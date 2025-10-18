दक्षिण आफ्रिकेचा 10 विकेटनं दणदणीत विजय; गुणतालिकेत उलथापालथ
श्रीलंकेविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवून दक्षिण आफ्रिकेनं 2025 च्या महिला विश्वचषकासाठी गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
Published : October 18, 2025 at 10:19 AM IST
कोलंबो Women's ODI World Cup : महिला विश्वचषक 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघानं पावसामुळं प्रभावित झालेल्या सामन्यात डकवर्थ-लुईस नियामाच्या आधारे श्रीलंकेचा 10 विकेट्सनं पराभव केला. पावसामुळं हा सामना प्रत्येकी 20 षटकांचा करण्यात आला. श्रीलंकेनं 20 षटकांत फक्त 105 धावा केल्या, प्रत्युत्तरात कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड आणि तंजामिन ब्रिट्स यांच्यामुळं आफ्रिकन संघानं हे लक्ष्य सहज गाठलं. या विजयामुळं महिला विश्वचषक 2025 च्या गुणतालिकेत आफ्रिकन संघाला मोठा फायदा झाला आहे.
South Africa cruise through against Sri Lanka in a rain-shortened clash in Colombo 💪#CWC25 #SAvSL 📝: https://t.co/99yvSS4nJp pic.twitter.com/lWzcAaVjVz— ICC (@ICC) October 17, 2025
दक्षिण आफ्रिका पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर : श्रीलंकेविरुद्धच्या विजयासह, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला दोन गुण मिळाले. यामुळं महिला विश्वचषक 2025 च्या गुणतालिकेत संघ तिसऱ्या स्थानावरुन दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहेत. त्यांनी आतापर्यंत पाच सामने खेळले आहेत, ज्यात चार जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. आठ गुणांसह, संघाचा नेट रन रेट उणे 0.440हे. आता, दक्षिण आफ्रिकेला उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची जवळजवळ परिपूर्ण संधी आहे.
Laura Wolvaardt shows the way with a fiery, unbeaten fifty in South Africa’s successful chase over Sri Lanka 👏— ICC (@ICC) October 17, 2025
She wins the @aramco POTM 🎖️#CWC25 | #SAvSL pic.twitter.com/Nvf9XbqYqA
ऑस्ट्रेलियन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र : ऑस्ट्रेलियन संघ सध्या पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर आहे आणि त्यांनी उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. संघानं पाच सामने खेळले आहेत, त्यापैकी चार जिंकले आहेत आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. परिणामी 9 गुणांसह, त्यांचा नेट रन रेट +1.818 आहे.
भारतीय संघ चौथ्या स्थानावर : इंग्लंड महिला संघ सध्या पॉइंट्स टेबलमध्ये 7 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. स्पर्धेत त्यांचे तीन सामने शिल्लक आहेत; त्यांना जिंकल्यास उपांत्य फेरीत सहज स्थान मिळू शकते. त्यांचा नेट रन रेट +1.864 आहे. भारतीय महिला संघ चार गुणांसह आणि +0.682 च्या नेट रन रेटसह चौथ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड देखील सेमीफायनलच्या शर्यतीत आहे आणि पाचव्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंडनं आतापर्यंत चार सामने खेळले आहेत, फक्त एक जिंकला आहे आणि दोन गमावले आहेत. तीन गुणांसह त्यांचा नेट रन रेट उणे 0.245 आहे.
Proteas blow away Sri Lanka by 10 wickets in a rain-curtailed #CWC25 clash 👊— ICC (@ICC) October 17, 2025
Watch Highlights 🎥⬇️https://t.co/liEHjc98Dg
पाकिस्तानी क्रिकेट संघ शेवटच्या स्थानावर : बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघांनी आतापर्यंत चांगली कामगिरी केलेली नाही आणि त्यांच्यासाठी उपांत्य फेरी गाठणं अत्यंत कठीण वाटते. बांगलादेश सहाव्या स्थानावर, श्रीलंका सातव्या स्थानावर आणि पाकिस्तान शेवटच्या स्थानावर आहे. चालू स्पर्धेत पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे दोनच संघ आहेत ज्यांना अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही.
हेही वाचा :