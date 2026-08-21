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भारताच्या लेकींनी इंग्रजांना बरोबरीत रोखलं; टीम इंडिया पुढच्या फेरीत, इंग्लंडचं पॅकअप!

एफआयएच महिला हॉकी विश्वचषक स्पर्धेतील भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पूल डी सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला.

Women's Hockey World Cup
भारताच्या लेकींनी इंग्रजांना बरोबरीत रोखलं (Hockey India)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 9:16 AM IST

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नवी दिल्ली Women's Hockey World Cup : एफआयएच महिला हॉकी विश्वचषक स्पर्धेतील भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पूल डी सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला. भारतीय गोलरक्षक सविता पुनिया इंग्लंडविरुद्ध भिंतीसारखी उभी राहिली. या बरोबरीमुळं भारतीय महिला हॉकी संघानं पुढील फेरीत आपले स्थान निश्चित केलं आहे.

भारतीय संघानं गमावल्या अनेक संधी : भारताची सामन्याची सुरुवात खराब झाली आणि त्यांनी गोल करण्याच्या अनेक संधी गमावल्या. पहिल्या क्वार्टरमध्ये इशिकानं एका शानदार शॉटनं इंग्लंडचा बचाव भेदला, पण ती गोलरक्षकाला हरवू शकली नाही. नवनीतचा पेनल्टी कॉर्नरवरील शॉट अवैध ठरवण्यात आला. यानंतर भारताला गोल करण्याच्या आणखी दोन संधी मिळाल्या, पण त्या संधींचं सोनं करण्यात ते अपयशी ठरले. भारतानं दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये आक्रमक खेळ केला आणि इंग्लंडच्या बचावावर सतत दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, पण संघाला गोल करण्यात अपयश आलं. दुसऱ्या क्वार्टरच्या शेवटी इंग्लंडला एक मोठी संधी मिळाली, पण ज्योतीनं ती संधी वाया घालवली.

इंग्लंडनंही केलं आक्रमण : इंग्लंडनं तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आणि आक्रमक शॉट्सचा भडीमार केला. मात्र, भारताची गोलरक्षक सविता पुनिया गोलपोस्टवर खंबीरपणे उभी राहिली आणि इंग्लंडच्या आशा धुळीस मिळवल्या. इंग्लंडला अनेक पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, पण त्यांना गोल करण्यात अपयश आलं.

भारताचा भक्कम बचाव : भारतीय संघानं चौथ्या क्वार्टरची सुरुवात जोरदार केली, पण इंग्लंडच्या संघानं लवकरच भारताच्या बचावावर मात केली. इंग्लंडला सलग दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, पण गोलरक्षक सविता पुनिया आणि भारताच्या भक्कम बचावानं दोन्ही प्रयत्न हाणून पाडले. या बरोबरीमुळं भारतानं पुढील फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं, तर स्पर्धेतील इंग्लंडचा प्रवास संपला. सामन्यानंतर इंग्लंडचे खेळाडू मैदानावर भावूक झाले.

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