WPL 2026 लिलावात आज पाण्यासारखा वाहणार पैसा; ₹41.10 कोटीमध्ये ठरणार 73 खेळाडूंचं भवितव्य
WPL 2026 साठी आज लिलाव होणार आहे. यात भारत आणि परदेशातील एकूण 277 खेळाडू आपलx नशीब आजमावतील. परंतु पाचही संघांमध्ये फक्त 73 खेळाडू भरले जातील.
Published : November 27, 2025 at 9:30 AM IST
नवी दिल्ली WPL 2026 Auction : महिला प्रीमियर लीग 2026 चा लिलाव आज राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली इथं होणार आहे. या लिलावासाठी भारत आणि परदेशातील 277 महिला खेळाडूंनी नोंदणी केली आहे, परंतु पाचही संघांमध्ये फक्त 73 खेळाडू भरले जातील. नवीन हंगामापूर्वी, अनेक संघांनी त्यांच्या काही प्रमुख खेळाडूंना रिलीज करुन चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. त्यामुळं, लिलावाच्या टेबलावरील बोली लावण्यासाठी जोरदार स्पर्धा होईल. पण त्यापूर्वी, या लिलावात कोणत्या संघाकडे सर्वात जास्त पैसे आहेत आणि कोणत्या खेळाडूंना सर्वाधिक मागणी आहे ते जाणून घेऊया.
प्रत्येक संघाकडे किती पैसे शिल्लक? : महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या लिलावात सर्वात जास्त पैसे असणारा संघ यूपी वॉरियर्स असेल. यूपीच्या पर्समध्ये 14.5 कोटी रुपये आहेत. गुजरात जायंट्सकडेही 9 कोटी रुपये आहेत. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुकडे 6.15 कोटी आहेत, तर गतविजेता मुंबई इंडियन्स 5.75 कोटीच्या पर्ससह लिलावात सहभागी होईल.
प्रत्येक संघाला किती जागा भरायच्या आहेत? : 2026 च्या महिला प्रीमियर लीगसाठी यूपी वॉरियर्सला सर्वाधिक जागा भरायच्या आहेत. यूपी संघ किमान पाच परदेशी खेळाडूंसह एकूण 17 खेळाडूंवर बोली लावेल. गुजरात जायंट्सकडे पाच परदेशी खेळाडूंसह 16 जागा आहेत. आरसीबीकडे 14 जागा शिल्लक आहेत. त्यांना किमान चार परदेशी खेळाडूंची आवश्यकता आहे. दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबईकडे प्रत्येकी 13 जागा आहेत, ज्यामध्ये परदेशी खेळाडूंसाठी चार जागा आहेत.
मार्की खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव होण्याची शक्यता : महिला प्रीमियर लीग 2026 मध्ये अनेक मार्की खेळाडू आहेत ज्यांवर पैशांचा वर्षाव होऊ शकतो. यामध्ये भारताच्या दीप्ती शर्मा आणि रेणुका सिंग, न्यूझीलंडच्या सोफी डेव्हिन आणि अमेलिया केर, इंग्लंडची एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलियाच्या एलिसा हीली आणि मेग लॅनिंग आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या लॉरा वोल्वार्ड यांचा समावेश आहे. क्रांती गौड, श्री चरणी आणि फोबी लिचफिल्ड, हरलीन देओल आणि अष्टपैलू स्नेह राणा यांच्यावरही सर्व संघांची नजर असेल.
- WPL लिलाव कधी आणि कुठं होईल?
WPL 2026 लिलाव आज 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होत आहे, खेळाडूंवर बोली दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल.
- लिलावाचं थेट प्रसारण आणि प्रक्षेपण कुठं पाहू शकता?
WPL 2026 लिलाव टीव्ही आणि मोबाइल अॅप्स दोन्हीवर थेट पाहता येईल. सर्व स्टार स्पोर्ट्स चॅनेल दुपारी 2:30 वाजता टीव्हीवर कव्हरेज सुरु करतील, तर थेट स्ट्रीमिंग JioHotstar मोबाइल अॅपवर उपलब्ध असेल.
