WPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचा दिल्लीवर दणदणीत विजय

महिला प्रीमियर लीगमध्ये शनिवारी मुंबई विरुद्ध दिल्ली यांच्यात सामना खेळवण्यात आला.

WPL 2026
महिला प्रीमियर लीग (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 10:47 PM IST

1 Min Read
नवी मुंबई - महिला प्रीमियर लीगमध्ये शनिवारी मुंबई विरुद्ध दिल्ली यांच्यात सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात मुंबईच्या संघानं दमदार विजय मिळवला.

महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामाची सुरुवात झालीय. शनिवारी (10 जानेवारी) हंगामातील पहिला डबलहेडर सामना झाला. पहिला सामना गुजरात जायंट्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात खेळला. दुसरा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्समध्ये खेळवण्यात आला.

दिवसाचा दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स (MI) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात संध्याकाळी 7:30 वाजता खेळवला गेला. हा मुंबई इंडियन्सचा हंगामातील दुसरा सामना होता. 9 जानेवारी रोजी हंगामाच्या सुरुवातीच्या सामन्यात, आरसीबीनं मुंबईचा शेवटच्या चेंडूवर 3 विकेट्सनं पराभव केला. या रोमांचक सामन्यात आरसीबीनं शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवला होता.

मुंबई इंडियन्सविरूद्ध सामन्यात मैदानात उतरताच जेमिमा रॉड्रीग्जने मोठी कामगिरी आपल्या नावे केली. यापूर्वी महिला प्रीमियर लीगमध्ये अशी कामगिरी कोणताच खेळाडू करू शकलेला नाही. जेमिमा रॉड्रीग्जने पहिल्याच सामन्याची नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि मुंबईला फलंदाजीसाठी पाचारण केलं. दिल्लीचा संघ तिन्ही सीझनमध्ये रनर अप राहिला आहे.

WPL मध्ये संघाचं नेतृत्व करणारी ती सर्वात तरुण कर्णधार ठरली आहे. जेमिमा रॉड्रीग्जने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची कर्णधार स्मृती मानधनाला मागे टाकत हा विक्रम आपल्या नावे केला आहे. ती WPL मधील सर्वात तरुण कर्णधार ठरली होती, पण आता जेमिमाने बाजी मारली आहे.

