु होणार आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका या सर्व संघांनी उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसरा उपांत्य सामना 30 ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे.
यंदाच्या विश्वचषकात सहा सामने रद्द : त्यापूर्वी, आज 29 ऑक्टोबर रोजी इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका पहिल्या उपांत्य सामन्यात एकमेकांसमोर येतील. हा सामना गुवाहाटीतील बारसापारा स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याचा विजेता संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल. दरम्यान, स्पर्धेतील सहा सामने पावसामुळं रद्द झाले आहेत. अशात जर आजचा इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका उपांत्य सामना पावसामुळं रद्द झाला तर अंतिम फेरीसाठी कोण पात्र ठरेल? यासाठी आयसीसीचे नियम काय आहेत, असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.
आजचा सेमीफायनल रद्द झाला तर काय होईल : भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तरित्या होणाऱ्या महिला विश्वचषक 2025 मध्ये पावसामुळं अनेक सामन्यात व्यत्यय आणला आहे. या स्पर्धेत आतापर्यंत एकूण सहा सामने रद्द झाले आहेत. जर इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील उपांत्य सामना पावसामुळं झाला नाही, तर सामना राखीव दिवशी खेळवला जाईल. आयसीसीच्या नियमांनुसार, नॉकआउट सामन्यांसाठी राखीव दिवस ठेवला जातो.
कोण खेळणार फायनल : या नियमानुसार, जर पहिल्या दिवशी पावसामुळं सामना रद्द झाला तर सामना दुसऱ्या दिवशी पूर्ण केला जाईल. मात्र पहिल्या दिवशी सामना पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. प्रथम, षटकांमध्ये कपात केली जाईल आणि जर तरीही सामना पूर्ण होऊ शकला नाही, तर सामना राखीव दिवशी खेळवला जाईल. मात्र जर पावसामुळं राखीव दिवशी सामना रद्द झाला तर पॉइंट टेबलमध्ये वरच्या क्रमांकावर असलेला संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल.
फायनलचं तिकीट कोणाला मिळणार? : जर इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका उपांत्य सामनाही पावसामुळं राखीव दिवशी रद्द झाला तर इंग्लंड अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल. साखळी फेरीच्या शेवटी, इंग्लंडनं पाच विजय आणि 11 गुणांसह पॉइंट टेबलमध्ये दुसरं स्थान पटकावलं होतं. तर दक्षिण आफ्रिका 10 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर होता. अशा परिस्थितीत, जर सामना रद्द झाला तर इंग्लंड अंतिम फेरीत पोहोचेल. त्यामुळं, दक्षिण आफ्रिकेला हा सामना पावसाशिवाय आणि कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय खेळावा लागेल.
इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना कुठं पाहता येईल?
इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील महिला विश्वचषक 2025 चा पहिला उपांत्य सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारित केला जाईल, तर सामन्याचं थेट प्रक्षेपण Jio Hotstar अॅपवर देखील उपलब्ध असेल.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन :
इंग्लंड : एमी जोन्स (यष्टीरक्षक), टॅमी ब्यूमोंट, हीदर नाइट, नॅट सायव्हर-ब्रंट (कर्णधार), सोफिया डंकली, डॅनिएल व्याट-हॉज, अॅलिस कॅप्सी, शार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन/सारा ग्लेन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल
दक्षिण आफ्रिका : लॉरा वोल्वार्ड (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, सुने लुस, अँनेरी डर्कसेन, मॅरिझाने कॅप, सिनालो जाफ्ता (यष्टीरक्षक), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा
