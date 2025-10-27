ETV Bharat / sports

भारत-बांगलादेश सामन्यावर 'पाणी'; आता सेमी फायनलमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया भिडणार; प्रतीका रावलला दुखापत

महिला एकदिवसीय विश्वचषक 2025 चा शेवटचा साखळी सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. रविवारी भारत-बांगलादेश आमनेसामने होते, पण पावसामुळे या सामन्याचा निकाल लागला नाही.

IND W vs BAN W
भारत-बांगलादेश सामना रद्द (IANS)
Published : October 27, 2025 at 8:01 AM IST

नवी मुंबई : महिला विश्वचषक 2025 चा थरार शिगेला पोहोचला आहे. स्पर्धेत रविवारी लीग स्टेजमधील शेवटचे दोन सामने खेळले गेले. पहिल्या सामन्यात इंग्लंडनं न्यूझीलंडचा 8 विकेट्सने पराभव केला, तर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सामना पावसामुळे अनिर्णित राहिला.

आता या स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचे सामने 29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी खेळवले जातील. पहिला उपांत्य सामना बुधवारी गुवाहाटीत इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला जाईल, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत भारताचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी होईल. या दोन्ही सामन्यांमधील विजेते संघ 2 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईत जेतेपदासाठी भिडतील.

भारत-बांगलादेश सामना रद्द : महिला एकदिवसीय विश्वचषकातील शेवटचा साखळी सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. रविवारी भारत आणि बांगलादेश आमनेसामने होते. परंतु नवी मुंबईत मुसळधार पावसामुळे सामना रद्द करण्यात आला. भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या बांगलादेशनं 27 षटकांत 9 गडी गमावून 119 धावा केल्या. पण डकवर्थ लुईस नियमानुसार भारताला विजयासाठी 126 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं.

प्रत्युत्तरात, भारतानं दमदार सुरुवात करत 8.4 षटकांत बिनबाद 57 धावा केल्या होत्या. त्याचदरम्यान जोरदार पावसानं हजेरी लावली. यानंतर खेळ पुन्हा सुरू होऊ शकला नाही आणि सामना अनिर्णित घोषित करण्यात आला.

तत्पूर्वी, पावसामुळे सामना उशिरा सुरू झाला आणि 43 षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण सामन्याच्या मध्यात पुन्हा पाऊस पडला आणि सामना प्रत्येकी 27 षटकांचा करण्यात आला. यानंतर भारताच्या डावातही पावसानं हजेरी लावली, तेव्हा सामना रद्द करण्यात आला. परिणामी, दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला.



प्रतीका रावल जायबंदी : दरम्यान, या सामन्यादरम्यान, भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. सलामीची फलंदाज प्रतीका रावल हिला दुखापत झाली आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या शेवटच्या लीग स्टेज सामन्यादरम्यान, प्रतीकाला झेल घेताना दुखापत झाली. यामुळे आणि मैदान सोडावे लागले.

बीसीसीआयने दिली हेल्थ अपडेट : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (बीसीसीआय) प्रतीकाच्या दुखापतीबद्दल अपडेट देताना म्हटलं आहे की, "टीम इंडियाची अष्टपैलू खेळाडू प्रतीका रावलला बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या डावात क्षेत्ररक्षण करताना गुडघा आणि घोट्याला दुखापत झाली होती. बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम तिच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे."

प्रतीका स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारी दुसरी फलंदाज : भारताची 25 वर्षीय स्टार फलंदाज प्रतीका या एकदिवसीय विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत खेळलेल्या 7 सामन्यांमध्ये तिनं एक शतक आणि एका अर्धशतकाच्या जोरावर 308 धावा केल्या आहेत. स्मृती मानधना 350 धावांसह यादीत अव्वल स्थानावर आहे. 30 ऑक्टोबर रोजी भारताचा उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाशी सामना होईल. या सामन्यापूर्वी प्रतीकाची दुखापत ही चिंतेचं कारण आहे.

