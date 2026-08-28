Hockey World Cup: भारताच्या लेकींची कमाल! 52 वर्षांनंतर केलं स्पर्धेतील सर्वोत्तम प्रदर्शन; नवनीतनं केले 2 गोल
नेदरलँड्समधील ॲमस्टेलवीन येथील वॅग्नर स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या एफआयएच महिला हॉकी विश्वचषक 2026 च्या पाचव्या स्थानाच्या सामन्यात भारतीय महिला हॉकी संघानं विजय मिळवला.
Published : August 28, 2026 at 9:38 AM IST
ॲमस्टेलवीन Hockey World Cup : नेदरलँड्समधील ॲमस्टेलवीन येथील वॅग्नर स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या एफआयएच महिला हॉकी विश्वचषक 2026 च्या पाचव्या स्थानाच्या सामन्यात भारतीय महिला हॉकी संघानं जर्मनीला 3-1 नं पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली. या संस्मरणीय विजयासह, भारतानं स्पर्धेत पाचवं स्थान मिळवलं आणि 1974 नंतरच्या विश्वचषक इतिहासातील भारतीय संघाची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 27, 2026
The Indian Women’s Team defeats World No. 5 Germany 3–1 to secure 5th place at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑🏆
This is India’s best-ever World Cup finish in 52 years. We finished 4th in 1974. 🇮🇳✨#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/LSvPoP9wKu
इशिका आणि नवनीतनं केले गोल : सामन्याची सुरुवात दोन्ही संघांमध्ये चुरशीच्या लढतीने झाली. पहिल्या दोन क्वार्टरमध्ये दोन्ही संघांना गोल करता आला नाही. मात्र, सामन्याच्या तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतीय खेळाडूंनी आक्रमक पवित्रा घेतला. इशिका चौधरी आणि नवनीत कौर यांनी काही मिनिटांतच झटपट दोन गोल करुन भारताला 2-0 अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली आणि जर्मनीच्या बचावाला पूर्णपणे बॅकफूटवर ढकललं.
नवनीतनं केला आणखी एक गोल : सामन्याच्या चौथ्या आणि अंतिम क्वार्टरमध्ये, नवनीत कौरनं आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत सामन्यातील तिसरा आणि आपला दुसरा गोल केला. यामुळं भारताचा विजय जवळजवळ निश्चित झाला. मात्र, जर्मनीच्या लिन क्रिंग्जनं सामन्याच्या शेवटच्या क्षणी गोल करुन पिछाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि भारतानं सामना 3-1 नं जिंकला.
The Indian Women’s Team wrapped up their FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 campaign with a memorable 3–1 win over World No. 5 Germany to secure a historic 5th place. 🏑🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 27, 2026
Take a look at the moments from a special night for Indian hockey! ❤️🇮🇳#HockeyIndia… pic.twitter.com/avjvsc0tyO
1974 नंतरची दुसरी सर्वोत्तम कामगिरी : 1974 च्या पहिल्या विश्वचषक स्पर्धेत चौथं स्थान पटकावल्यानंतर, भारतीय महिला हॉकी संघानं विश्वचषकाच्या इतिहासात ही दुसरी सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली. मुख्य प्रशिक्षक स्योर्ड मारिन यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भारतीय संघासाठी 2026 च्या विश्वचषक मोहिमेचा हा एक अत्यंत सन्माननीय आणि संस्मरणीय शेवट ठरला.
उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर : स्पर्धेत यापूर्वी, सलीमा टेटेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ उपांत्य फेरीतील स्थान गमावून बसला होता. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चुरशीच्या, गोलशून्य (0-0) बरोबरीमुळं संघानं 'राऊंड ऑफ फोर'मध्ये पोहोचण्याची संधी गमावली.
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